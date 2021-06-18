Кашированная фольга: сфера применения

Что представляет собой кашированная фольга? Оберточный материал изготавливается из фольги и бумаги либо плёнки. Необходимо совместить преимущества обоих упаковочных материалов.

Фольгу такого типа можно заказать в разной толщине и в рулонах. Это непосредственно влияет на конечную стоимость. Технология изготовления состоит в совмещении с влаго-жиростойкой бумагой подходящей плотности и нанесении полиэтилена на фольгу с применением клея. Сама фольга имеет низкую механическую прочность, но после прикрепления к бумаге она становится прочнее и остаётся эластичной, гибкой, чтобы использоваться в качестве упаковки.

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Положительные особенности кашированной фольги для табачных изделий включают следующее:

Предотвратить развитие вредоносной микрофлоры.

Увеличение срока хранения фасованной продукции.

Материал очень плотный, легкий.

Является гигиенически безопасным.

Эластичность.

Термостойкость, устойчивость к минусовым температурам.

Упаковка такого типа оберегает табачные изделия от влаги, пара, газа, различных жидкостей. Фольга не взаимодействует с пищей, не впитывает жир, запахи.

Гибкая упаковка сохраняет желаемую форму и легко облегает продукт, при разделении.

Стоимость на такой материал зависит от различных факторов: объёма заказа, текстуры поверхности, количества слоев в два, три или четыре, плотности, количества цветов для печати дизайна.

Кашированная фольга умеет держать форму и складывается. Первичный слой оберегает алюминий от окисления и улучшает адгезию краски к фольге. Возможны дополнительные процессы тиснения, обеспечивающие упаковке презентабельный вид.