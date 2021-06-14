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Иммунитет на глаз

В некоторых случаях иммунитет активируется от одного взгляда на больного.

Иммунитет на глаз
Нейтрофил с сегментированным ядром под микроскопом. Среди иммунных клеток нейтрофилы одни из первых реагируют на инфекцию. (фото: Magdalena Wiklund / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Мы знаем, что иммунитет нужен для защиты от болезней – когда в организме появляется опасный микроб, иммунная система его чувствует и пытается уничтожить. Но бывает, что иммунитет включается ещё до того, как в организме поселилась инфекция. Сотрудники Университета штата Оклахома заражали десять домашних канареек бактерией Mycoplasma gallisepticum – это обычный возбудитель хронических респираторных заболеваний у птиц. Больных птиц легко узнать, они становятся очень вялыми, сонными и большей частью сидят на одном месте, распушив перья.

Рядом с больными канарейками сидели девять здоровых: они были достаточно близко, чтобы хорошо рассмотреть больных, но одновременно достаточно далеко, чтобы не подхватить от них инфекцию. В той же комнате держали ещё одну группу здоровых канареек, но между этими канарейками и больными был непрозрачный экран.

Спустя месяц у птиц брали кровь, чтобы проанализировать состояние иммунитета. В статье в Biology Letters говорится, что у здоровых канареек, которые видели больных, иммунитет как будто почувствовал болезнь на расстоянии: у них активировались некоторые белки системы комплемента (одно из иммунных «оружий», которое бьёт непосредственно по бактериям и больным клеткам) и у них повышалось число лейкоцитов. При этом уровень цитокинов – сигнальных белков, которые управляют воспалением и другими иммунными процессами – оставался прежним. То есть активировались только некоторые отделы иммунной системы, что логично – самой болезни в организме птиц ещё не было, они только видели её у других, и включать иммунитет на полную смысла просто не было.

Исследователи подчёркивают, что всё дело было именно в зрительной информации. У других здоровых канареек, которые могли слышать больных и ощущать какие-нибудь летучие вещества от них, но которые их не видели – у таких здоровых канареек иммунитет на близость болезни никак не реагировал. Конечно, ещё предстоит выяснить, как именно глаза передают информацию иммунитету, но в целом это лишний раз доказывает, насколько тесно иммунная система связана с нервной.

Такая предактивация иммунитета ввиду опасности заражения наблюдается не только у птиц. В 2010 году в Psychological Science была опубликована статья, в которой описывался похожий эксперимент с людьми: им показывали фотографии других людей с явными признаками инфекции, а потом оценивали активность лейкоцитов. И лейкоциты от таких фотографий действительно становились активнее – в частности, когда лейкоциты сталкивались с бактериями, они больше синтезировали один из сигнальных белков-цитокинов, стимулирующих воспаление.

14 июнь 2021 /
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