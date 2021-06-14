Лучшие города для жизни

В 2021 году счастье городских жителей зависит от того, как хорошо власти справляются с последствиями пандемии коронавируса

Медиакомпания The Economist Group ежегодно составляет список городов с самыми лучшими условиями для жизни. В 2021 году специалисты оценили 140 городов по их стабильности, здравоохранению, культуре и другим параметрам. Как оказалось, самые хорошие условия для проживания людям предоставляют Новая Зеландия и Австралия — на высших строчках рейтинга оказались целых 6 городов из этих стран. В основном специалисты смотрели на то, каким образом эти города боролись с распространением коронавируса. Кому-то явно будет трудно в это поверить, но в мире существует страна с населением 4,9 миллиона человек, в которой от коронавируса умерло всего лишь 26 человек. Давайте рассмотрим каждый из 10 самых лучших для проживания городов и узнаем, почему они считаются такими.

Окленд, Новая Зеландия

По данным The National News, новозеландский город Окленд лучше всех в мире справился с подавлением пандемии коронавируса. Новая Зеландия всеми силами пыталась остановить распространение COVID-19 путем популяризации масок, призывов соблюдения социальной дистанции и так далее. И весь этот труд был проделан не зря, потому что во всей стране от коронавируса умерло только 26 человек. Во время пандемии властям удалось сохранить рестораны и прочие общественные места открытыми. И Окленд стал одним из редких городов, где не закрывались школы.

Вид на новозеландский Окленд

Осака, Япония

Население японского города Осака составляет 2,6 миллиона человек. В рейтинге The Economist Group он набрал 94,2 балла с самыми высокими оценками в категориях стабильности и здравоохранения. Недавно в городе Осака были введены ограничения для предотвращения распространения коронавируса в преддверии начала Летних олимпийских игр 2021 года в Токио.

Вид на японскую Осаку

Аделаида, Австралия

Третье место в рейтинге лучших городов занимает австралийская Аделаида. Хорошим шагом со стороны австралийских властей было то, что в самом начале пандемии COVID-19 они ограничили международные поездки. Специалисты из The Economist Group оценили город Аделаида на 94 балла, особо отметив хорошие уровни здравоохранения и образования.

Австралийский город Аделаида

Веллингтон, Новая Зеландия

Новозеландская столица Веллингтон, как и упомянутый выше Окленд, заслужил свое место благодаря тому, что даже во время пандемии люди оставались относительно свободными. Никаких закрытий ресторанов и других общественных мест не было, потому что властям удалось вовремя остановить распространение вируса.

Роскошный вид на Веллингтон

Токио, Япония

Специалисты похвалили японскую столицу за стабильность, развитую систему здравоохранения, высокий уровень культуры и образования, а также за чистую окружающую среду. В отчете говорится, что «Осака и Токио заняли хорошие места благодаря высоким показателям стабильности».

Улицы Токио

Перт, Австралия

Австралийский город Перт набрал по 100 баллов за здравоохранение, уровень образования и развитую инфраструктуру. Помимо строгого соблюдения социальной дистанции и ношения масок, в отчете упоминается тестирование людей на COVID-19, отслеживание их и помещение в изоляцию.

Австралийский город Перт

Цюрих, Швейцария

Цюрих является одним из двух городов Швейцарии, который входит в число «самых пригодных для жизни». Особенно хорошо он себя показал в плане здравоохранения и получил целых 100 баллов. В период пандемии многие общественные заболевания были закрыты, но швейцарским властям удалось относительно быстро снизить уровень заболеваемости и вновь их открыть. В категории «Культура и окружающая среда» город получил 85,9 баллов — чтобы получить больше в следующем году, властям стоит увеличить количество зеленых насаждений. А все потому, что из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, люди начали больше ценить открытые пространства.

Красоты Цюриха

Женева, Швейцария

Власти Женевы стоит похвалить за то, что недавно они смогли увеличить количество вакцинированных людей и за счет уменьшения количества зараженных ослабить установленные ранее ограничения. Если верить статистике, каждый день в Женеве вакцинируются от 60 000 до 90 000 людей. Как и многие другие в списке, город получил 100 баллов в категории здравоохранения.

Швейцарская Женева

Мельбурн, Австралия

Город Мельбурн в 2021 году сделал очень большой скачок вверх по списку. Причина та же — власти смогли своевременно справиться со вспышкой коронавируса и снять ограничения, чтобы жителям было хорошо.

Брисбен, Австралия

Брисбен является столицей австралийского штата Квинсленд. Время от времени в разных районах возникают новые вспышки заболеваемости и в них своевременно вводятся ограничения — это помогает контролировать ситуацию в плане заболеваемости. Специалисты уверены, что в будущем ситуация в городе будет еще больше улучшена. Конечно, если не появится разновидность коронавируса, стойкая к вакцинам.

Как вы могли понять, в 2021 году условия жизни зависят от того, как власти борются с пандемией коронавируса. В случае сильных вспышек многие места приходится закрывать, из-за чего люди страдают. А если заболеваемость можно контролировать, люди становятся счастливее.

Вообще, существуют разные рейтинги городов. В качестве примера вы можете почитать мой материал про самые грязные города России по мнению экологов. Вдруг среди них есть ваш?