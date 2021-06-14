Новая часть Великой Китайской стены

Китайская стена до сих пор изучается и ученые постоянно находят что-то новое

Великая Китайская стена является крупнейшим памятником архитектуры. Первые части стены были построены в III веке до нашей эры для защиты от древнего кочевого народа хунну. Впоследствии сооружение было оснащено множеством дополнительных частей, которые были соединены воедино примерно в 220 году до нашей эры. Сегодня полная длина Китайской стены оценивается в 9 тысяч километров и большая ее часть представляет собой руины. Казалось бы, за все время существования стены она должна была быть полностью изучена. Но оказалось, что нет — в 2020 году, во время строительства дороги в провинции Шэньси, строители обнаружили руины древнего замка Цинпинбао. Он являлся частью Китайской стены и на протяжении многих веков оставался под землей. Давайте выясним, что интересного удалось узнать о ранее неизвестном сооружении?

Как строили Китайскую стену?

Безо всяких преувеличений, Великая Китайская стена — это один из самых крупных строительных проектов в истории человечества. Она простирается от Желтого моря до пустыни Гоби и на ее постройку ушло около двух тысяч лет. Все это происходило по мере необходимости, по воле многочисленных правителей. Считается, что первую стену возвел император Цинь Ши-Хуанди, который правил в III веке до нашей эры. По легенде, он не любил ученых и в основном над возведением сооружения работали именно они. В те времена стена представляла собой огромный земляной вал, но впоследствии в строительстве начали использовать камни. Пик строительства пришелся на время правления династии Мин в период с 1368 по 1644 год до нашей эры.

Строительство Великой Китайской стены в представлении художника

Судя по всему, строительство Китайской стены было очень сложным проектом. Дело в том, что она проходит по гребням холмов и даже гор, время от времени пересекая сельскую местность. Примерно четверть длины стены — это естественные преграды вроде рек, людьми же построена около 70% сооружения.

Строительство Китайской стены по версии другого художника

Когда строительство стены было прекращено, ее старые части начали разрушаться. Причиной этому в основном были природные явления вроде ураганов и проливных дождей. Но иногда ее разбирали и люди — все-таки, стена сделана из кирпича, отличного строительного материала. В 1984 году стену начали восстанавливать и на данный момент некоторые ее части являются любимым местом туристов.

Новая часть Китайской стены

Во время строительства дороги в провинции Шэньси рабочие внезапно обнаружили руины замка Цинпинбао. Считается, что строение было возведено как раз во времена правления династии Мин. Во время раскопок исследователям удалось найти как минимум два двора. Первый расположен на южной стороне замка и обладает относительно небольшими размерами: 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Археологам удалось найти табличку с надписью о том, что на этот месте находился Дворец Сяньин. И действительно, исследователи обнаружили хорошо сохранившийся пол, фрагменты стен, каменную плиту и 30 глиняных статуй. Во втором дворе найдены руины более крупного строения, но подробностей об этой находке пока нет.

Руины замка Цинпинбао располагаются примерно в 10 километрах от главной части Китайской стены. Удивительно то, что они сохранили узоры и стиль времен династии Мин, с которой связан очень большой промежуток времени китайской истории. Она образовалась на китайских землях после свержения власти монгольской империи Юань и существовало с 1368 года по 1644 год. Именно во времена этой династии был построен флот и создана армия, включающая в себя миллион человек.

Напоследок хочу отметить, что вопреки всеобщим фантазиям, Великую Китайскую стену не видно из космоса. Этот миф стал очень популярен в XVIII веке — задолго до того, как людям удалось побывать в космосе. Да, Китайская стена простирается на тысячи километров, но она очень тонкая и пытаться разглядеть ее из, например, Луны, это как пытаться разглядеть человеческий волос с расстояния трех километров. Некоторые астронавты утверждали, что видели стену с высоты Международной космической станции, но они попросту ошибались. На самом деле, они спутали стену с Великим каналом Китая, которую действительно можно увидеть с большой высоты.