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Литая новогодняя елка — что это такое?

Новый год - время волшебства, сказок, доброты, исполнения самых заветных желаний. И этот праздник, безусловно, связан с красотой леса - дерева, которое уважают в каждом доме, квартире. В то же время все больше натуральных елей уступают место искусственным деревьям, качественным и привлекательным, разного размера, дизайна. Продажа искусственных деревьев в нашей стране происходит не только на рынках и в торговых центрах, но и в виртуальных каталогах, где цены на них значительно ниже. Давайте более  подробнее рассмотрим отличи искусственных аналогов новогоднего дерева.

Чем отличаются литые искусственные елки?

Непосредственно отличия литых искусственных елок связаны с особой технологией изготовления искусственных игл. В производственных помещениях, где работают профессионалы, мастера используют особые формы литья, которые идеально соответствуют структуре и размеру иглы. В эту форму аккуратно заливается мягкий пластик. Далее, когда пластик остынет, пора собирать. Полученные иглы (заготовки хвойных пород) сплетаются с помощью высококачественной шёлковой пряжи. После этого к стеблю прикрепляется получившаяся игла.

Остальные виды игл производятся на основе ПВХ. Используемая полихлорвиниловая лента выглядит не столь реалистично и богато, как полипропиленовые изделия. Однако, новогодние литые ёлки стоят дороже. В то же время срок службы такого искусственного деревца намного старше - до 15 лет.

Если вам нужна новогодняя елка, вы можете купить её прямо сейчас. В этом случае размер деревца остается на ваше усмотрение. Также это зависит от квадратуры вашего жилища. При желании - можете поставить высокое дерево на пол - до потолка. Либо  можете купить искусственную елку очень миниатюрную, чтобы поставить её на подоконник, полку или табуретку.

В чём преимущества литых ёлок?

Во-первых, это прочность и эстетические достоинства. Литье ели отличается выпуклостью и большим количеством упругих иголок насыщенных оттенков. Визуально они очень похожи на натуральные деревья. Можно купить чисто зелёную красавицу и надеть слой снега или шишек, что будет невероятно красиво. Главное, обратиться в проверенный магазин, где могут предоставить сертификаты качества.

14 июнь 2021 /
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