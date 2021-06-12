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Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Если вы не застали солнечное затмение, самое время это исправить

10 июня 2021 года у жителей Земли была возможность увидеть одно из самых редких астрономических явлений — кольцевое солнечное затмение. Оно случается только 14 раз в 100 лет, потому что требует совпадения сразу нескольких факторов. Во-первых, Луна должна располагаться как можно дальше от Земли. Во-вторых, обращенная к нашей планете сторона спутника не должен падать солнечный свет. Ну и в-третьих, Луна и солнце должны оказаться на одной линии. При соблюдении всех всех этих условий небесное светило выглядит как горящее кольцо. К сожалению, жителям Москвы увидеть это необычное явление не удалось из-за облачной погоды. Но зато насладиться красивым видом смогли жители других стран и они успели сделать много впечатляющих фотографий и даже снять видео. Раз уж многим из нас не удалось лицезреть солнечное затмение, давайте хотя бы посмотрим на фотографии из разных уголков нашей планеты.

 


Фотографии солнечного затмения 2021 года

Прошлое кольцевое солнечное затмение произошло в далеком 1966 году. К большому сожалению, в этот раз полноценное кольцевое затмение в России смогли наблюдать только жители Якутии, Чукотки, Камчатки и Магадана — там было перекрыто до 80% Солнца. Во всех остальных субъектах Российской федерации возникло только частное затмение, когда Луна перекрыла солнечный диск не полностью. Так, в Питере солнце было перекрыто на 25%, а в облачной Москве только 15%. Трансляцию солнечного затмения вел Московский планетарий — обязательно посмотрите в свободное время, там много интересной информации.

 

Трансляция затмения от Московского планетария


Фотографии затмения от NASA

По данным издания Space.com, два штатных фотографа NASA дежурили в столице США Вашингтоне и американском штате Делавэр.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Солнечное затмение над зданием Капитолия (Вашингтон)

Автором этой фотографии стал фотограф NASA Билл Ингаллс (Bill Ingalls).

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Солнечное затмение рядом с маяком в штате Делавэр

Автор фотографии — Обри Джеминьяни (Aubrey Gemignani).

Солнечное затмение в Якутии

Как и говорилось выше, в Якутии и других северных районах России кольцевое затмение было видно лучше всего. В Якутске затмение происходило с 19:46 до 21:43 — максимальное перекрытие состоялось в 20:45 вечера.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Кольцевое солнечное затмение в Якутии, поселок Чокурдах

Лучше всего кольцевое затмение было видно жителям якутского поселка городского типа Чокурдах, с этого ракурса Луна оказалась почти в самом центре Солнца.

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге перекрытие началось в 14:12 дня — Луна скрыла за собой 25% Солнца (хотя ранее сообщалось, что этот показатель составит 40%). К счастью, погода выдалась малооблачной и жители города смогли сделать красивые фотографии.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Одну из самых красивых фотографий сделало издание Фонтанка.

Солнечное затмение в Казани

В столице Татарстана солнечное затмение длилось с 13:40 до 15:42 дня. Как и ожидалось, спутник нашей планеты перекрыл менее 30% солнечного диска. Видеозаписью этого события была опубликована на Youtube.


 

 

Солнечное затмение в Татарстане

Солнечное затмение в Украине

В Киеве затмение началось в 13:26, а максимальная фаза достигла в 14:15 дня. К сожалению, украинцы смогли увидеть только 5% перекрытые, но снимки все равно получились хорошими.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Солнечное затмение в Киеве

Солнечное затмение в Нью-Йорке

Один из самых красивых снимков удалось сделать фотографу Энтони Квинтаро — он заснял, как затемненное солнце восходит за статуей Свободы в Нью-Йорке.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Автор фотографии — Энтони Квинтаро

Солнечное затмение в Канаде

Ожидалось, что астрономическое явление особенно хорошо видно в Канаде, однако им повезло меньше, чем жителям Якутии. Но опять же, фотографии впечатляют.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

Затмение Солнца в Канаде

Затмение было снято над канадским городом Торонто фотографом Фрэнком Ганном (Frank Gunn).

Когда будет следующее солнечное затмение?

Следующее солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года. Это будет полное затмение, однако наблюдать его можно будет только находясь на территории Антарктиды.

Лучшие фото и видео солнечного затмения 2021

На этой фотографии житель Чехии ловит тень от Солнца на белом листе бумаги

А следующее кольцеобразное затмение можно будет наблюдать 1 июня 2030 года. Ожидается, что она будет видна на юге Европейской части России, но в Москве — вряд ли. Жителям столицы стоит ожидать этого события 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года. И нужно очень надеяться, что в эти дни небо не будет покрыто толстым слоем облаков.

Напоследок отмечу, что солнечные затмения происходят даже на Марсе, но выглядят они не так красиво, как на Земле. Подробнее об этом я рассказывал тут.

12 июнь 2021 /
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