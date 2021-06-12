» » Смерть во время спаривания

Смерть во время спаривания

Смерть во время спаривания

На этой фотографии вы видите необычную окаменелость, в которой математики увидят символ бесконечности, а пекарям она наверняка напомнит форму сладкого кренделя. На самом же деле это не шутка природы и не странные сиамские близнецы, а просто пара разнополых черепах Allaeochelys crassesculpta, которых смерть застала в наиболее пикантный момент — во время спаривания.

Тут надо сказать, что не так уж редко животные умирают внезапно, буквально за считаные секунды, так что хищник не успевает выпустить жертву из когтей, а пара черепах — прервать свои любовные игрища. Если же, вдобавок, трупы оказываются вне досягаемости падальщиков и в подходящих для окаменения условиях, то в конце концов такие «временные срезы» вполне могут попасть в руки ученых, пролив свет на жизнь давным-давно вымерших животных. Так произошло и с парой динозавров, чья смертельная схватка была навеки сохранена в монгольском песчанике (см. картинку дня Схватка, застывшая в веках), и с этой парой черепашек, извлеченной из сланцевых отложений карьера Мессель в Германии — знаменитого на весь мир местонахождения европейской фауны времен эоцена, возрастом около 47 миллионов лет.


Смерть во время спаривания

Вид на карьер Мессель сегодня. фото с сайта ru.wikipedia.org


В ту далекую эпоху Европа выглядела совершенно иначе: климат был теплее и более влажным, поэтому вместо теперешних широколиственных лесов Германию покрывали пышные джунгли, в которых водилась соответствующая фауна. В мелководных водоемах плавали крокодилы и аллигаторы, среди листьев и цветов летали предки колибри и попугаев, по веткам деревьев прыгали примитивные приматы, а в скрытой тенью лесной подстилке искали корм древние предшественники нынешних панголинов и носорогов. Встречались в этом тропическом царстве и довольно странные животные: например, посетивший эти джунгли путешественник во времени смог бы встретить «гигантского тушканчика» c носом землеройки и удивительно длинным хвостом — лептиктидия, увидеть, как крошит раковины моллюсков аллигатор хассиакозух (Hassiacosuchus), а также поближе познакомиться со знаменитым гасторнисом — нелетающей птицей размером со страуса, которая, судя по последним данным, не охотилась на беззащитных млекопитающих, но мирно паслась с ними бок о бок, как и ее современные родственники гуси.


Смерть во время спаривания

Реконструкция экосистемы Месселя времен эоцена. Рисунок © Raul Martin с сайта raulmartin-paleoart.com


На этом фоне черепахи аллеохелисы выглядят достаточно банально: хотя сегодня к семейству двухкоготных черепах принадлежит всего один вид — собственно двухкоготная черепаха (Carettochelys insculpta), живущая в пресноводных водоемах Австралии и Новой Гвинеи, — во времена эоцена ее многочисленные родственники заселяли большую часть суперматерика Лавразия, от Китая до Европы и Северной Америки. Это были вполне обычные обитатели озер, рек и прудов, вероятно проводившие всю жизнь в воде и вылезавшие на берег только ради того, чтобы отложить яйца. Хотя нынешняя двухкоготная черепаха может достигать в длину полуметра, габариты европейского аллеохелиса были намного меньше — всего около 20 сантиметров в длину (на главном фото спариваются далеко не самые крупные представители вида), так что не только беспомощные черепашата, но и взрослые особи вполне могли становиться жертвами различных хищников, таких как крокодилы.


Смерть во время спаривания

Ближайший из ныне живущих родственников аллеохелиса — двухкоготная черепаха. Несмотря на крупные размеры и агрессивность, является аквариумным животным, содержится и даже размножается в неволе. фото с сайта en.wikipedia.org


Собственно, аллеохелисы так и продолжали бы оставаться ничем не примечательными ископаемыми черепахами, если бы не двадцать четыре экземпляра этих животных, которые умудрились окаменеть попарно. В 2012 году были опубликованы результаты исследования, которое показало, что в каждой паре одна особь являлась самцом (он поменьше самки, с более длинным хвостом и чуть отличается строением брюшного панциря), а вторая — самкой, и ученые пришли к однозначному выводу: им в руки угодили единственные в своем роде окаменелости спаривающихся животных. О том, что это явно было не случайное соприкосновение, говорит не только разнополость пар, но и положение тел и хвостов животных: в семи парах черепахи контактируют друг с другом через отверстие в задней части панциря, а в двух случаях хвост самца подвернут под панцирь самки, что является одним из признаков спаривания. Во всяком случае, именно в таком положении заканчивается совокупление у некоторых современных водных черепах, таких как, например, индийская лопастная черепаха (Lissemys punctata) из семейства трехкоготных черепах (родственного двухкоготным).


Смерть во время спаривания

Самец (слева) и самка (справа) индийской лопастной черепахи еще 15–20 минут после спаривания остаются «сцепленными» клоаками; самка плавает, волоча за собой самца, пока он в конце концов не отцепляется. фото © Santanu Sen с сайта flickr.com


Впрочем, ответив на один вопрос — что это за странные окаменелости, — ученые немедленно столкнулись со следующим: а каким таким хитрым образом все эти рептилии встретили свою кончину, так и не успев дать начало следующему поколению? Ответ же оказался скрыт в самом карьере Мессель, а именно в условиях образования всех его потрясающих окаменелостей, число которых измеряется уже многими тысячами. Дело в том, что в эпоху эоцена на этом месте располагалось глубокое кратерное озеро, образовавшееся на месте потухшего вулкана. Верхние слои воды в нем были вполне безопасны, но вот ближе ко дну располагался толстый слой вязких осадков, практически лишенный кислорода и идеально подходящий для окаменения угодивших в него остатков флоры и фауны. Вдобавок, время от времени озеро подвергало живущих неподалеку зверей и птиц «газовой атаке», подобной той, которую устроило камерунское озеро Ньос 21 августа 1986 года. В результате таких лимнологических катастроф наземные и летающие животные массово гибли, задыхаясь в облаках углекислого газа и сероводорода, а их остатки мало-помалу оседали на дне озера, формируя новые окаменелости.


Смерть во время спаривания

Еще одна пара спаривающихся черепах (образец из Музея естественных наук в Брюсселе): слева — общий вид образца, длина масштабного отрезка — 10 см, справа — вид снизу в области хвостов. Обратите внимание, что длинный хвост самца (снизу) загибается под панцирь самки (сверху). фото из статьи G. Joyce et al., 2012. Caught in the act: the first record of copulating fossil vertebrates


Что же именно погубило спаривающихся аллеохелисов? Ученые предполагают, что тут сыграли роль два фактора. Во-первых, как и современные мягкотелые черепахи, аллеохелисы были покрыты лишенной чешуи кожей, богато пронизанной капиллярами и позволяющей усваивать кислород прямо из воды. Благодаря такой коже мягкотелые черепахи могут дольше находиться под водой, подстерегая неосторожную добычу в засаде. Однако у каждого плюса есть свои минусы, и в результате «голые» черепахи оказываются намного чувствительнее к составу воды, чем их покрытые чешуей родственники. Как итог, любое опасное изменение в окружающей среде — к примеру, бурное «цветение» цианобактерий или выброс вулканических газов со дна кратерного озера — могут привести к отравлению животного.

Также свою роль в печальной судьбе древних черепах определенно сыграли сами особенности копуляции. Дело в том, что, спариваясь в воде, эти рептилии замирают неподвижно и не могут разойтись, крепко «связанные» огромным пенисом самца (он представляет собой вырост стенки клоаки), буквально застревающим в теле самки. В ходе процесса они еще и не гребут, поэтому медленно погружаются на глубину до тех пор, пока самец не сделает свое дело и не извлечет «хозяйство» из тела партнерши. Каким-нибудь морским биссам (Eretmochelys imbricata) или пресноводным дальневосточным черепахам (Pelodiscus sinensis) опасаться при этом нечего — в худшем случае упрутся брюхом в дно! — а вот аллеохелисы в буквальном смысле опускались в котел с ядом, ибо чем ближе ко дну, тем кислорода становилось меньше, а растворенных в воде вулканических выбросов — больше. Вероятно, лишь самым выносливым из черепах удавалось благополучно завершить копуляцию и всплыть на поверхность, тогда как остальные продолжали свое медленное погружение в мрачные глубины озера, чтобы остаться там, во тьме и безмолвии, на ближайшие сорок семь миллионов лет.

фото с сайта nbcnews.com. Длина масштабного отрезка — 5 см. Окаменелость хранится в Зенкенбергском музее во Франкфурте-на-Майне.

Анна Новиковская

12 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?
Хочу все знать

Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

На данный момент ученым известно о существовании 328 видов черепах, которые отличаются местом обитания, размерами тела, образом жизни и многими другими особенностями. Кожистая черепаха (Dermochelys
Почему бабочки любят пить слезы черепах?
Хочу все знать

Почему бабочки любят пить слезы черепах?

В тропических лесах Амазонии, расположенных на территории Бразилии, можно лицезреть весьма необычную картину — бабочки садятся на головы черепах и пьют их слезы. Особенно часто насекомые
Почему черепахи едят пластиковый мусор?
Хочу все знать

Почему черепахи едят пластиковый мусор?

Из-за того, что люди безответственно выкидывают мусор прямо из окон автомобилей, кораблей и даже собственных домов, наша планета постепенно превращается в свалку отходов. В 2019 году британские
Разговорчивые черепахи
Хочу все знать

Разговорчивые черепахи

...
Интересные факты о черепахах.
Хочу все знать

Интересные факты о черепахах.

Черепахи населяют нашу планету уже более двухсот миллионов лет. В развитии они оказались лучше млекопитающих, птиц, крокодилов, змей и даже ящериц. Предки известных сегодня черепах были очень похожи
Сколько лет живут черепахи?
Хочу все знать

Сколько лет живут черепахи?

Это мы думаем, что черепахи очень долго живут, на самом же деле все не совсем так. Лишь один вид может прожить более 200 лет — гигантская черепаха с Галапагосских островов. Среднестатистический
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самая исполняемая симфоническая пьеса 20-го века - «Болеро» РавеляПробуждение НьирагонгоНеоготический замок на итальянском островеОренбургские козы под ТулузойКак покорить Эверест?Техасский дом для летучих мышей«Вечная молодость» насекомых2000 л.с. за 2 миллиона евро


Свежие Статьи
5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Почему исчезло озеро Паратетис?

Почему исчезло озеро Паратетис?

Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+