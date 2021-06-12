Дизайн японских люков

Такое можно увидеть только в Японии: крышки канализационных люков, которые не просто выполняют свою функцию, но и служат своеобразной визитной карточкой населенного пункта, в котором они находятся. И каждый из таких люков — настоящее произведение искусства!Первая дизайнерская крышка для люка была изготовлена в честь проведения ЭКСПО в префектуре Окинава в 1975-1976 годах. Вместо геометрического узора на крышку нанесли незатейливое изображение маленьких рыб. В наши дни каждый населённый пункт разрабатывает собственный дизайн крышек, количество вариантов по всей стране огромно. На крышках появились изображения местных достопримечательностей — в Йокогаме это мост Бэйбридж, в Осаке — местный замок, в городе Мито — персонаж, символизирующий местный продукт натто.Существует целое сообщество туристов, путешествующих специально, чтобы увидеть своими глазами уникальные канализационные крышки того или иного населенного пункта.Наконец, японцы придумали выпускать карточки с изображениями этих люков и их географическими координатами, причем в каждом населенном пункте получить такую карточку можно только в одном учреждении (как правило, это муниципалитет или информационное бюро для туристов). Таким образом, карточка становится не только предметом коллекционирования, но и своеобразным документом, удостоверяющим, что турист действительно побывал там, где находится изображенный на карточке люк.