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Дизайн японских люков

Дизайн японских люков




Такое можно увидеть только в Японии: крышки канализационных люков, которые не просто выполняют свою функцию, но и служат своеобразной визитной карточкой населенного пункта, в котором они находятся. И каждый из таких люков — настоящее произведение искусства!



Дизайн японских люков



Первая дизайнерская крышка для люка была изготовлена в честь проведения ЭКСПО в префектуре Окинава в 1975-1976 годах. Вместо геометрического узора на крышку нанесли незатейливое изображение маленьких рыб. В наши дни каждый населённый пункт разрабатывает собственный дизайн крышек, количество вариантов по всей стране огромно. На крышках появились изображения местных достопримечательностей — в Йокогаме это мост Бэйбридж, в Осаке — местный замок, в городе Мито — персонаж, символизирующий местный продукт натто.



Дизайн японских люков



Существует целое сообщество туристов, путешествующих специально, чтобы увидеть своими глазами уникальные канализационные крышки того или иного населенного пункта.



Дизайн японских люков







Наконец, японцы придумали выпускать карточки с изображениями этих люков и их географическими координатами, причем в каждом населенном пункте получить такую карточку можно только в одном учреждении (как правило, это муниципалитет или информационное бюро для туристов). Таким образом, карточка становится не только предметом коллекционирования, но и своеобразным документом, удостоверяющим, что турист действительно побывал там, где находится изображенный на карточке люк.



Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков

Дизайн японских люков
12 июнь 2021 /
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