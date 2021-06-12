Как получить визу в Польшу для россиян

Для въезда в Польшу россиянам необходимо получить визу — Шенгенскую (С) или Национальную (D) визу в Польшу . Туристическая относится к классу С. По визе класса С граждане могут находиться в Польше 90 дней за полгода, по классу D — срок превышает 90 дней, но не более 365. Подаётся блок документов для получения визы только лично заявителем.

Польский шенген разделяют на туристические, гостевые (частные), транзитные, гостевые, студенческие. Виза С самая распространённая среди туристов, бизнесменов и т. д., она позволяет пересекать границы всех стран Шенгена. В транзитной нуждаются те люди, у которых стыковочный авиарейс. Тем, кто хочет пробыть в Польше длительностью больше 90 дней, к примеру, по работе или учебе, нужно получать визу D.

Перечень документов для визы категории "С"

Для получения туристической визы в РП, требуются такие документы:

заполненная собственной рукой анкета (в цифровом виде);

ксерокопии загранпаспорта (1-я стр.) и шенгена за минувшие 3 года;

ксерокопии внутрироссийского паспорта;

подтверждение брони будущего места проживания с 50 % оплатой;

2 цветные фотографии 3,5×4,5 см не старше полугода;

наличие проездного документа или подтверждение брони на него. В случае поездки на личном авто — его техпаспорт (подлинник и ксерокопию) и водительские права, свидетельство регистрации транспортного средства;

медицинская страховка и ее ксерокопия;

финансовые гарантии;

сведения о месте работы.

Гостевая виза в Польшу

Для получения частной визы в Польшу требуется типичный пакет документов, но без брони места проживания или чека. Взамен нужно предоставить приглашение от резидентов польской республики, будь то родственники или друзья.

Транзитная

Для возможности покинуть территорию аэропорта во время стыковочного рейса, пассажиру нужно иметь транзитную визу. Блок необходимых документов соответствует стандарту, но без предоставления брони. Взамен нужно иметь подтверждение цели поездки (например, виза в место назначения).

Студенческая

Название говорит само за себя — целью такого вида разрешения является разрешительный документ на учёбу в РП. Организатор выдачи визы, а именно учебное заведение, со своей стороны составляет приглашение. Чтобы получить студенческую загранвизу, обязательно подтверждение платежеспособности как обучения, так и проживания.

Цена на оформление

После успешного рассмотрения анкеты и пакета нужных документов заявитель получает квитанции на оплату сбора и комиссии. По решению Евросоюза и Российской Федерации визовая пошлина равна 35 евро, выплачивается только рублями по курсу Посольства РП в России на момент подачи заявления в центре.

Дактилоскопия для визы в Польшу

С 2015 года вместе с оформлением пакета бумаг стало обязательным прохождение заинтересованным лицом дактилоскопии. Дети до 12-летнего возраста эту процедуру не проходят, как и люди с физическими увечьями рук.