Добриво гіппеаструма: органічні, мінеральні та позакореневе підживлення

Органічні добрива для гіппеаструма

Певні квітникарі ігнорують досягнення агрохімії, тому в якості підгодовувань при посадці гіппеаструма вибирають органічні добрива . Джерелом живлення для молодих рослин стає пташиний послід, пекарські дріжджі, деревна зола та багато іншого. Але поради щодо дотримання правильного догляду, термінів та додавання інших добрив не втрачають своєї актуальності.

Гіпеаструм догляд вимагає особливий при внесенні органічних добрив. Зокрема, перегній та послід краще вносити восени. Навколо кущів викопують канавки, куди вносять органіку та засипають грунтом. Свіжий послід вимагає акуратного застосування, оскільки може нашкодити коріння та стебель. Краще використовувати перепрілий перегній. Після осіннього добрива гіппеаструм «прокинеться» навесні з необхідним запасом харчування. Влітку його можна підгодувати розчином з 10 л води на 1 кг посліду.

Дріжджовий розчин використовують з середини весни до середини серпня. Розчиняють 1 кг свіжих дріжджів в 10 л теплої води. Вийде концентрат, який перед застосуванням розводять водою в пропорції 1:10. Під кожен кущ заливають 1 л розчину, повторюють через місяць.

Деревна зола виручає на кислих грунтах. Вона забезпечує розвиток гіппеаструма, подовжує період цвітіння. Застосовувати золу можна різними способами: розсипати по осені під кущі, полити розчином в період вегетації.

Мінеральні добрива для гіппеаструма

Основні речовини, яких потребує гіппеаструм – калій, азот, фосфор. Трохи менше потрібно сірки, кальцію та магнію. В якості вітамінних добавок гіппеаструму додають залізо, бор, марганець, молібден, мідь. Кожен елемент підгодівлі грає свою роль:

Фосфор. Стимулює розвиток коренів, цвітіння, прискорює визрівання пагонів, що допомагає пережити зиму. Для підгодівлі використовують суперфосфат, амофос. Азот. Великий обсяг необхідний навесні та на початку літнього сезону. Стимулює ріст пагонів, розростання зелені. В якості добрива застосовуються сечовина, аміачна селітра. Кальцій. Зміцнює кореневу систему, покращує яскравість кольору. Калій. Підвищує імунітет та морозостійкість куща за рахунок накопичення цукрів. Влітку рослина краще переносить спеку за рахунок утримання води. У тандемі з фосфором калій позитивно впливає на цвітіння та яскравість бутонів. З цією метою застосовують сірчанокислий калій, калимагнезию. Магній. Стимулює формування хлорофілу. Сірка. Підвищує біодоступність поживних елементів в грунті.

В якості добрива для гіппеаструма навесні нерідко використовують комплексні препарати, такі як «Кеміра», «Агрікола», «Дженджик». В кінці періоду вегетації кущ удобрюють препаратами з міддю, калієм, фосфором, залізом, цинком для підвищення стійкості до морозів.

Позакореневе підживлення гіппеаструма

Крім основних добрив протягом всього сезону садівники використовують позакореневе підживлення гіппеаструма. Корисні речовини вбираються стеблами та листами рослини. Застосовувати препарати рекомендується в суху та ясну погоду. Рідина розлучається безпосередньо перед обприскуванням. Можна застосовувати склади приготовані своїми руками або магазинні.