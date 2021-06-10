» » 24 тысячи лет в вечной мерзлоте - и...

24 тысячи лет в вечной мерзлоте - и...

Проведя в вечной мерзлоте около 24 тысяч лет, коловратки проснулись и начали размножаться.

Коловратками называют странных микроскопических (0,1–0,5 мм в длину) животных, которые плавают с помощью коловращательного аппарата – сложной системы ресничек на переднем конце тела. Впрочем, ещё они могут ползать с помощью ноги. Некоторые не ползают и не плавают, а сидят на месте, прикрепившись к какой-нибудь поверхности с помощью всё той же ноги. По строению в целом они настолько отличаются от прочих животных, что их выделили в отдельный тип.

24 тысячи лет в вечной мерзлоте - и...
Коловратка из сибирской вечной мерзлоты. (фото: Michael Plewka / State Gymnasium, Gevelsberg) Открыть в полном размере ‹ ›

Коловратки способны долгое время выдерживать неблагоприятные условия. Например, их можно заморозить до -20 °С, а потом разморозить через десять лет, и они будут живы. Но эти десять лет – ничто по сравнению с 24 000 лет, которые провели в вечной мерзлоте коловратки, воскрешённые в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения (ИФХиБПП) РАН.

Вообще говорить о воскрешении здесь не совсем верно. Коловратки не погибают, но погружаются в криптобиоз, когда организм обезвоживается и обмен веществ почти полностью останавливается; при этом срабатывают особые молекулярные механизмы, которые защищают биомолекулы в клетках от повреждения. Так что лучше говорить, что коловраток не оживили и не воскресили, а просто разморозили. Их достали из сибирской вечной мерзлоты, из слоя, возраст которого примерно соответствовал 24 тыс. лет, как было сказано выше. Это оказались бделлоидные коловратки рода Adineta. (Бделлоидные коловратки не только плавают, но и ползают, поочерёдно переставляя голову и хвост, подобно пиявкам.)

24 тысячи лет в вечной мерзлоте - и...

 

Ползущая тысячелетняя коловратка. (Иллюстрация: Любовь Шмакова / ИФХиБПП РАН)

Размороженные коловратки начали не только ползать, но и размножаться: в статье в Current Biology говорится, что в питательной среде вскоре появились новые поколения коловраток, произошедшие от тысячелетних предков. Бделлоидные коловратки могут размножаться партеногенетически, то есть без оплодотворения, так что все новые коловратки с генетической точки зрения были клонами своих родителей.

Изучая коловраток и подобных им существ, можно больше узнать о том, как им удаётся погружаться в криптобиоз и выходить из него. Возможно, механизм криптобиоза можно отчасти использовать в наших тканях и органах – для медицины это было бы очень кстати. Но вообще погружение в обезвоженный сон доступно только для некоторых растений и микроскопических животных. Например, несколько лет назад точно так же удалось разморозить червей нематод, которые провели в вечной мерзлоте около 32 тыс. и 42 тыс. лет; а ещё раньше удалось «воскресить» мох, который провёл полторы тысячи лет в антарктических льдах. С мамонтами и пещерными медведями такой трюк, к сожалению или к счастью, невозможен.

10 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В древней ДНК нашли нового мамонта
Хочу все знать

В древней ДНК нашли нового мамонта

ДНК возрастом более полутора миллионов лет помогла уточнить родственные связи между разными мамонтами.
В геномах бделлоидных коловраток найдены свидетельства рекомбинации
Хочу все знать

В геномах бделлоидных коловраток найдены свидетельства рекомбинации

До недавнего времени было принято полагать, что бделлоидные коловратки перешли к исключительно бесполому размножению десятки миллионов лет назад, что считалось парадоксальным, поскольку обычно
За полярным кругом Земли просыпаются гигантские вирусы. Стоит ли их бояться?
Хочу все знать

За полярным кругом Земли просыпаются гигантские вирусы. Стоит ли их бояться?

Вечная мерзлота тает из-за глобального потепления, и это значит, что заключенные в ней миллионы лет бактерии и вирусы вскоре могут вновь ожить.
Стало известно о пробуждении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты
Хочу все знать

Стало известно о пробуждении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты

С оттаиванием льдов и вечной мерзлоты пробуждаются древние вирусы.
Секс в мире животных
Хочу все знать

Секс в мире животных

Когда-то казалось, что у животных с сексом все просто. Но затем биологи пригляделись к тому, что происходит на самом деле.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самая исполняемая симфоническая пьеса 20-го века - «Болеро» РавеляНовый взгляд на картины Ван ГогаСледы детских рук в древней пещереПробуждение НьирагонгоЧто особенного в бутылке вина за миллион долларов?Солнечная система, Земля и темная материяНеоготический замок на итальянском островеОренбургские козы под Тулузой


Свежие Статьи
Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Люди способны видеть как летучие мыши?

Люди способны видеть как летучие мыши?

Схватка, застывшая в веках

Схватка, застывшая в веках

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+