24 тысячи лет в вечной мерзлоте - и...

Проведя в вечной мерзлоте около 24 тысяч лет, коловратки проснулись и начали размножаться.

Коловратками называют странных микроскопических (0,1–0,5 мм в длину) животных, которые плавают с помощью коловращательного аппарата – сложной системы ресничек на переднем конце тела. Впрочем, ещё они могут ползать с помощью ноги. Некоторые не ползают и не плавают, а сидят на месте, прикрепившись к какой-нибудь поверхности с помощью всё той же ноги. По строению в целом они настолько отличаются от прочих животных, что их выделили в отдельный тип.

Коловратки способны долгое время выдерживать неблагоприятные условия. Например, их можно заморозить до -20 °С, а потом разморозить через десять лет, и они будут живы. Но эти десять лет – ничто по сравнению с 24 000 лет, которые провели в вечной мерзлоте коловратки, воскрешённые в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения (ИФХиБПП) РАН.

Вообще говорить о воскрешении здесь не совсем верно. Коловратки не погибают, но погружаются в криптобиоз, когда организм обезвоживается и обмен веществ почти полностью останавливается; при этом срабатывают особые молекулярные механизмы, которые защищают биомолекулы в клетках от повреждения. Так что лучше говорить, что коловраток не оживили и не воскресили, а просто разморозили. Их достали из сибирской вечной мерзлоты, из слоя, возраст которого примерно соответствовал 24 тыс. лет, как было сказано выше. Это оказались бделлоидные коловратки рода Adineta. (Бделлоидные коловратки не только плавают, но и ползают, поочерёдно переставляя голову и хвост, подобно пиявкам.)

Ползущая тысячелетняя коловратка. (Иллюстрация: Любовь Шмакова / ИФХиБПП РАН)

Размороженные коловратки начали не только ползать, но и размножаться: в статье в Current Biology говорится, что в питательной среде вскоре появились новые поколения коловраток, произошедшие от тысячелетних предков. Бделлоидные коловратки могут размножаться партеногенетически, то есть без оплодотворения, так что все новые коловратки с генетической точки зрения были клонами своих родителей.

Изучая коловраток и подобных им существ, можно больше узнать о том, как им удаётся погружаться в криптобиоз и выходить из него. Возможно, механизм криптобиоза можно отчасти использовать в наших тканях и органах – для медицины это было бы очень кстати. Но вообще погружение в обезвоженный сон доступно только для некоторых растений и микроскопических животных. Например, несколько лет назад точно так же удалось разморозить червей нематод, которые провели в вечной мерзлоте около 32 тыс. и 42 тыс. лет; а ещё раньше удалось «воскресить» мох, который провёл полторы тысячи лет в антарктических льдах. С мамонтами и пещерными медведями такой трюк, к сожалению или к счастью, невозможен.