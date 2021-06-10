Услышав от соседа предупреждение об опасности, кукши не слишком-то пугаются – они знают, что сосед, скорее всего, хочет их обмануть.

Все знают, что не стоит верить всему, что слышишь от других людей – много есть тех, кто хотел бы тебя обмануть к своей выгоде. Главное, вовремя обнаружить обман. Тут возникает вопрос, кому доверять, а кому – нет. Обычно мы доверяем членам семьи, друзьям, близким знакомым – в общем, тем, кого называют «ближний круг». Наоборот, абсолютно незнакомым людям мы верим намного реже, особенно если нужно выбрать, кому поверить, другу или постороннему человеку.

Точно так же обстоят дела у животных, по крайней мере, у птичек под названием кукши. Внешне кукши похожи на соек, только поменьше, принадлежат тоже к Врановым, живут территориальными группами и общаются друг с другом разнообразными звуками. В частности, в их словаре есть специальный сигнал, который оповещает окружающих о затаившемся ястребе или соколе. Если кукша видит сидящего на ветке хищника, она кричит определённым образом, и все кукши в округе мгновенно прячутся.

Теперь представим, что птицы обнаружили много еды и кормятся всей группой. Это видит какая-то посторонняя кукша, которой тоже хочется еды, но которая просто так прийти туда не может – она не на своей территории, и её просто прогонят. Тогда она издаёт сигнал тревоги, и вся группа исчезает, испугавшись мнимого ястреба. Посторонняя кукша может спокойно обедать.

Но было бы странно, если бы кукши в конце концов не поняли, что среди них попадаются обманщики. Сотрудники Цюрихского университета и Констанцского университета поставили эксперимент с группой кукш на севере Швеции. Исследователи устраивали для птиц постоянное место с кормом, ждали, пока кукши привыкнуть прилетать на него, а потом давали им послушать сигналы тревоги. Сигналы были разные: в одном случае это был голос кукши, которая раньше принадлежала этой группе, но потом по какой-то причине ушла от товарищей; в другом случае это был голос кукши из группы по соседству; в третьем случае это был голос вообще незнакомой кукши, которую тут никто никогда не видел и не слышал.

Услышав, что неподалёку затаился ястреб, кукши разлетались от «столовой», но потом постепенно возвращались. И всё дело было в том, как быстро они возвращались. В статье в Science Advances говорится, что дольше всего кукши прятались и выжидали, когда слышали голос бывшего члена их собственной группы. Если же сигнал тревоги поступал от соседа или от незнакомца, кукши возвращались к корму намного быстрее. Из чего можно сделать вывод, что соседям и незнакомцам они верили намного меньше – очевидно, подозревая их в обмане.

Как мы сказали, кукши относятся к Врановым, а Врановые – известные умники среди животных. Однако можно предположить, что недоверие к незнакомцам распространено довольно широко среди животных, особенно среди тех, кто живёт сложной социальной жизнью – в конце концов, умение чувствовать обман может сильно повысить шансы на выживание.