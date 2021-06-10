Слишком сильные положительные эмоции и слишком сильные отрицательные на слух неотличимы друг от друга.

Мы выражаем эмоции голосом, жестами, выражением лица. Мы выражаем не только сами эмоции – радость, или страх, или удивление, но и их силу – насколько мы обрадовались, насколько испугались, насколько удивились. Чем сильнее эмоция, тем сильнее мы её демонстрируем, и, очевидно, тем проще окружающим понять, что мы чувствуем.

На самом деле, не совсем так. В недавней статье в Scientific Reports говорится, что очень сильные эмоции становятся трудноразличимыми – по вам видно, что вы очень переживаете, но непонятно, что за переживания вас охватили. Авторы работы взяли аудиозаписи криков, визгов, смеха, вздохов, стонов и т. д. – в общем, всего спектра звуков, которыми мы выражаем эмоции. Звуки выражали эмоции разной силы: от слабого страха к сильному, от лёгкой печали к горю, от лёгкой весёлости к дикой радости. Записи криков, смеха, хихиканья и прочего дали послушать посторонним людям, которые должны были понять, что за эмоция соответствует каждому конкретному звуку.

По мере того, как эмоция усиливалась, участники эксперимента различали её всё лучше. Но потом наступал момент, когда распознавание эмоций резко ухудшалось. Участник эксперимента понимал, что человек на аудиозаписи испытывает крайне сильную эмоцию, что он находится в крайней степени возбуждения – но что именно он чувствует, сказать было уже трудно. Было уже непонятно, какого рода эмоция, отрицательная или положительная, не говоря уже о её смысловых оттенках.

На самом деле, всё это интуитивно более-менее понятно. Лёгкий смешок можно спутать со вздохом разочарования – тот случай, когда трудно понять слабую эмоцию. Точно так же истерический смех можно спутать с рыданиями – тот случай, когда трудно понять сильную эмоцию. С другой стороны, строго говоря, здесь речь идёт не о самих эмоциях, но о силе их выражения. Есть люди, весьма сдержанные даже в очень сильных переживаниях, но те, кто их хорошо знают, не могут упрекнуть их в безэмоциональности – близкие друзья могут правильно почувствовать их эмоции, даже если они едва видны. Мы говорили, что переживания выражаются не только звуками, они отражаются и в жестах, и в выражении лица. Если мы не только слышим другого человека, но и видим его, вероятность ошибки в том, чтобы понять, что он чувствует, будет намного меньше.

По материалам Общества Макса Планка.