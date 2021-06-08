2000 л.с. за 2 миллиона евро

Так и не скажешь, что это электромобиль.

Есть такой хорватский предприниматель по имени Мате Римац. В свое время он очень захотел создать по-настоящему быстрый автомобиль и сделать его лучшим в мире. Слышали о том, что если чего-то очень захотеть, то это обязательно сбудется? Так вот Римац на себе доказал это утверждение. Можно сколько угодно говорить о том, что если есть деньги, можно сделать все, что угодно. С одной стороны, утверждение верное, вот только есть люди куда богаче него и даже автопроизводители с бездонными бюджетами, но у них не получилось. Нашему герою понадобилось около 20 лет на то, чтобы прийти к тому, что у него есть. Это инжиниринговый центр с более чем 1000 сотрудников, который разрабатывает автомобили, и услугами которого пользуются многие люксовые автопроизводители. А теперь у него есть еще и самый крутой электрический гиперкар современности. Римацу есть, чем гордиться? Давайте разбираться.

Электромобили Rimac

Новый автомобиль стал уже третьим для амбициозного предпринимателя. Все началось с того, как в 2011 году его компания выпустила прототип Rimac Concept One. Он и стал первым автомобилем компании. История машины была немного сложной. Она так и не стала серийной, была очень дорогой, продавалась не очень хорошо, а наибольшую известность получила после выхода одного из эпизодов The Grand Tour. В нем Ричард Хаммонд (один из ведущих шоу) сильно разбил автомобиль, после чего он загорелся.

Спустя 8 лет свет увидело второе поколение ”концепта” и тут дела тоже не пошли в гору, так как доводка машины так и не завершилась. И то ли компания забросила ее, то ли удовлетворилась результатом, а может быть она и вовсе решила, что получила достаточно опыта и наработок, чтобы переключиться на существенно более амбициозный проект.

И вот теперь на новом заводе, открывшемся недалеко от Загреба, начинается выпуск электрического гиперкара с характеристиками, которые на бумаге кажутся просто невероятными. Но и в деле машина показывает себя очень и очень неплохо.

Что такое Rimac Nevera

Машина, ставшая результатом труда сотен людей, получила название Rimac Nevera. Это не просто сочетание букв, а название компании, совпадающее в фамилией основателя, и название урагана в Хорватии.

Самый обтекаемый автомобиль

Автомобиль имеет двухдверный кузов купе и имеет очень много общего с моделью Concept Two. Впрочем думать, что это маркетинговое название старой машины, в корне неверно, так как у нее другая конфигурация воздухозаборников, навесных элементов и даже элементов диффузора. В итоге аэродинамическая эффективность машины выросла больше, чем на треть.

Так как спортивные машины ездят по треку и отдельно настраиваются для каждой гонки, а также из-за сложности регулируемой аэродинамики, она запрещена или просто не имеет смысла. ”Гражданские машины” работают иначе. Они ездят в разных режимах и просто используются в городе. А еще их водители не обладают возможностями профессиональных гонщиков и им надо предложить адаптивную аэродинамику, для большего комфорта и безопасности. А еще, положа руку на сердце, для оправдания высокой цены.

В итоге Rimac Nevera получила не только подвижное заднее антикрыло, возможность изменения геометрии днища и регулируемые передние воздухозаборники. Есть даже возможность регулировки диффузора в задней части днища, который генерирует основную часть прижимной силы, если его правильно настроить.

Все это может менять прижимную силу, увеличивая ее в 4 раза на максимальной скорости. При этом работает система автоматически в зависимости от скорости и режима движения.

Самый жесткий кузов электромобиля

Так как это быстрый автомобиль, вне зависимости от того, на каком типе привода он ездит (ДВС или электрическая тяга), его надо хорошо охлаждать. Для этого проработана и возможность охлаждения. На большой скорости ее увеличили на 7% относительно Concept Two, а на маленькой — на 30%. При этом коэффициент лобового сопротивления в скоростной конфигурации составляет 0,3.

Естественно, в основе кузова такого мощного автомобиля лежит монокок, защищающий водителя и пассажира. Компания даже сообщает, что это не просто единая углепластиковая деталь — иначе и быть не может — но и самая большая подобная конструкция в мире автопрома. Вес этого монокока составляет 200 килограмм, и он обладает очень большой жесткостью на скручивание — 70 000 Нм на градус. Это лучший показатель для автомобилей в мире. Свой вклад в жесткость внесла и встроенная в каркас батарея.

Что касается подвески, то она тоже адаптивная. Конструкция двухрычажная, а амортизаторы могут менять свои свойства в зависимости от условий эксплуатации. Но это все довольно стандартно, а вот руль, который не имеет прямой связи с колесами, появился только в этой версии автомобиля. То есть, все идет по проводам и прямой связи с колесами нет.

Самый мощный электромобиль

В основе привода автомобиля лежат 4 электродвигателя — по одному на каждое колесо. Они имеют разную мощность. Если задние выдают по 612 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, то передние ”всего” 340 лошадиных сил и 280 Нм момента. В рабочей сумме это 1914 л.с. и 2360 Нм. В конструкции каждого мотора предусмотрен одноступенчатый редуктор, хотя изначально для задних планировались двухступенчатые, как а Concept Two. Отказались от них для снижения и получения дополнительного объема. Автомобиль-то дорожный.

Такие характеристики силовых установок дают машине возможность разгоняться до 100 километров в час всего за 1,85 секунды. Четверть мили машина преодолевает за 8,6 секунд (на несколько секунд быстрее гибридной Ferrari Stradale), а да 300 километров в час разгоняется всего за 9,3 секунды (быстрее, чем львиная доля массовых дорожных автомобилей до 100 км/ч).

Всего же заявленная максимальная скорость Rimac Nevera составляет 412 км/ч, а предельная дальность хода — 550 километров. Для такого внушительного гиперкара с возможностью быстрой зарядки это очень даже неплохой результат.

Батарея электромобиля Rimac Nevera

Для хранения энергии используется батарея емкостью 120 кВт•ч и поддерживает зарядку с предельной мощностью 500 кВт. В итоге всего за 19 минут можно наполнить ее на 80%. Для того, чтобы лучше вписаться в конструкцию, батарея имеет Т-образную форму. Ее вес не сообщается, но сомневаться в том, что она очень тяжелая, просто не приходится. Общая снаряженная масса машины составляет внушительные 2150 килограмм.

Для остановки автомобиля используются углерод-керамические диски диаметром 390 мм, приводимые в движение шестипоршневыми механизмами производства Brembo. Не обошлось и без системы рекуперации энергии, которая совмещена с собственной разработкой компании — системой R-AWTV 2. Она позволяет управлять тягой не только для достижения максимальной скорости или быстрого разгона, но и для имитации работы антипробуксовочной и антиблокировочной систем. А еще именно эта система обеспечивает поддержку семи режимов вождения.

Сколько стоит самый дорогой электромобиль Rimac Nevera

А вот теперь самое интересное! Цена этого монстра составляет внушительны 2 миллиона евро. Хоть производство и считается серийным, но по факту будет выпущено только 150 машин. Компания сообщает, что перед оправкой покупателю каждый экземпляр лично протестирует сам Мате Римац.

Много это или мало для такой машины, решат покупатели. Но такие характеристики понравятся многим. Тем более, что машина получит еще и систему помощи вождения и даже функцию обучения прохождения некоторых гоночных трасс. Для этого ее оснастили двенадцатью ультразвуковыми датчиками, тринадцатью камерами и шестью радарами. Все это работает вместе, а программное обеспечение может обновляться по воздуху. То есть это не только спортивный снаряд, но еще и гаджет, как и любой другой электрокар.

Компания не планирует останавливаться на достигнутом и уже проектирует еще несколько моделей машин, а заодно работает над открытием огромного исследовательского центра стоимостью около 200 миллионов евро. Приятно, что в наше время возможность появления ”гаражистов” становится все более реальной. Rimac это не совсем ”гараж”, но и крупной компанией, несмотря на участие Porsche и Hyundai, назвать ее сложно. Тем более, что ее история началась относительно недавно с нуля и того самого гаража, в котором Мате Римац переделывал свой старенький BMW на электрическую тягу.