» » С кем Безос полетит в космос?

С кем Безос полетит в космос?

С кем Безос полетит в космос?

В июле 2021 года Джефф Безос отправится в космос. Кажется, он готовился к этому уже давно

Уже совсем скоро, 20 июля 2021 года, компания Blue Origin отправит в космос своего первого космического туриста. Для этого будет использован космический корабль New Shepard, билет на который разыгрывается в ходе аукциона. Внутри капсулы имеется место для шести человек, но ранее сообщалось, что в назначенную дату в необычное путешествие отправятся только победитель аукциона и управляющий полетом опытный астронавт. Теперь же стало известно, что внутри корабля также окажутся глава Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) и его младший брат Марк. Не исключено, что на оставшиеся два места в кабине космических туристов сядет пара других сотрудников компании. Для кого-то новость об участии Джеффа Безоса в грядущем полете оказалась неожиданной но, если хорошо покопаться в Интернете, можно узнать, что миллиардер начал готовиться к путешествию очень давно. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют его рельефные мышцы.

 


Туристический полет Blue Origin

Победитель аукциона, глава и сотрудники компании Blue Origin и пилот сядут внутрь корабля New Shepard. После этого 20-метровая ракета-ускоритель поднимет их на высоту 105 километров — считается, что именно там начинается космос. Капсула с пассажирами отделится от ракеты и пробудет в суборбитальном пространстве 10 минут, после чего совершит посадку на трех парашютах недалеко от места запуска. К тому времени ракета-носитель уже будет возвращена на землю.

С кем Безос полетит в космос?

Капсула, внутри которой буду путешествовать космические туристы


Уход Джеффа Безоса в отставку

О своем участии в полете 20 июля, предприниматель сообщил в своем инстаграме. Событие произойдет ровно через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon. Об уходе в отставку он объявил в ходе ежегодного собрания акционеров компании.

Мы выбрали эту дату (5 июля) потому, что для меня она очень значима. Это день основания компании Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад, — пояснил Джефф Безос изданию CNBC.

После ухода в отставку его место займет глава Amazon Web Services Энди Ясси (Andy Jassy). Предприниматель отметил, что его преемник работает в компании со дня ее основания, поэтому он полностью в нем уверен. Сам Безос станет председателем совета директоров и сосредоточится на разработке новых продуктов. Также он будет поддерживать свой фонд Bezos Earth Fund, газетой The Washington Post (Безос купил ее в 2013 году за 250 миллионов долларов) и, конечно же, компанией Blue Origin.

С кем Безос полетит в космос?

Будущий генеральный директор Amazon

Джефф Безос в космосе

Если внимательно изучить действия Джеффа Безоса за последние 10 лет, можно заметить, что он явно мечтает покорить космос. Чего только стоят факт основания компании Blue Origin в 2000 году и упорная разработка космического корабля на протяжении двух десятков лет. Примечательно, что предприниматель явно не собирается просто запустить в космос какой-нибудь аппарат — он сам мечтает побывать за пределами нашей планеты.

С кем Безос полетит в космос?

Так выглядит интерьер капсулы New Shepard. Через такие окна можно многое разглядеть

Еще в 2013 году издание Geek Wire обратило внимание на то, что предприниматель очень хорошо выглядит для своих лет. В 1990-е годы он был худым и бледным, а сейчас вполне может похвастаться рельефными мышцами. Предприниматель не раскрывает своего режима тренировок и только мельком упоминает, что завтрак должен быть «здоровым, без жирных полуфабрикатов». Судя по всему, мужчина уже давно занимается спортом и, возможно, таким образом готовится к своему первому полету в космос. Не исключено, что 20 июля 2021 года Джефф Безос исполнит свою давнюю мечту, к которой готовился очень долгое время.

С кем Безос полетит в космос?

Джефф Безос в 1990-е годы и сейчас. А ведь ему уже 57 лет

Требования к космическим туристам

А для полета в космос физическая подготовка очень важна. Известно, что будущие клиенты компании Blue Origin, чтобы отправиться в космический туризм, должны будут соответствовать как минимум трем требованиям. Во-первых, масса их тела не должна быть меньше 45 и не больше 101 килограмма. Во-вторых, рост должен составлять не менее 150 и не более 195 сантиметров (рост Джеффа Безоса 171 сантиметр). В-третьих, космические туристы должны выдерживать нагрузку в три раза больше массы их собственного тела.

С кем Безос полетит в космос?

Blue Origin не единственная компания, которая хочет популяризовать космический туризм. На фото — космический корабль USS Unity от Virgin Galactic

Стоит отметить, что Джефф Безос является не единственным миллиардером, который хочет побывать в космосе. В космический туризм уже давно хочет отправиться глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson). Недавно его космический корабль VSS Unity поднялся на высоту 90 километров.

08 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
VSS Unity поднялся на высоту 90 километров
Хочу все знать

VSS Unity поднялся на высоту 90 километров

Компания Virgin Galactic успешно вывела свой космический корабль VSS Unity на высоту 90 километров. Во время полета он разогнался до 3 675 километров в час и умудрился сэкономить топливо. Давайте
Хотите в космос?
Хочу все знать

Хотите в космос?

Компания Blue Origin рассказала о требованиях к космическим туристам. Космические путешественники должны уметь быстро подниматься на 7 этаж и подолгу обходиться без туалета. Но для чего это нужно?
Туристы из Японии на МКС
Хочу все знать

Туристы из Японии на МКС

В конце 2021 года «Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов из Японии. Для этого будет использован российский космический корабль «Союз МС-20», на борту которого будет находиться один
Как полететь в космос на воздушном шаре и сколько это стоит?
Хочу все знать

Как полететь в космос на воздушном шаре и сколько это стоит?

Компания Zero 2 Infinity предлагает отправиться в космос на воздушном шаре за 130 000 долларов. За эту цену люди поднимутся на высоту 40 километров и будут наслаждаться видами Земли на протяжении 6
Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?
Хочу все знать

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Американская компания Space Perspective разрабатывает корабль Neptun, предназначенный для космического туризма. ? Для поднятия на высоту 30 километров планируется использовать воздушный шар. Цена
Virgin Galactic показала интерьер корабля для космического туризма
Хочу все знать

Virgin Galactic показала интерьер корабля для космического туризма

В ближайшие годы основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) компания Virgin Galactic хочет сделать туристические полеты в космос доступным развлечением. Любой человек,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самая исполняемая симфоническая пьеса 20-го века - «Болеро» РавеляКаким будет Колизей после реставрации?Худший год в истории населения землиНовый взгляд на картины Ван ГогаПробуждение НьирагонгоСледы детских рук в древней пещереЧто особенного в бутылке вина за миллион долларов?Солнечная система, Земля и темная материя


Свежие Статьи
Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Люди способны видеть как летучие мыши?

Люди способны видеть как летучие мыши?

Схватка, застывшая в веках

Схватка, застывшая в веках

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+