С кем Безос полетит в космос?

В июле 2021 года Джефф Безос отправится в космос . Кажется, он готовился к этому уже давно

Уже совсем скоро, 20 июля 2021 года, компания Blue Origin отправит в космос своего первого космического туриста. Для этого будет использован космический корабль New Shepard, билет на который разыгрывается в ходе аукциона. Внутри капсулы имеется место для шести человек, но ранее сообщалось, что в назначенную дату в необычное путешествие отправятся только победитель аукциона и управляющий полетом опытный астронавт. Теперь же стало известно, что внутри корабля также окажутся глава Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) и его младший брат Марк. Не исключено, что на оставшиеся два места в кабине космических туристов сядет пара других сотрудников компании. Для кого-то новость об участии Джеффа Безоса в грядущем полете оказалась неожиданной но, если хорошо покопаться в Интернете, можно узнать, что миллиардер начал готовиться к путешествию очень давно. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют его рельефные мышцы.

Туристический полет Blue Origin

Победитель аукциона, глава и сотрудники компании Blue Origin и пилот сядут внутрь корабля New Shepard. После этого 20-метровая ракета-ускоритель поднимет их на высоту 105 километров — считается, что именно там начинается космос . Капсула с пассажирами отделится от ракеты и пробудет в суборбитальном пространстве 10 минут, после чего совершит посадку на трех парашютах недалеко от места запуска. К тому времени ракета-носитель уже будет возвращена на землю.

Капсула, внутри которой буду путешествовать космические туристы

Уход Джеффа Безоса в отставку

О своем участии в полете 20 июля, предприниматель сообщил в своем инстаграме. Событие произойдет ровно через 15 дней после того, как он покинет пост генерального директора Amazon. Об уходе в отставку он объявил в ходе ежегодного собрания акционеров компании.



Мы выбрали эту дату (5 июля) потому, что для меня она очень значима. Это день основания компании Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад, — пояснил Джефф Безос изданию CNBC.

После ухода в отставку его место займет глава Amazon Web Services Энди Ясси (Andy Jassy). Предприниматель отметил, что его преемник работает в компании со дня ее основания, поэтому он полностью в нем уверен. Сам Безос станет председателем совета директоров и сосредоточится на разработке новых продуктов. Также он будет поддерживать свой фонд Bezos Earth Fund, газетой The Washington Post (Безос купил ее в 2013 году за 250 миллионов долларов) и, конечно же, компанией Blue Origin.

Будущий генеральный директор Amazon

Джефф Безос в космосе

Если внимательно изучить действия Джеффа Безоса за последние 10 лет, можно заметить, что он явно мечтает покорить космос . Чего только стоят факт основания компании Blue Origin в 2000 году и упорная разработка космического корабля на протяжении двух десятков лет. Примечательно, что предприниматель явно не собирается просто запустить в космос какой-нибудь аппарат — он сам мечтает побывать за пределами нашей планеты.

Еще в 2013 году издание Geek Wire обратило внимание на то, что предприниматель очень хорошо выглядит для своих лет. В 1990-е годы он был худым и бледным, а сейчас вполне может похвастаться рельефными мышцами. Предприниматель не раскрывает своего режима тренировок и только мельком упоминает, что завтрак должен быть «здоровым, без жирных полуфабрикатов». Судя по всему, мужчина уже давно занимается спортом и, возможно, таким образом готовится к своему первому полету в космос . Не исключено, что 20 июля 2021 года Джефф Безос исполнит свою давнюю мечту, к которой готовился очень долгое время.

Требования к космическим туристам

А для полета в космос физическая подготовка очень важна. Известно, что будущие клиенты компании Blue Origin, чтобы отправиться в космический туризм, должны будут соответствовать как минимум трем требованиям. Во-первых, масса их тела не должна быть меньше 45 и не больше 101 килограмма. Во-вторых, рост должен составлять не менее 150 и не более 195 сантиметров (рост Джеффа Безоса 171 сантиметр). В-третьих, космические туристы должны выдерживать нагрузку в три раза больше массы их собственного тела.

Стоит отметить, что Джефф Безос является не единственным миллиардером, который хочет побывать в космосе. В космический туризм уже давно хочет отправиться глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson). Недавно его космический корабль VSS Unity поднялся на высоту 90 километров.