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InSight лишился источника энергии

InSight лишился источника энергии

Кажется, спасти миссию InSight все еще можно, и это отличная новость

В апреле 2021 года миссия космического аппарата InSight оказалась на грани провала. Он был доставлен на поверхность Красной планеты в 2018 году и с тех пор проделал много работы. Но аэрокосмическое агентство NASA надеется использовать его и в будущем, потому что Марс все еще полон загадок. На данный момент проблема заключается в том, что солнечные панели аппарата InSight покрыты слоем песка и не способны обеспечивать его энергией. Обычно осевшую на панели пыль сдувает марсианский ветер, но устройство находится на территории безветренной равнины Элизий. Чтобы спасти аппарат InSight, исследователи перепробовали много способов очистки и один из самых необычных из них сработал. Кажется, в скором времени устройство снова продолжит свою работу. Давайте разбираться в подробностях, потому что марсианская пыль — это не единственная причина нехватки энергии.

 


Для чего нужен InSight?

Аппарат был создан и отправлен на Марс для изучения внутреннего строения планеты. Благодаря своему главному инструменту, сейсмометру SEIS, он смог уловить более 174 сейсмических событий. Речь идет о марсотрясениях — это почти то же самое, что и землетрясения, но они не бывают разрушительными (или мы еще не застали сильных марсианских толчков). А в марте 2021 года ученые выяснили, что ядро Марса гораздо крупнее и менее плотное, чем считалось ранее. Об этом было рассказано в научном журнале Nature.

InSight лишился источника энергии

Марсианский модуль InSight проработал 3 года, но сможет ли еще?


Выключение аппарата InSight

Ранее я уже рассказывал, что руководители миссии InSight решили ввести его в режим спячки. Дело в том, что и-за осевшего на поверхность солнечных панелей песка, он перестал получать достаточное количество энергии. Если заряд аккумулятора сядет полностью, его ждет судьба марсохода Opportunity — он лишится связи с Землей и будет покрываться пылью до тех пор, пока на Марс не прилетят первые люди. На данный момент большая часть приборов InSight выключена и работает только система подача тепла. На Марсе сейчас зима и температура время от времени падает до -90 градусов Цельсия и обогрев необходим, чтобы аппарат не сломался из-за холода.

InSight лишился источника энергии

Солнечные панели InSight до и после загрязнения


Спасение миссии InSight

Аэрокосмическое агентство NASA отключало большинство составных частей InSight для экономии энергии. Однако, время от времени они включались снова, потому что инженеры пытались разными способами очистить загрязненные панели. Например, они пробовали запустить двигатели, предназначенные для развертывания солнечных панелей. К сожалению, такой способ не дал никаких результатов.

InSight лишился источника энергии

Очистка панелей путем запуска двигателей не удалась

После этого сотрудники NASA опробовали крайней неочевидный способ избавления от грязи на солнечных панелях. Они предположили, что маленькие частицы песка можно сбить более крупными — как говорится, клин клином вышибают. Кажется, популярное словосочетание не лишено оснований для существования. В рамках новой опытки ученые включили 2,4-метровую роботизированную руку IDA и использовали его ковш, чтобы зачерпнуть немного песка. Это было сделано в полдень 22 мая 2021 года — тогда на Марсе дуют самые сильные ветра. Сдуваемые ветром крупные песчинки действительно смогли частично очистить поверхность панелей и теперь аппарат InSight вырабатывает больше энергии.

InSight лишился источника энергии

Конструкция модуля InSight. Роботизированная рука IDA выделена красным цветом

В конечном итоге получается, что миссию InSight все еще можно спасти — ситуация не безвыходная. Ожидается, что уже в августе 2021 года все составные части аппарата будут снова включены. Но уже в октябре аппарат снова будет переведен в спящий режим. А все потому, что он все равно испытывает нехватку энергии из-за отдаления Марса от Солнца. Но когда они снова сблизятся, устройство сможет снова заработать в полную силу.

Как и говорилось выше, аппарат InSight предназначен для изучения внутренностей Марса. Больше всего ученых интересует то, как часто и с какой силой на далекой планете случаются марсотрясения. Первые люди могут быть отправлены на Марс уже в ближайшее десятилетие, так что планету нужно тщательно изучить и подготовиться к любым капризам чужой для нас природы.

08 июнь 2021 /
Хочу все знать
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