» » Пыльцевые корзиночки пчелы

Пыльцевые корзиночки пчелы

Пыльцевые корзиночки пчелы

Эта медоносная пчела (Apis mellifera) набрала полные корзиночки пыльцы, но, похоже, ей этого мало и она движется к цветкам багрянника канадского (Cercis canadensis) за очередной порцией. Типичная пчела, собирающая корм для семьи (пыльца — важный источник белков), может набрать пыльцы до 30% от собственного веса. Желто-оранжевые комочки на задней паре ножек пчелы — это пыльца, перемешанная с нектаром (для увеличения вязкости). Эти комочки так и называются — обножки, а крепятся они к пыльцевой корзиночке, или корбикуле (см. Pollen basket), которая есть на обеих задних ножках медоносной пчелы.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Медоносная пчела с обножкой летит к цветку ивы. Обратите внимание, что она вся вымазана пыльцой. фото © Greeney5 с сайта flickr.com, Бельгия, 13 марта 2017 года


Когда пчела летает от цветка к цветку, пыльца застревает между многочисленными волосками на ее теле. Она их счищает с помощью специальных щеточек на внутренней поверхности первого членика лапки (он называется базитарзус и есть на каждой ноге пчелы).


Пыльцевые корзиночки пчелы

Строение задней ноги медоносной пчелы. Слева — наружная поверхность. Справа — внутренняя поверхность. Вверху — общий вид на заднюю ногу. Внизу — увеличенная область между голенью и базитарзусом. 1 — пыльцевая корзиночка, или корбикула; 3 — базитарзус; 4 — остальные членики лапки; 6 — щеточка на внутренней поверхности базитарзуса; 7  — пыльцевой пресс, состоящий из «ушка» (auricle; 2) и пыльцевого гребешка (rastellum; 5). фото © Giles San Martin с сайта flickr.com


У насекомых, как мы помним, три пары ног. Щеточками первой пары ног пчела очищает голову, средней — грудь и передние ноги, задней — крылья, брюшко и средние ноги. Дальше пчела потирает задние ножки друг о друга, чтобы пыльца попала в специальный пыльцевой пресс, в который превращен сустав между базитарзусом и голенью. Пыльца с левой ноги попадает в пресс правой ноги и наоборот. Пыльцевой пресс состоит из ушка (auricle) — уплощенной поверхности базитарзуса с зубцами, действующей как наковальня, — и пыльцевого гребешка (rastellum), представляющего собой ряд жестких щетинок.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Слева — внутренняя поверхность части задней ноги в области пыльцевого пресса. 1 — базитарзус; 2 — голень; 3 — щеточка для пыльцы на базитарзусе; 4 — ушко (auricle); 5 — пыльцевой гребешок (rastellum). Справа — пыльцевой пресс при большем увеличении: вверху — пыльцевой гребешок (rastellum), внизу — ушко (auricle). фото © Charles Krebs с сайта microbehunter.com


Когда конечность сгибается в месте пыльцевого пресса, пыльца уплотняется и проталкивается вверх в пыльцевую корзину. Это вогнутая поверхность на наружной стороне голени, она гладкая, но по краям окружена длинными щетинками.

Пчела собирает пыльцу. На 1:30 и 1:47 хорошо заметно, как пчела трет друг о друга задние ноги, проталкивая пыльцу в корбикулы

В пыльцевой корзине выделяют несколько частей: гладкая часть — дно, задние щетинки — те, что направлены в сторону от дна, передние щетинки направлены ко дну, в дальней части голени, ближе к базитарзусу, есть еще длинная веретеннообразная щетинка.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Пыльцевая корзина медоносной пчелы в сканирующем электронном микроскопе. A — передние щетинки, B — задние щетинки. F — дно корзины. Стрелка указывает на веретеновидную щетинку. фото из статьи D.M. Ford et al., 1981. Displacement sensors in the honeybee pollen basket


Когда комок пыльцы ложится на дно корбикулы, он удерживается снизу задними щетинками, когда пыльцы становится больше, ее масса толкает загнутые передние щетинки вверх и наружу, и они прикрывают комок сверху. Веретенообразная щетинка выталкивается вверх и работает как стержень или веретено, то есть комок как бы насаживается на эту щетинку. Если снять пыльцевую обножку, в ней будет видно отверстие от веретенообразной щетинки, а также отпечаток передних щетинок.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Медоносная пчела с пыльцевыми обножками, прикрепленными к пыльцевым корзинам (вид сзади). фото с сайта sciencemag.org


Пыльцевые корзины есть только у рабочих особей медоносных пчел. У матки и трутней их, соответственно, нет.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Задние ноги куколок медоносной пчелы, снятые через сканирующий электронный микроскоп. Слева — рабочая особь. Видна гладкая поверхность голени, окруженная длинными щетинками. Это и есть корбикула, или пыльцевая корзина. Справа — королева. Ее голень покрыта волосками, никакой корбикулы нет. фото из статьи A.D. Bomtorin et al., 2012. Hox Gene Expression Leads to Differential Hind Leg Development between Honeybee Castes


Исследования показали, что определение фенотипа задней ноги происходит у медоносных пчел между четвертым и пятым личиночным возрастом и морфогенез завершается на стадии куколки. Определяющую роль в этом, видимо, играет Hox-ген Ubx (Ultrabithorax), экспрессия которого в задних конечностях (в основном в голени) рабочих пчел в 25 раз выше, чем у маток.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Шмель с пыльцевой обножкой. фото Юлии Михневич, Елизово, Камчатка, 28 июня 2014 года


Кроме рабочих самок медоносных пчел пыльцевая корзина есть у других видов настоящих пчел: из триб Apini (медоносные пчелы), Bombini (шмели), Meliponini (безжальные пчелы), Euglossini (орхидные пчелы). Их называют «пчелы с корзиночками» (corbiculates).


Пыльцевые корзиночки пчелы

Этот шмель на цветке молочая собрал еще не так много пыльцы, и мы можем хорошо разглядеть на его задней ножке корзиночку и окружающие ее щетинки. фото © Beatriz Moisset с сайта en.wikipedia.org, Pennypack Ecological Restoration Trust, округ Монтгомери, штат Пенсильвания, США, 7 июня 2005 года


У некоторых пчел без корзинки есть скопа (Scopa) — удлиненные волоски на задних ногах (например, у пчел рода Centris) или нижней части брюшка (например, у мегахил), между которыми накапливается и удерживается пыльца.


Пыльцевые корзиночки пчелы

Задние ноги пчел. A, B — пчела рода Centris. Вид на скопу с внешней (A) стороны и с внутренней (B). C, D — пчела рода Epicharis. E — пчела Eufriesea, видна корзиночка на голени. фото из статьи A.C. Martins, G.A.R. Melo, S.S. Renner, 2014. The corbiculate bees arose from New World oil-collecting bees: Implications for the origin of pollen baskets


фото © jrussell.1916 с сайта flickr.com, 8 апреля 2020 года.

Юлия Михневич

08 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Весёлка — швейцарский сыр
Хочу все знать

Весёлка — швейцарский сыр

Перед вами необычный гриб Staheliomyces cinctus из обширного семейства весёлковых (Phallaceae) полифилетической группы гастеромицетов отдела базидиомицетов...
Минойские пчелы
Хочу все знать

Минойские пчелы

На фото — золотая подвеска в виде двух пчел, соприкасающихся брюшками и головами, датируемая 1800–1700 гг...
Еще не пчела, уже не оса: в янтаре обнаружили необычное насекомое
Хочу все знать

Еще не пчела, уже не оса: в янтаре обнаружили необычное насекомое

Это животное обитало на Земле около 100 миллионов лет назад, что делает находку древнейшей из найденных ранее пчел.
Адгезивные щетинки божьей коровки
Хочу все знать

Адгезивные щетинки божьей коровки

...
Пчелиный волк
Хочу все знать

Пчелиный волк

...
Из жизни пчёл
Хочу все знать

Из жизни пчёл

Пчеловод при помощи дыма не успокаивает пчел, а создает как бы имитацию пожара. Пчелы, являясь древними обитателями леса, при появлении дыма набрасываются на мед, чтобы запастись им на дальнюю
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самая исполняемая симфоническая пьеса 20-го века - «Болеро» РавеляКаким будет Колизей после реставрации?Худший год в истории населения землиНовый взгляд на картины Ван ГогаПробуждение НьирагонгоСледы детских рук в древней пещереЧто особенного в бутылке вина за миллион долларов?Солнечная система, Земля и темная материя


Свежие Статьи
Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах

Люди способны видеть как летучие мыши?

Люди способны видеть как летучие мыши?

Схватка, застывшая в веках

Схватка, застывшая в веках

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+