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Как празднуют рождество в разных странах

Каждая страна, в которой празднуют Рождество имеет свои традиции, обычаи и ритуалы.

Далее в статье расскажем о некоторых из них.

  • Итальянцы воспринимают Рождество, в первую очередь, как семейный и религиозный праздник. Подарки также принято выбирать, связанные с семьей и домом. Огромное значение придают жители Италии украшению домов и улиц. Делают они это заранее. Для украшения используют ленты, банты, рождественские декорации, праздничную иллюминацию, и, конечно же, рождественские ели. Уже к началу декабря города, как правило, полностью украшены и готовы встречать праздник Рождества.
  • Жители Германии начинают подготовку к Рождеству задолго до праздника. Тщательные приготовления ведутся целый месяц. Утро самого Рождества в Германии обязательно начинают с посещения церкви. Позже празднование продолжается в кругу семьи за богато накрытым праздничным столом. Ещё жители перед праздником любят посещать различные мероприятия, например, юмористические концерты в Германии.
  • В Англии главным блюдом стола в день Рождества является праздничный пирог. Существует древняя традиция, по которой в начинку кладут разные предметы. Считается, что они способны предсказать судьбу на ближайший год тому, кому достанется кусок с определенным предметом. По поверью того, кому досталось кольцо ожидает свадьба, подкова — удача, а монета — богатство и процветание.
  • В Великобритании по традиции девушка и юноша, если оказываются под веткой омелы, должны поцеловаться, чтобы быть вместе всю жизнь. Омелой и ветвями остролиста принято украшать дома, они являются символами достатка, гостеприимства и плодородия.
  • У жителей Польши в Рождество принято раскладывать сено и накрывать скатертью. На скатерти расставляют посуду, специально приобретенную к этому случаю, ставят принесенные из церкви хлебцы. Считается, что при рассадке гостей необходимо оставлять один свободный стул и прибор — для Иисуса Христа.
  • В Чехии считают, что на рождественском столе не должно быть мяса. Поэтому самым популярным товаром в канун Рождества являются карпы. Жареные карпы главное блюдо на праздничном столе Чехов. Также в Чехии существует, так называемый, «щедрый день». Это время, когда в сочельник некоторых Карпов отпускают в реку, даря им свободу и жизнь.

Ну и, пожалуй, самая современная традиция, получившая популярность во всем мире — это рождественские распродажи. В торговых центрах и магазинах, объявляются огромные скидки и привлекательные акции, проходят театрализованные представления, спектакли, концерты. Но все затраты на подготовку этих мероприятий окупаются с лихвой. Покупатели, вовлеченные в предпраздничную суету, покупают подарки, украшают дома, отсюда и повышение прибыли у продавцов.

08 июнь 2021 /
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