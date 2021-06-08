Google не будет индексировать сайты без мобильной версии

Американский гигант перестает индексировать сайты без мобильной версии. Чем это вызвано и как подготовить сайт к новым условиям?

С марта 2021 года Google больше не будет индексировать страницы, у которых нет мобильной версии. Какие изменения ждут нас в SEO и как они повлияют на ранжирование в поисковой системе Google?

Google будет индексировать страницы только с мобильной версией

Все сайты перейдут на мобильную индексацию с марта 2021 года. На практике это означает, что сайты, не отвечающие требованиям, больше не будут индексироваться. Это касается как существующих, так и вновь созданных сайтов. Роботы Google будут ранжировать веб-сайты в зависимости от качества их мобильных версий. Осталось мало времени, чтобы адаптироваться к новой политике Google.

Google объявила о революции в подходе к мобильным сервисам еще в 2016 году. На основе собственного исследования они пришли к выводу, что все больше и больше людей потребляют контент с помощью поисковой системы на мобильных устройствах. Они также проверили, что у большого процента веб-сайтов нет красивых версий на устройствах с меньшими экранами. Именно поэтому они объявили своего рода революцию под лозунгом «сначала мобильные» и осуществляют его с 2016 года. Эта политика не нова и широко известна в течение нескольких лет.

Почему Google делает ставку на смартфоны?

По данным statista.com, в 2019 году 61% органического трафика в Google приходилось на смартфоны и другие мобильные устройства. Большая доля телефонов в органическом трафике касается не только Google. Все больше и больше пользователей Интернета используют смартфоны для навигации в Интернете. Данные Statista.com показывают, что это общемировая тенденция. Целых 58% трафика на DuckDuckGo в 2019 году приходилось на мобильные устройства. То же самое верно для 49% всех результатов поиска Yahoo. Поэтому неудивительно, что смартфоны становятся все более важными для американского гиганта. В 2021 году Интернета без мобильных устройств просто не будет.

Интересно, что одно исследование Google показывает, что до 94% пользователей смартфонов в США ищут местную информацию с помощью мобильных устройств. Кроме того, 77% поисковых запросов по телефону выполняются как дома, так и на работе, т.е. там, где стоит ожидать большего использования компьютеров.

Как сделать мобильную версию сайта, чтобы Google мог ее проиндексировать?

Что Google подразумевает под мобильной версией и как создать адаптивный веб-сайт, чтобы поисковая система могла его проиндексировать? Сам американский гигант дает нам указания. Согласно Google, наиболее важными моментами являются совместимость метатегов в мобильной и настольной версиях. Также важна совместимость содержимого адаптивного веб-сайта и веб-сайта, подготовленного для компьютеров. Google также обращает внимание на использование фотографий в мобильных версиях - они не могут быть более низкого качества, чем на настольной версии. Чтобы изображения правильно отображались в Картинках Google и индексировались, они должны содержать атрибут alt. В Google Search Console есть целое руководство, описывающее, на что еще следует обратить внимание при создании мобильной версии сайта.

Источник: Окейкомпани