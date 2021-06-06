Davinci+ и Veritas

Будущие миссии по исследованию Венеры помогут ответить на многочисленные вопросы об этом адском мире.

Видимая ночью и исчезающая с первыми лучами Солнца, Венера является самым ярким телом в небе после Солнца и Луны. Наблюдаемая ночью в телескоп , Венера светит слегка желтовато-белым светом, что связано с ее густым облачным покровом, который отражает солнечный свет и скрывает поверхность. Именно по этой причине долгое время Венера оставалась загадкой для ученых: ее полномасштабные исследования начались только в 1960-х годах. Тогда мощные земные радары пронзили облака второй планеты Солнечной системы, предоставив ученым первые топографические данные о ее размерах, рельефе поверхности и кратерах. Примечательно, что Венера стала первой планетой, которую посетил космический корабль – зонд «Маринер-2» в 1962 году, а ее первые детальные снимки были получены в 1989 году. С тех пор, увы, интерес ученых к Венере несколько поубавился. Это продолжалось до тех пор, пока в прошлом году в ее атмосфере не был обнаружен фосфин – химическое вещество, которое может указывать на существование жизни в атмосфере планеты. Теперь же исследователи из NASA объявили о планах отправить на Венеру сразу две исследовательские миссии – впервые за 30 лет.

Очень горячая планета

Когда-то считалось, что наш ближайший планетарный сосед был довольно приятным и потенциально даже пригодным для жизни миром. В конце концов, Венера имеет много характеристик, схожих с Землей, и, возможно, когда-то ее поверхность была покрыта океанами, а атмосфера была похожа на нашу. И все же, сегодня Венеру сравнивают с адом – ее поверхность обжигающе горячая, а парят над ней облака серной кислоты.

В течение долгого времени мировая общественность и ученые, которые сосредоточились на других телах Солнечной системы, таких как Марс , несколько забросили Венеру. Попасть в поле зрения мировых СМИ и напомнить о себе планета смогла в 2020 году, когда ученые обнаружили в ее атмосфере сигналы, которые могут свидетельствовать о наличии на ней жизни. Подробнее о том, как ученым удалось обнаружить на Венере фосфин, читайте здесь.

Фосфин (PH3) — это бесцветный, очень ядовитый газ с неприятным запахом, похожим на запах тухлой рыбы.

Еще больше внимания Венере достанется в ближайшие годы, после того, как сразу две миссии для ее изучения были выбраны специалистами NASА. Миссии получили название Davinci+ и Veritas, они были выбраны из четырех других миссий, отобранных в результате конкурсной и экспертной оценке, говорится в официальном пресс-релизе на сайте организации.

Новые миссии по изучению Венеры

Задача миссии Davinci+ заключается в глубоком исследовании атмосферы Венеры. Проведение измерений позволит ученым понять, как сформировалась и эволюционировала планета. Данные, собранные в ходе миссии также позволят узнать, есть ли на планете собственный океан. Как отмечают в космическом агентстве, Davinci+ будет состоять из сферы, которая будет опускаться через плотную атмосферу планеты, проводя измерения по мере падения.

Исследователи надеются, что это позволит им понять, как атмосфера Венеры превратилась в плотную, адскую теплицу, какой она является сегодня. Davinci+ также отправит на Землю первые снимки с высоким разрешением. В общем и целом, это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры за последние 40 лет (к моменту ее запуска).

Вторая миссия – Veritas – нацелена на изучение самой планеты. Данные, которые аппарат отправит на Землю, будут использованы для исследований, которые попытаются установить, как проходило развитие планеты и почему сегодня она так сильно отличается от нашего дома. Veritas также будет искать информацию о структуре поверхности Венеры, создавая подробную 3D-карту и собирая информацию, чтобы узнать больше о тектонике плит и вулканах.

Еще одной задачей миссии Veritas является изучение горных пород, из которых состоит планета, и то, выталкивается ли водяной пар в атмосферу активными вулканами.»Мы активизируем нашу планетарную научную программу с интенсивным исследованием мира, который NASА не посещало более 30 лет», – сказал Томас Зурбухен, представитель агенства в официальном заявлении.

"Используя передовые технологии, которые NASА разработало и усовершенствовало за многие годы миссий и технологических программ, мы открываем новое десятилетие исследования Венеры, чтобы понять, как планета, похожая на Землю, может превратиться в самый настоящий ад,» – отмечают исследователи.



Отметим, что на Veritas будут находиться атомные часы, тестирующие оборудование, которое может быть использовано для автономного маневрирования космических аппаратов. Davinci+ в свою очередь будет оснащен спектрометром, с помощью которого будет проведено подробное исследование венерианской атмосферы. В общем, будем ждать результатов!