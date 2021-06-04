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Могут ли люди жить до 150 лет?

Могут ли люди жить до 150 лет?

Самыми важными факторами, которые влияют на продолжительность жизни, являются наличие заболеваний, образ жизни и скорость восстановления после болезней.

Мало кто из нас не мечтает о времени, когда продолжительность жизни можно будет увеличить с помощью последних медицинских достижений. Но сколько вообще может прожить человек с точки зрения биологии? Это может показаться удивительным, но результаты нового исследования предполагают, что максимальная продолжительность жизни человека, вероятно, достигает максимума примерно в 150 лет. Исследование опирается на идею биологического старения – то есть того, как наши тела «выходят из строя» с течением времени. Но как быть, когда старение не соответствует или наоборот, соответствует биологическому возрасту человека (равному количеству отпразднованных дней рождений)? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, международная команда исследователей разработала новый анализ крови, с помощью которого можно оценить примерную продолжительность жизни организма. Для этого они ввели новый индекс под названием DOSI (dynamic organism state indicator), что в переводе с английского означает индикатор динамического состояния организма. Авторы нового исследования также отметили, что разработанный ими тест позволяет оценить общее состояние организма.

 


Сколько могут жить люди?

Все мы хотим жить долго и при этом чувствовать себя хорошо. Даже короли и королевы прошлого находились в поисках фонтана молодости, одновременно экспериментируя со всем, что хотя бы косвенно могло помочь сохранить былую красоту. С течением времени, увы, одержимость молодостью (и красотой) никуда не делась – чего только не делают сегодня мужчины и женщины всех возрастов в кабинетах пластических хирургов.

Но причины увядающей молодости, увы, не решить вспомогательными средствами направленными на борьбу с морщинами. Болезни, образ жизни и окружающая среда оказывают серьезнейшее воздействие на то, сколько может продлиться ваша жизнь. А старение, как известно, приносит с собой новые проблемы со здоровьем, с которыми сталкивался каждый, кто когда-либо заботился о пожилых родственниках.

Могут ли люди жить до 150 лет?

Руки столетеней женщины по имени Нага (Naga).

Некоторые исследователи и вовсе полагают, что мы с вами уже достигли предела продолжительности жизни. Так, согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, ожидаемая продолжительность жизни в 2015-2017 годах перестала увеличиваться впервые с 1982 года. Более того, ряд ученых и вовсе высказывает мнение о том, что безопасная среда и лучшие условия жизни сегодня являются более значительными факторами, способствующими увеличению продолжительности жизни человека, чем все достижения современной медицины вместе взятые.

В этом случае ученые разработали новый способ интерпретации колебаний количества различных видов клеток крови, в результате чего была получена мера, которую они назвали динамическим индикатором состояния организма (DOSI). Новый тест показывает, что сопротивляемость организма медленно снижается – и это одна из причин, по которой нам требуется больше времени, чтобы оправиться от болезней и травм с возрастом.

Как определить продолжительность жизни?

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, предположили, что мы сможем избежать болезней и катастроф в течение всей нашей жизни. В ходе работы была проанализирована информация о количестве клеток крови более чем у полумиллиона человек, взятая из исследовательских баз данных в Великобритании, США и России, а также данные о количестве шагов у 4532 человек, чтобы измерить с какой скоростью ухудшается физическая форма.

Результаты исследования показали, что со временем состояние организма снижается, а худшего состояния он достигает к 120-150 годам. Ученым удалось определить это с помощью специальных биомаркеров — предсказателей старения. В будущем их также можно будет использовать для подбора средств против старения.

Могут ли люди жить до 150 лет?

Чтобы убедиться, что это хороший общий показатель общего состояния здоровья и восстановления, команда использовала данные подсчета шагов, чтобы перепроверить свое мышление.

Авторы исследования полагают, что результаты их работы можно использовать для информирования о методах лечения, которые могут нацеливаться на болезни, не влияя на биологическую резистентность, и, возможно, в один прекрасный день смогут помочь значительно продлить продолжительность жизни. Но сначала ученым понадобится гораздо больше исследований и гораздо больше данных.

Новый анализ, как правило, согласуется с предыдущими исследованиями, в которых упоминалась максимальная продолжительность жизни около 120-140 лет, хотя при любом подобном исследовании существует определенное количество обоснованных догадок и оценок. Новая работа предполагает, что без некоторых довольно радикальных изменений в наших телах на фундаментальном уровне было бы трудно выжать слишком много лет из наших хрупких форм.

«Мы пришли к выводу, что критичность, приводящая к концу жизни, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», – пишут авторы исследователи.
04 июнь 2021 /
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