Ночница-рачкоед

Чем только не питаются летучие мыши! Насекомыми, птицами, ящерицами, лягушками, кровью позвоночных животных, фруктами, нектаром... Есть также специализированные рыбоядные летучие мыши (например, мексиканская рыбоядная ночница), которые при случае могут питаться ракообразными. Научились ловить рыбу и насекомоядные длиннопалые ночницы (Myotis capaccinii) в Испании и в Израиле. Но это всё какая-то южная экзотика. А вот чтобы наши, российские, летучие мыши ловили рачков — такого я еще не слышала. Пока не наткнулась на статью иркутских ученых, фото из которой вы видите. На нем две восточные, или восточные водяные, ночницы (Myotis petax) опустились к поверхности озера Байкал, чтобы выловить зазевавшегося рачка из концентрированного «супа».

Дело в том, что бокоплавы Macrohectopus branickii — массовый вид беспозвоночных Байкала (их биомасса составляет 110 тысяч тонн) — ночью мигрируют с глубины более 100 м ближе к поверхности, формируя особенно плотные скопления над подводными склонами.

Скопление макрогектопуса у поверхности воды, Южный Байкал. фото С. И. Дидоренко из статьи А. Д. Ботвинкин, С. И. Дидоренко, В. В. Тахнеев, 2021. Новые аспекты в питании восточной ночницы Myotis petax (Mammalia, Chiroptera, Vespertilionodae) на Байкале

В ночь с 23 на 24 августа 2019 года ученые наблюдали с пирса на Южном Байкале массовое поднятие макрогектопусов к поверхности воды вдоль подводного склона напротив Кругобайкальской железной дороги. Этого бокоплава легко узнать по длинному полупрозрачному телу и угловато изогнутым антеннам.

Бокоплав Macrohectopus branickii. фото С. И. Дидоренко из статьи С. И. Дидоренко, А. Д. Ботвинкин, В. В. Тахтеев, 2020. Новая трофическая связь в экосистеме Байкала: пелагические бокоплавы Macrohectopus branickii (Crustacea, Amphipoda) и летучие мыши Myotis petax (Mammalia, Chiroptera)

Над скоплением макрогектопусов летало множество ночниц (до 20–30 одновременно в поле зрения). Они охотились, погружая лапки и нижнюю часть хвостовой перепонки (уропатагиум) в воду и коротко «тралили» (на 10–20 см) поверхность воды. Поймав рачка, летучая мышь подцепляла его когтями и уже в воздухе перехватывала зубами и съедала, кружась над водой. За два часа наблюдений ученые зафиксировали десятки случаев успешной охоты ночниц.

В 2020 году ученые повторили наблюдения в том же месте, примерно в эти же даты, 22–23 августа. Над водой снова охотилось на рачков множество ночниц. Ученые отловили и окольцевали 13 из них и выпустили в порту города Байкальск; некоторые мыши не улетели, а продолжили кормиться у поверхности воды. Всё это свидетельствует о том, что питание бокоплавами для ночниц — вовсе не редкое явление.

Ночница с пойманным бокоплавом. фото С. И. Дидоренко из статьи С. И. Дидоренко, А. Д. Ботвинкин, В. В. Тахтеев, 2020. Новая трофическая связь в экосистеме Байкала: пелагические бокоплавы Macrohectopus branickii (Crustacea, Amphipoda) и летучие мыши Myotis petax (Mammalia, Chiroptera)

Восточная ночница добывает корм над поверхностью воды и охотится в основном на околоводных и амфибиотических насекомых (жуков, мух, комаров-звонцов), ловя имаго в воздухе или подхватывая личинок с поверхности воды. Эти летучие мыши, наряду с несколькими другими видами ночниц — водяной, прудовой, длиннопалой, — относятся к группе «тралящих ночниц». Для них характерен бреющий полет над самой поверхностью воды, во время которого они хватают насекомых своими удлиненными ступнями с крупными когтями. Изучение эхолокации этих ночниц показало, что они реагируют на возмущения поверхности воды или выступающие над водой части тела потенциальных жертв.

В принципе, для многих видов животных характерно переключение с основных видов добычи на наиболее многочисленный и доступный в данное время. Например, здесь же, на Байкале, во время массового лёта ручейников этими насекомыми питаются грызуны, птицы и бурые медведи (см. картинку дня Байкальские медведи-энтомофаги). Так что почему бы и ночницам не воспользоваться возможностью поохотиться на массового рачка макрогектопуса, регулярно образующего скопления у поверхности воды по ночам? Этот рачок служит также основной добычей большой и малой голомянкам (см. картинку дня Байкальские голомянки); не прочь им полакомиться и байкальская нерпа (см. картинку дня Фестончатые зубы тюленя-крабоеда).

фото С. И. Дидоренко из статьи С. И. Дидоренко, А. Д. Ботвинкин, В. В. Тахтеев, 2020. Новая трофическая связь в экосистеме Байкала: пелагические бокоплавы Macrohectopus branickii (Crustacea, Amphipoda) и летучие мыши Myotis petax (Mammalia, Chiroptera).

Юлия Михневич