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В Литве и Польше построили «порталы», позволяющие жителям двух стран общаться в режиме реального времени

В Литве и Польше построили «порталы», позволяющие жителям двух стран общаться в режиме реального времени




«Порталы» установили в Вильнюсе и Люблине. Они оснащены большим экраном и камерой, что позволяет вести прямые трансляции между двумя городами. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей «переосмыслить идею единства».


Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, это вызвано не недостатком блестящих учёных, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина — трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею «портала» в жизнь — это мост, который объединяет, и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями из прошлого.
Бенедиктас Гылыс

инициатор идеи «портала»


Инженеры, которые занимались строительством «порталов», выбрали круг как «известный научно-фантастический символ». Создатели также заявили, что минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.


В будущем организаторы проекта планируют объединять с помощью «порталов» города по всему миру. Основная цель инициативы — единение различных культур и их людей в долгосрочной перспективе.
04 июнь 2021 /
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