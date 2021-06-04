В Литве и Польше построили «порталы», позволяющие жителям двух стран общаться в режиме реального времени



Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, это вызвано не недостатком блестящих учёных, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина — трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею «портала» в жизнь — это мост, который объединяет, и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями из прошлого.

Бенедиктас Гылыс



инициатор идеи «портала»



«Порталы» установили в Вильнюсе и Люблине. Они оснащены большим экраном и камерой, что позволяет вести прямые трансляции между двумя городами. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей «переосмыслить идею единства».Инженеры, которые занимались строительством «порталов», выбрали круг как «известный научно-фантастический символ». Создатели также заявили, что минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.В будущем организаторы проекта планируют объединять с помощью «порталов» города по всему миру. Основная цель инициативы — единение различных культур и их людей в долгосрочной перспективе.