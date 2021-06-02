Кофеин и умственная деятельность

После бессонной ночи кофеин стимулирует внимание, но не помогает в более сложной умственной работе.

Мы настолько привыкли, что кофе и чай нас бодрят, делают внимательными и вообще помогают проснуться, что нам даже не обязательно их пить – достаточно подумать о чае или кофе, чтобы взбодриться. Вообще же действующее вещество в кофе (и чае) – кофеин. Он стимулирует выброс нейромедиаторов, с помощью которых нейроны передают друг другу электрические импульсы. Нейроны начинают работать активнее, и это сказывается не только на внимании, памяти и других высших когнитивных функциях. Кофеин действует и на те нервные центры, которые регулируют работу сердца, сосудов, лёгких.

Однако тут возникает вопрос, каковы пределы его действия. Можно не выспаться слегка, а можно не выспаться очень сильно. При сильном недосыпе кофе уже не поможет: если спать меньше пяти часов, то после третьей ночи в таком режиме кофеин перестаёт действовать. С другой стороны, умственные задачи бывают разные. Одно дело – сидеть на лекции или каком-нибудь собрании и внимательно слушать, что говорят, другое дело – самому заниматься какой-нибудь сложной работой, требующей собранности и строгой последовательности в действиях.

Исследователи из Университета штата Мичиган поставили эксперимент, участники которого должны были выполнить два задания. Одно задание было попроще и не требовало ничего, кроме зрительного внимания. Второе задание было сложнее: там нужно было думать, принимать решения, и выполнять по шагам некую процедуру, причём выполнять её нужно было в строго определённом порядке, в котором ничего нельзя было пропустить и в котором не было повторяющихся шагов (то есть отдохнуть мозгу было просто негде).

После этого часть добровольцев отправлялась на ночь спать домой, а часть оставалась бодрствовать в лаборатории. На следующий день некоторые из тех, кто не спал, получали таблетку с кофеином, а некоторые – плацебо. Вместе с теми, кто провёл ночь во сне, они снова пытались сделать те же задания. В статье в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition говорится, что те, кто не спал ночь и получил плацебо, выполняли оба задания заметно хуже. Те, кто получил кофеиновую таблетку, хорошо справлялись с задачей на простое внимание. Однако там, где нужно было выполнять сложную процедуру, кофеин им почти никак не помогал.

То есть после бессонной ночи кофе поможет вернуть пассивное внимание. Но если вам нужно делать что-то сложное самому, на кофе лучше не рассчитывать. Конечно, кто-то возразит, что можно просто повысить дозу кофеина, но всё-таки вернуть себе работоспособность лучше естественным путём – то есть по возможности выспаться, а до этого не постараться не заниматься никакими сложными вещами.