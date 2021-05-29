Зачем обезьяны имитируют чужой акцент?

Обезьяны имитируют чужой акцент, чтобы избежать конфликта.

Чужака можно узнать по тому, как он говорит – даже если мы с ним говорим на одном языке, его произношение будет отличаться от нашего. Чтобы стать своим, лучше выучить язык и произношение тех, на чью территорию ты пришёл.

Точно так же обстоят дела у южноамериканских обезьян тамаринов. Сотрудники бразильского Института Амазонии наблюдали за пегими и краснорукими тамаринами. Красноухие широко распространены по северо-востоку Амазонии, и у города Манаус они встречаются с пегими, которых осталось мало и которые живут здесь плотной популяцией. Как и многие приматы, тамарины общаются разнообразными звуками, и сигналы эти у разных видов имеют свои особенности.

Тамарины живут семейными группами, каждая на своей территории, и чужаки мало кому нужны. В статье в Behavioral Ecology and Sociobiology говорится, что когда краснорукий тамарин заходит на территорию пегих, у него меняется голос – они имитирует позывные пегого тамарина. По выражению исследователей, краснорукие тамарины имитируют акцент пегих, и делают они это только там, где могут встретиться с пегими. А вот пегие тамарины ничего не имитируют, когда заходят на территорию красноруких. Возможно, всё дело в том, что краснорукие вообще более говорливы и обладают более широкими голосовыми возможностями, поэтому им легче перенять чужое произношение.

Пегий тамарин. (фото : Josh More / Flickr.com)



Оба вида ведут похожий образ жизни и питаются одной пищей. То есть друг для друга они конкуренты, и визиты на чужую территорию должны заканчиваться агрессивными стычками. Авторы работы полагают, что имитируя акцент соседей, краснорукие тамарины снижают градус агрессивности. Голос красноруких тамаринов всё равно можно узнать, но подстраиваясь под чужое произношение они, вероятно, стараются, чтобы их лучше понимали – с чужим акцентом им легче объяснить, что они зашли с мирными намерениями, а не для того, чтобы захватить территорию. Впрочем, пока что это в большей степени только гипотезы: исследователи описали имитацию акцента, но действительно ли акцент позволяет снизить, так сказать, градус напряжённости между двумя видами, станет ясно только после новых наблюдений.