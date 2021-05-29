Утечка из лаборатории: правда или нет?

Сотрудники лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Почти полтора года назад в китайском Ухане произошли первые случаи заражения новым коронавирусом. Предположительным источником заражения был назван рынок морепродуктов, расположенный неподалеку от Уханьского института вирусологии. Услышав такое (особенно если вы читали и смотрели много научной фантастики), картинка в голове выстраивается довольно быстро: в лаборатории по тестированию вирусов на обезьянах по чистой случайности заражается один из сотрудников, или, например, сбегает зараженная обезьяна. Вариантов много, сами понимаете. Но реальность, все же, не научная фантастика и в апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад, посвященный происхождению SARS-CoV-2. В нем рассмотрено четыре теории происхождения коронавируса и помимо прочего говорится, что почти по каждой затронутой в ходе работы теме требуется больше исследований. При этом последнюю, четвертую теорию об утечке вируса из лаборатории в Ухане исследователи считают наименее вероятной. Согласно результатам опубликованных ранее научных исследований, COVID-19 появился естественным путем. Так почему же все снова говорят об Уханьском институте вирусологии?

Что изучают в Уханьском институте вирусологии?

Первым проектом лаборатории, как пишет Nature в статье 2017 года, стало изучение патогена BSL-3, вызывающего Конго-крымскую геморрагическую лихорадку: смертельный вирус , передаваемый клещами, который поражает домашний скот по всему миру, в том числе в северо-западном Китае, и который может передаваться людям. Впоследствии ученые из института приступили к изучению других вирусов, в том числе коронавируса SARS, обнаружив, что подковоносые летучие мыши в Китае являются их естественными резервуарами.

Эта работа продолжилась и в 2015 году в свет вышло исследование, результаты которого показали, что гибридный вирус , разработанный командой, был адаптирован для выращивания на мышах и имитации заболевания у человека. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature отметили, что «вирус имеет потенциал для передачи человеку».

Как это ни странно, но версия о том, что в Уханьском институте вирусологии произошла утечка, сегодня рассматривают всерьез.

Впоследствии лабораторию окружало множество слухов, в том числе о разнообразных утечках, как например в Пекине, когда вирус атипичной пневмонии вырывался из помещений высокого уровня защиты. Тогда перспектива расширения возможностей Уханьской лаборатории (в частности начало работы с обезьянами) вызывала опасение многих исследователей за пределами страны.

Сегодня теория аварии в лаборатории вышла за рамки слухов и, похоже, выглядит все более правдоподобно: 13-го мая группа из 18 ученых из элитных университетов, таких как Гарвард, Стэнфорд и Йельский университет, опубликовала открытое письмо в журнале Science с призывом «серьезно» рассмотреть гипотезу об утечке. Исследователи призывают работать до тех пор, пока не будет получено достаточно данных, чтобы исключить ее.

Утечка из лаборатории: правда или нет?

Чтобы понять, по какой причине ведущие ученые мира обратили пристальное внимание на Уханьскую лабораторию, немного освежим ход событий в памяти: первый очаг заражения был зарегистрирован в Ухане, а пострадавшие, похоже, имели отношение к рынку морепродуктов. Напомню также, что переход вируса от животного к человеку в условиях, царивших на рынке, по-прежнему является одной из основных гипотез происхождения SARS-CoV-2.

Примечательно, что альтернативная гипотеза об утечке из лаборатории была встречена мировым научным сообществом со скептицизмом. (Вероятно, в какой-то мере исследователи опасаясь появления всевозможных теорий заговора. Но даже если так, это не помогло). Ситуация, однако, приобрела неожиданный поворот в мае, когда газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет спецслужб опубликовала статью, согласно которой сразу три исследователя из Уханьской лаборатории заболели осенью 2019 года и нуждались в стационарной помощи.

В статье также говорится, что в апреле 2012 года шесть рабочих шахты в провинции Юньнань на юго-западе Китая заболели. У всех больных наблюдались симптомы схожие с симптомами COVID-19. Как показали результаты анализов шахтеров, они страдали от пневмонии, и к середине августа трое из них умерли. Тогда эксперты из Уханьского института вирусологии приступили к исследованиям и в итоге собрали в шахте около тысячи образцов. В этих образцах, затем, были обнаружены девять типов коронавирусов.

Один из них, под названием RaTG13, имел генетический код, на 96% схожий с геномом с SARS-CoV-2. Это – ближайший «родственник» COVID-19, хотя и находится на «огромном эволюционном расстоянии». Исследователи отмечают, что оба типа этих коронавирусов расстались несколько десятилетий назад. Вирусолог Ши Чжэнли, который работает над изучением этих типов вирусов заверил журналистов The Wall Street Journal, что шахтеры не заболели COVID-19.

Откуда взялся новый коронавирус ?

В отчете, недавно опубликованном на сервере препринтов BioRxiv, указана подробная информация о коронавирусах, обнаруженных в шахте. Исследователи отмечают: «полученные результаты показывают, что коронавирусы, которые мы обнаружили у летучих мышей, могут быть только верхушкой айсберга». При этом они также утверждают, что восемь, отличных от RaTG13 вирусов, почти идентичных друг другу, только на 77% похожи на SARS-CoV2. Примечательно и то, что эти коронавирусы, по словам исследователей, не показали способности заражать клетки человека.

«Хотя есть предположения о возможной утечке коронавируса RaTG13 из лаборатории в Ухане (которая послужила началом пандемии COVID-19), доказательства в экспериментах это не подтверждают» – заключает отчет.



Но откуда, в таком случае, взялось недоверие со стороны научного сообщества? Причина, отчасти, кроется в том, что миссия ВОЗ по изучению происхождения SARS-CoV-2 провела всего три часа в Уханьском Институте вирусологии, а ее члены смогли получить доступ только к заранее обработанным данным. Как мы писали ранее, в отчете говорилось, что гипотеза о лабораторной аварии является «крайне маловероятной», в то время как наиболее вероятной названа гипотеза передачи вируса естественным путем.

И все же спустя два дня после публикации отчета генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что возможность утечки нельзя исключать и необходимо провести более тщательное расследование. Представитель ВОЗ, однако, на вопрос журналистов TWS о том, рассматривает ли организация рекомендации доклада о происхождении вируса на техническом уровне, ответил, что предстоящие исследования будут включать гипотезу об аварии в лаборатории, вот только будут ли проводиться по-прежнему не понятно. Похоже, правду о том, что произошло в стенах Уханьской лаборатории, мы узнаем еще не скоро.