142 балла во вступительном тесте на IQ

Дайял Каур (Dayal Kaur) в три года приняли в общество Mensa, после того как она прошла тест на IQ. Ее показатель близок к IQ Альберта Эйнштейна.

Историю человечества можно представить себе как сериал-антологию, в каждой серии которого научные открытия становятся все более изощренными. Это что-то наподобие настоящего «Черного зеркала», повествующего о том, куда может завести нашу цивилизацию прогресс и собственный разум . Но несмотря на стремительное развитие технологий, отправку на другие планеты роботов и печать органов на 3D-принтере, мы по-прежнему не понимаем как работает мозг . Во всяком случае, не в полной мере – недавно все мировые СМИ рассказали историю четырехлетней девочки по имени Дайал Каур, интеллект которой (согласно оценкам организации MENSA) сопоставим с интеллектом Альберта Эйнштейна или Стивена Хокинга – буквально умнейших людей, что когда-либо жили на нашей планете. Считается, что и Стивен Хокинг и Альберт Эйнштейн имели показатель IQ равный 160. Теперь же их догоняет 4-летняя девочка индийского происхождения, показатель IQ которой исследователи оценивают в 145 баллов. Означает ли это, что юная Дайал в свои четыре всерьез размышляет об устройстве Вселенной, а в 6 совершит свое первое научное открытие? Давайте разбираться.

Можно ли измерить интеллект?

Начнем с того, что тесты IQ измеряют различные навыки, такие как рабочая память , мышление, вербальное понимание и другие. Специалисты при этом отмечают, что в области психологии не существует таких же гарантий, как например в медицине, а значит результаты тестов на интеллект постоянно оспаривают.

Как отмечает психолог Джоэл Шнайдер из Университета штата Иллинойс в статье для Scientific American, на индивидуальном уровне большинство людей определяют интеллект по своему образу и подобию: «инженеры определяют его таким образом, чтобы описать хорошего инженера. Художники определяют его так, как описывают великого художника. Ученые, предприниматели и спортсмены делают то же самое. В этих определениях существует значительное разнообразие, но также и множество совпадений».

Некоторые исследователи полагают, что тесты IQ не способны корректно измерить уровень интеллекта.

При этом самый первый тест на IQ был изобретен вовсе не для того, чтобы понять кто умнее – в 1905 году французские психологи разработали тест Бине-Симона, чтобы выявить детей, нуждающихся в индивидуальной помощи вне школы. Со временем психологи усовершенствовали этот тест (и разработали еще много других) и начали приписывать производительность «общему интеллекту».

Подробнее о том, как появились современные тесты IQ и что именно они измеряют, я рассказывала в этой статье.

Но если ученые не могут прийти к единому согласию того, чем является интеллект и как его измерить, то причем здесь юная Дайал Каур? И почему ее интеллектуальные способности сравнивают с Эйнштейном?

Кто такая Дайал Каур?

Как пишет испанская Proseco, Дайал Каур родилась в Бирмингеме (Великобритания) и с самого рождения демонстрировала исключительные способности к обучению и запоминанию информации.

Ее родители утверждают, что девочка могла произносить 26 букв английского алфавита когда ей было всего 14 месяцев. К двум годам Дайал продемонстрировала навыки математики и грамотности и знала все планеты Солнечной системы. Более того, девочка задавала родителям вопросы, для ответа на которые им приходилось пользоваться поисковиками.

Согласно отчету PTI, когда юная Дайал выразила желание принять участие в онлайн-тесте на определение уровня интеллекта Mensa, родители поддержали ее и она с честью прошла тест, набрав рекордные для своего возраста 145 баллов. Подобный результат ставит Каур в один ряд с одним процентом умнейших людей Великобритании (около 67 миллионов человек в категории «очень одаренные или высокоразвитые»).

Что такое Mensa?

Основанная в 1946 году, Mensa считается старейшим и самым престижным обществом людей с высоким IQ. В организации состоят порядка 134 000 членов со всего мира. Немного, правда? Причина, вероятно, заключается в том, что это избранная группа высокоинтеллектуальных людей.

Хотя Альберт Эйнштейн или Стивен Хокинг никогда не проходили тест Mensa, широко распространено мнение, что их показатель IQ или коэффициент интеллекта составлял около 160. По этому критерию тот факт, что четырехлетняя Дайалл Каур из Великобритании сумела набрать показатель IQ 145, является попросту чем-то невероятным.

Когда Дайал подала заявку на онлайн-тест Mensa IQ, то прошла те же тесты, что и все остальные (таким образом можно обеспечить справедливость и равные условия). Так что набранный девочкой балл (145) в любом случае достоин похвалы. Что же до того, чем займется эта однозначно одаренная девочка в будущем, то ее мечты созвучны мечтам миллионов других детей ее возраста – Дайал мечтает стать астронавтом и стать хозяйкой конюшни, полной лошадей.

Как рассчитывается показатель IQ?

Существует несколько способов расчета показателя IQ. Обычно, чтобы пройти тест достаточно подать онлайн-заявку на сайте. И несмотря на то, что вокруг измерений интеллекта не угасают споры, подобные тесты точно помогут вам узнать собственные аналитические и когнитивные способности. Так что дерзайте, но не относитесь к полученным результатам слишком серьезно. Пройти тест Mensa можно на официальном сайте организации (на английском языке), на русском языке аналогичный тест можно пройти здесь.