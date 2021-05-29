» » The Boring Company откроется уже в июне 2021 года

The Boring Company откроется уже в июне 2021 года

The Boring Company откроется уже в июне 2021 года

Автомобиль Tesla внутри тоннеля The Boring Company

В 2016 году Илон Маск разочаровался в утомительно длинных дорогах Лос-Анджелеса и основал The Boring Company. В рамках своего нового проекта предприниматель со своей командой прорыл под огромным городом 2,4-километровый тоннель для автомобилей, чтобы они могли разгоняться до 200 километров в час и превращать 45-минутный маршрут в путь, который преодолевается всего за пару минут. Чтобы автомобили могли разгоняться до максимальных скоростей и были полностью безопасными, их было решено установить на рельсы, которые обеспечивают точное следование намеченному маршруту. В апреле 2021 года долгожданный тоннель был открыт для журналистов, но они остались крайне недовольными тестовой поездкой. Официальное открытие подземного маршрута состоится уже в июне, так что недавно компания позволила прокатиться по нему обычным людям. Давайте разберемся, изменилось ли что-нибудь за прошедшее время?

 

Тоннель The Boring под Лос-Анджелесом

Проложенный Илоном Маском маршрут состоит из трех остановок. По данным Yahoo Finance, первая остановка находится на поверхности, в Конференц-центре Лас-Вегаса. Вторая точка располагается на глубине 9 метров, а третья — в главном аэропорту города. Для езды автомобилей проложен обычный асфальт, по краям которого протянута подсветка. Предполагалось, что в идеале по этому пути люди смогут проезжать либо на собственных электромобилях Tesla, либо вызывать их при помощи мобильного приложения. Но ничего из этого не было реализовано — посетителей тоннеля катают на обычных Tesla Model 3, Model Y и Model X. За рулем находится специально обученный человек и никакого автопилота нет и в помине.

 


 

 

 

 

Видеорепортаж с демонстрации тоннеля

Судя по отзывам, некоторым людям пришлось ждать своего автомобиля от 3 до 5 минут. Издание The Verge сообщило, что некоторые посетители совершили целых 12 поездок — видимо, чтобы найти хоть что-то впечатляющее. Стоит признать, что хоть автомобили и не расположены на рельсах, на одном из видео можно заметить, что как минимум один электрокар разогнался до 186 километров в час. Удивительно, что при этом водитель умудряется держать рулевое колесо идеально ровно и не царапать Tesla о стены тоннеля. Скорость убавляется только до приближения к поворотам, которые можно заранее заметить на сенсорном экране автомобиля.

Минусы тоннеля The Boring Company

Примечательно, что во время демонстрации тоннеля журналистам представители компании Tesla объявили, что скорость была ограничена из-за риска повредить корпус о стены узкого тоннеля. Теперь же, по каким-то причинам, такого риска будто бы и нет. А отсутствие автопилота было объяснено тем, что он пока не умеет останавливаться в нужных местах. И это при том, что на дорогах общего пользования автомобили Tesla без проблем оценивают окружающую обстановку с десятками других машин и легко меняют полосы движения.

 


 

 

 

 

Демонстрация тоннеля журналистам

Как и говорилось выше, открытие тоннеля The Boring Company в Лос-Анджелесе намечено на июнь 2021 года, причем это произойдет в первые дни месяца. Как именно будет развиваться технология пока неизвестно, но в конечном итоге компания хочет транспортировать по 4400 человек в час. Возможно, в будущем там наконец-то появится рельсовая дорога как в тоннеле под калифорнийским городом Хортон, в котором находится штаб-квартира SpaceX. Также Илон Маск упоминал, что когда-нибудь они займутся рытьем подземных путей в других городах, включая Майами. Только вот перед этим компании придется получить разрешение от властей.

The Boring Company откроется уже в июне 2021 года

Автомобиль Tesla на рельсах

Ранее я рассказывал, что Илон Маск хочет отметить открытие первого тоннеля костюмированной вечеринкой в стиле Fallout. Об этом стало известно в январе текущего года, но точную дату этого мероприятия никто не называл, потому что по всему миру действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Может быть, вечеринка будет проведена уже в ближайшие дни, так что лично мне бы хотелось увидеть фотографии и видео этого события. Илон Маск умеет проводить веселые мероприятия, а недавно он даже стал временным ведущим Saturday Night Live. Посмотреть видео можно на YouTube.

29 май 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Илон Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом
Хочу все знать

Илон Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом

Об идее Маска построить тоннель стало известно в 2017 году, а его постройка началась в 2019-м. Convention Center Loop собираются открыть в следующем году: предполагается, что он будет использоваться
Tesla незаметно начала продавать Model 3 со старыми чипами из-за коронавируса
Хочу все знать

Tesla незаметно начала продавать Model 3 со старыми чипами из-за коронавируса

Несмотря на удобство обновлений Tesla и продвинутые возможности этих автомобилей, связанные с подключениям к Сети, у многих автовладельцев вызывает беспокойство тот факт, что производитель по сути
Первые фото салона Tesla Model Y — чем он отличается от Model 3?
Хочу все знать

Первые фото салона Tesla Model Y — чем он отличается от Model 3?

В марте 2019 года Илон Маск показал миру долгожданный электрический автомобиль Tesla Model Y, который является чем-то средним между легковым автомобилем и грузовиком. Такие автомобили больше известны
Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля
Хочу все знать

Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Tesla дистанционно отключила функцию автопилота на поддержанной Model S после ее перепродажи. В настоящее время компания утверждает, что владелец автомобиля, который приобрел его у стороннего дилера,
Sony представила электромобиль Vision-S. Как тебе такое, Илон?
Хочу все знать

Sony представила электромобиль Vision-S. Как тебе такое, Илон?

Sony знакома всем по игровым приставкам, телевизорам и смартфонам. Но кто бы мог подумать, что компания представит электромобиль? Подобный шаг в очередной раз демонстрирует важность развития
На пороге бума электромобилей: Tesla Motors вышла на прибыль
Хочу все знать

На пороге бума электромобилей: Tesla Motors вышла на прибыль

Компания Tesla Motors, которую возглавляет Элон Маск, в первом квартале этого года впервые показала прибыль. За этот квартал удалось продать 5000 электромобилей. Машины Tesla Motors относятся к
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самая исполняемая симфоническая пьеса 20-го века - «Болеро» РавеляКаким будет Колизей после реставрации?Худший год в истории населения землиВ Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльямиНовый взгляд на картины Ван ГогаЧто особенного в бутылке вина за миллион долларов?Следы детских рук в древней пещереПробуждение Ньирагонго


Свежие Статьи
Морские ежи едят морских звёзд

Морские ежи едят морских звёзд

Как объяснить воровство обезьян?

Как объяснить воровство обезьян?

Первая материя во Вселенной

Первая материя во Вселенной

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+