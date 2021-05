И рыбы уши имеют

На фото — большая, или байкальская, голомянка (Comephorus baicalensis). Вместе с малой голомянкой, или голомянкой Дибовского (Comephorus dybowski), она входит в род голомянок. У больших голомянок самки достигают длины 23 см, самцы — 15 см, у малых — 15,8 и 12 см. Голомянки — эндемики озера Байкал. Оба вида лишены чешуи и плавательного пузыря, однако проблему плавучести каждый вид решает по-своему (см. ниже). Голомянки составляют большую часть биомассы Байкала и служат пищей байкальским нерпам (Pusa sibirica).

Название «голомянка» происходит от слова голомя — «открытое море». И действительно, большая голомянка обитает в открытых глубоководных районах Байкала, ведет пелагический образ жизни, то есть населяет всю водную толщу. Летом голомянки встречаются на глубинах от 300 метров и до 1637 метров, а зимой и весной поднимаются ближе к поверхности, на глубину 25–100 метров, и иногда (чаще всего ночью) их можно заметить у самого льда. Такое поведение обусловлено термофобностью голомянок: они живут при температуре не выше 8,5°С (при большей температуре они погибают).

Голомянка плывет подо льдом

Для голомянок характерны вертикальные суточные миграции. Днем они опускаются из верхних слоев озера ближе ко дну, а ночью поднимаются к поверхности, чтобы полакомиться рачками-бокоплавами Macrohectopus branickii, которые в это время суток мигрируют к поверхности; при этом голомянки часто становятся легкой добычей нерпы. Но хотя большие голомянки питаются в основном пелагическими рачками M. branickii, не пренебрегают они и юными особями малой голомянки. Захватывать и удерживать добычу голомянке помогает большой рот, многочисленные зубы и тычинки на жаберных дугах, которые подобно усам китов, процеживают лишнюю воду, но не выпускают пищу. У большой и малой голомянки количество таких тычинок различается (16 и 28 соответственно), что позволяет им поглощать пищу разного размера: например, большая голомянка питается бокоплавами длиной 15–18 мм, а малая — длиной 11–16 мм.

Бокоплав Macrohectopus branickii. фото из статьи Д. Карнаухов и др., 2019. Численность и структура популяции пелагической амфиподы Macrohectopus branickii в прибрежной зоне озера Байкал

Голомянок относят к вторичным пелагическим рыбам, то есть к формам, которые произошли от придонных рыб, но позже адаптировались к жизни в толще воды. Поэтому у них нет плавательного пузыря.

Большая голомянка, вид снизу. фото с сайта fishwatching.org

У рыб без плавательного пузыря нейтральная плавучесть может быть достигнута в основном за счет облегчения скелета, отказа от чешуи и/или накопления липидов. Все эти приспособления встречаются и у голомянок. У них очень тонкие пористые кости, содержащие мало минералов, что значительно снижает массу тела. Длинные грудные и спинные плавники, площадь которых вдвое больше площади тела, позволяют «планировать» в толще воды, а мышцы и полость тела богаты жиром. В основном липиды накапливаются в белых мышцах, поэтому мясо голомянок белесое. В теле большой голомянки количество жира достигает 35–40%, а малой — лишь не более 1,5%. Именно поэтому у малой голомянки грудные плавники больше, чем у большой. Эти различия обеспечивают необходимую плавучесть для обоих видов. Отсутствие чешуи также облегчает «парение» рыб в толще воды.

A — большая голомянка. B — малая голомянка. Обратите внимание, что у малой голомянки более крупные грудные плавники относительно длины тела, чем у большой голомянки. фото из статьи S. Kirilchik, 2018. Environmental DNA as a new tool for assessing the biodiversity of Lake Baikal

Обе голомянки — яйцеживородящие. То есть икринки развиваются в теле самки еще до нереста, а во время нереста мальки сразу вылупляются и отправляются в «свободное плавание». Благодаря яйцеживорождению голомянки производят значительное количество жизнеспособной молоди, чем и обусловлена большая общая численность их популяций, несмотря на меньшую плодовитость в сравнении с икромечущими. После нереста самки голомянок гибнут, именно поэтому их в популяции почти в два раза больше, чем самцов.

Мальки голомянок настолько прозрачны, что просвечивают их внутренние органы и кровеносная система. Поговаривают, что через голомянку можно читать газету. Но это, конечно, всего лишь миф.

фото С. Дидоренко из статьи Ю. Сапожникова, 2018. И рыбы уши имеют.

Анастасия Шешукова