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Универсальная вакцина разработана в Университете Дьюка

Эксперименты на обезьянах показали эффективность вакцины, способной настроить иммунитет против разных штаммов SARS-CoV-2 и против разных видов коронавирусов.

Хотя вакцин против нового коронавируса SARS-CoV-2 есть уже не одна, не две и даже не три, их продолжают создавать. Разные вакцины отличаются по эффективности и безопасности, кроме того, у вируса время от времени появляются новые штаммы. Далеко не факт, что эти штаммы более опасны и что уже имеющиеся вакцины против них не сработают. Тем не менее, было бы хорошо иметь на руках такую вакцину, которая заведомо может настроить иммунитет против разных штаммов SARS-CoV-2.

Универсальная вакцина разработана в Университете Дьюка
(фото: baburkina / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Как раз такую вакцину сконструировали сотрудники Университета Дьюка. Как известно, любому вирусу нужно проникнуть в клетку, чтобы начать размножаться. А чтобы проникнуть в клетку, нужно использовать поверхностные клеточные белки, которые сидят на мембране. коронавирус SARS-CoV-2 для входа в клетку использует белок ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент). Ключом служит вирусный S-белок на поверхности вирусной частицы. Вакцины против нового коронавируса стараются настроить иммунитет именно на S-белок, потому что его проще увидеть (он сидит в самой наружной вирусной оболочке) и без него вирус не сможет инфицировать клетки.

Однако S-белок довольно большой, и с ACE2 он взаимодействует не весь целиком, а лишь определённой частью молекулы. Эта часть молекулы называется RBD, или receptor binding domain – домен, связывающий рецептор. Если вся остальная часть S-белка может позволить себе разные мутации, то RBD если и может мутировать, то с очень большой осторожностью – если он сильно изменится, он не сможет взаимодействовать с клеточным белком. Поэтому удачно подобранная вакцина на основе RBD, или даже самого неизменяемого фрагмента RBD может быть эффективной не только против SARS-CoV-2 и его штаммов, но и против других коронавирусов.

Исследователи сделали такую вакцину, прикрепив фрагменты рецептор-связывающего домена S-белка к наночастицам – чтобы было похоже на вирус. В статье в Nature описаны эксперименты с обезьянами, у которых вакцина действовала более чем эффективно. У четырёх из пяти обезьян вирус исчезал до неразличимого уровня, а количество антител против вирусного белка оказывалось выше, чем после других вакцин, и даже выше, чем после настоящей инфекции SARS-CoV-2.

Самое главное, что вакцина работала против нескольких штаммов SARS-CoV-2 (против B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании, против P.1, обнаруженного в Бразилии, и против B.1.351, впервые обнаруженного в Южной Африке). Кроме того, она действовала против коронавируса SARS-CoV-1, который вызвал в начале 2000-х вспышку атипичной пневмонии, а также против некоторых коронавирусов, которые (пока ещё) живут в летучих мышах.

Авторы работы уточняют, что сейчас у нас есть вакцины, благодаря которым иммунитет может, кроме SARS-CoV-2, распознавать и другие коронавирусы, но иммунный ответ на них оказывается ниже, чем с новой вакциной. Впрочем, пока что новую вакцину испытали только на обезьянах. Остаётся надеяться, что в испытании на людях она покажет столь же впечатляющие результаты.

28 май 2021 /
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