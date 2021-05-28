Древний курган на территории украинской деревни

С апреля 2021 года на территории украинского села Новоалександровка активно ведутся археологические раскопки. Дело в том, что на этой земле ученым удалось найти около 20 захоронений разных исторических эпох, начиная с бронзового века и заканчивая Средневековьем. Больше всего исследователей заинтересовал окруженный огромными каменными глыбами курган, для постройки которого явно было затрачено много времени и сил. Ученые уже нашли 11 человеческих останков и на данный момент считается, что это — скелеты уважаемых вождей и шаманов. Несмотря на то, что археологи ведут раскопки не так давно, они уже нашли много интересных вещей, о которых непременно стоит рассказать. Давайте выясним, чем именно примечательно древнее захоронение и как оно было построено?

Древний курган на Украине

Первым делом украинские археологи обнаружили кромлех — так называется сооружение, представляющее собой множество вкопанных в землю продолговатых камней. Длина большинства из них составляет около 2 метров, что позволило оставить большую часть их длины под землей и сделать сооружение максимально надежным. Камни образуют собой круг диаметром около 5 метров, а высота самого кургана равна 7,5 метрам. На данный момент ученым удалось найти примерно два десятка огромных камней, каждый из которых имеет свое значение. А в целом, кромлех был необходим для того, чтобы захоронение не расползалось по сторонам под воздействием дождей и ветров.

Местонахождение кургана на карте

Внутри круга археологи нашли останки 11 людей, но работы еще не закончены — там могут быть и другие могилы. По словам руководителя археологической экспедиции Дмитрия Тесленко на строительство кургана было затрачено много времени и сил, поэтому в ней явно были захоронены очень влиятельные люди вроде вождей и шаманов. Прилагая большие усилия, их современники явно хотели выразить им свое уважение.

Как строили древние кладбища?

Считается, что камни для кромлеха добывались на берегу Днепра очень хитрым способом. Первым делом строители вбивали в скалы деревянные колья. После этого они поливались водой, чтобы древесина максимально разбухла. Расширившиеся колья откалывали каменные глыбы, после чего их можно было дотащить до места захоронения и вкопать на метровую глубину.

По данным издания National Geographic, помимо человеческих останков, на месте захоронения были найдены разбитые кувшины и ожерелья из зубов животных. Изучив эти артефакты, ученые пришли к выводу, что курган был сооружен примерно 5,5 тысяч лет назад. Исходя из этого получается, что авторами этого исторического памятника являются кочевые скотоводы медно-каменного века (энеолита). Их культура не была богата красивыми изделиями из керамики, поэтому захоронение и не пестрит интересной посудой и другими изделиями.





Курган с высоты птичьего полета

Исследователи надеются полностью раскопать кромлех в максимально короткие сроки и им это вполне должно удастся, если не пойдут дожди. Так что в ближайшем будущем нам стоит ждать новые фотографии исторического памятника. Найденные останки людей будут отправлены в Германию для более тщательного изучения в лабораторных условиях. Ученые хотят узнать, кем были эти люди, как они выглядели и что стало причиной их смерти. В будущем курган планируют превратить в музей под открытым небом. Кажется, жителям села Новоалександровка придется встречать толпы туристов.

Стоит отметить, что подобные открытия редко совершаются на территории России и Украины. Мы больше привыкли читать о том, что загадочные захоронения находятся в Норвегии и на территории других стран с богатой историей. Например, в 2019 году я рассказывал, как на родине викингов был найден загадочный дом с большим количеством человеческих останков. Было выдвинуто предположение, что это сооружение тоже является курганом. Только вот в отличие от захоронения на территории Украины, его края были укреплены деревянными досками и конструкция имела форму дома.