Как устроен дизельный двигатель?
Промышленные дизельные двигатели, которые изготавливают современные производители, экономичны, производительны и надежны. Именно поэтому их чаще всего используют для оборудования, которое работает в сложных условиях и требует для этого большой мощности, а также для большегрузных автомобилей и спецтехники.
В основе работы дизеля лежит принцип преобразования тепла в механическую энергию движения при помощи коленчатого вала. Топливо сгорает внутри цилиндра, или камеры сгорания, в результате образуется газ, который под давлением расширяется и заставляет двигатель работать.
Два главных механизма, отвечающих за работу дизельного двигателя: газораспределительный и кривошипно-шатунный. Остальные системы служат для того, чтобы обеспечивать работу первых двух.
- Кривошипно-шатунный механизм регулирует возвратно-поступательное движения поршня, которое преобразуется во вращательное движения коленвала и наоборот.
- Газораспределительный механизм подает в цилиндры смесь топлива и воздуха и удаляет отработанные газы.
Еще одна важная часть дизеля – топливная система. Эффективная работа механизма во многом зависит именно от нее. Она отвечает за то, чтобы топливо подавалось в цилиндры в нужном количестве и в нужное время, а также очищалось от инородных примесей.
Составляющие топливной системы:
- Топливный насос высокого давления.
- Форсунки.
- Топливоподкачивающий насос.
- Топливный фильтр.
- Датчик ТНВД.
Существуют двигатели с разными системами впрыска топлива: прямым и непрямым. В первом случае топливо попадает в камеру сгорания сразу, во втором – в форкамеру, в которой воспламеняется и продолжает гореть уже в основной камере. Самая современная система впрыска – Common Rail. Ее используют в двигателях, имеющих электронную систему управления.
Главный недостаток этой системы состоит в том, что при выходе из строя одного элемента чаще всего перестает правильно работать весь двигатель. Он либо отказывается заводиться, либо работает с недостаточной мощностью. Эксплуатация его в таком режиме может привести к более серьезным неисправностям. При этом диагностика и ремонт возможно только на СТО с помощью специального оборудования: стендов ТНВД.
Другие системы дизельного двигателя:
- Система охлаждения. Она может работать на основе воздуха или жидкости, которые отводят тепло от элементов двигателя, греющихся во время работы. Двигатели с жидкостным охлаждением обычно имеют большую мощность, чем с воздушным.
- Система смазки позволяет защитить от износа детали двигателя, которые во время работы трутся друг о друга.
Как работает самый совершенный ракетный двигатель
Замена демпферного маховика
Ремонт или замена двигателя
Устройство двигателя автомобиля
Топливный насос Рено: об устройстве и различиях
Словарь автомобильных сокращений
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ