Как устроен дизельный двигатель?

Промышленные дизельные двигатели, которые изготавливают современные производители, экономичны, производительны и надежны. Именно поэтому их чаще всего используют для оборудования, которое работает в сложных условиях и требует для этого большой мощности, а также для большегрузных автомобилей и спецтехники.

В основе работы дизеля лежит принцип преобразования тепла в механическую энергию движения при помощи коленчатого вала. Топливо сгорает внутри цилиндра, или камеры сгорания, в результате образуется газ, который под давлением расширяется и заставляет двигатель работать.

Два главных механизма, отвечающих за работу дизельного двигателя: газораспределительный и кривошипно-шатунный. Остальные системы служат для того, чтобы обеспечивать работу первых двух.

Кривошипно-шатунный механизм регулирует возвратно-поступательное движения поршня, которое преобразуется во вращательное движения коленвала и наоборот.

Газораспределительный механизм подает в цилиндры смесь топлива и воздуха и удаляет отработанные газы.

Еще одна важная часть дизеля – топливная система. Эффективная работа механизма во многом зависит именно от нее. Она отвечает за то, чтобы топливо подавалось в цилиндры в нужном количестве и в нужное время, а также очищалось от инородных примесей.

Составляющие топливной системы:

Топливный насос высокого давления.

Форсунки.

Топливоподкачивающий насос.

Топливный фильтр.

Датчик ТНВД.

Существуют двигатели с разными системами впрыска топлива: прямым и непрямым. В первом случае топливо попадает в камеру сгорания сразу, во втором – в форкамеру, в которой воспламеняется и продолжает гореть уже в основной камере. Самая современная система впрыска – Common Rail. Ее используют в двигателях, имеющих электронную систему управления.

Главный недостаток этой системы состоит в том, что при выходе из строя одного элемента чаще всего перестает правильно работать весь двигатель. Он либо отказывается заводиться, либо работает с недостаточной мощностью. Эксплуатация его в таком режиме может привести к более серьезным неисправностям. При этом диагностика и ремонт возможно только на СТО с помощью специального оборудования: стендов ТНВД.

Другие системы дизельного двигателя: