Сучасні бомбери: cтиль мілітарі актуальний як ніколи
З тих пір, як люди винайшли одяг, він давно вже перестав виконувати чисто технічні функції, як то зігрівати тіло і захищати його від подряпин та опіків. У наш час одяг – найважливіший елемент в самопрезентації людини. Як то кажуть, «по одягу зустрічають». Тому важливо ретельно продумувати свій гардероб і вміло збирати щоденний look'і. Однією з найбільш «незручних» складових образу є верхній одяг. Адже на те він і верхній, щоб захищати від неприємних навколишніх умов. Але, на щастя, сучасна мода навчилася поєднувати функціональну і зовнішню привабливість одягу. Купити чоловічу куртку-бомбер, або парка жіноча може будь-хто, на свій індивідуальний смак.
Ці куртки більшість з нас вперше побачили по телевізору, як типовий одяг шкільної футбольної команди в США. Пам'ятайте це? А ми пам'ятаємо. Тоді протягом довгого часу класичною вважалася синьо-біла кольорова гамма з емблемами на рукаві і грудях. Зараз, на щастя, вибір кольорів і моделей куди більше.
Походження цієї моделі зрозуміло з назви: це скорочення від «бомбардувальник». Як і багато інших елементів гардеробу і аксесуарів, бомбери запозичені у американських льотчиків. А у вас теж іноді виникає відчуття, ніби льотчики США – наймодніші хлопці минулого століття?
Стильна куртка бомбер давно вже стала частиною як чоловічого, так і жіночого повсякденного гардероба. Більш того, виробники бомберів відразу ж відреагували на їх високу популярність і стали випускати дитячі моделі, мініатюрні копії дорослих курток. Купивши модний бомбер ви зможете включити його в самі різні за стилем образи:
- вільний casual;
- активний sport;
- аристократичний preppy;
- а молодь, наділена даром вишукано поєднувати непоєднуване, може надіти куртку з чоловічими класичними брюками або жіночою коктейльною сукнею.
Сучасний вибір моделей
Так чи інакше, такі куртки в інтернет-магазинах – це прямі «родичі» американських прабатьків. Класичні моделі можуть бути утепленими і тонкими, мати різні коміри і виготовлятися з абсолютно різних матеріалів. Однак найчастіше в магазинах зустрічаються бомбери з натуральної або екошкіри, з плоским коміром. Кольори можуть бути абсолютно різними: від натуральних і природних «шкіряних» відтінків, до яскравих, помітних моделей. Класикою вважаються модні чоловічі моделі, у яких рукава виготовляються зі шкіри, а основна частина, наприклад, з контрастного текстилю.
Правила експлуатації
Спеціальний догляд за таким одягом не вимагається. Бомбер можна прати при температурі 30-40 ° С. Єдине обмеження – такі вироби не можна сушити в деяких моделях старих промислових сушок, де вони піддаються короткочасному нагріванню понад 200 ° С.
Вироби з вишивкою, аплікацією, прямою і термотрансферною печаткою вимагають дбайливого догляду. Їх бажано прати на режимі ручного прання при температурі не вище 30 ° C, з використанням м'яких мийних засобів. Гладити таку форму можна з виворітного боку або через шар додаткової тканини. Після прання речі необхідно ретельно прополоскати, не викручуючи.
Символи на вишиванках
Види та характеристики троянд
Найкращі бізнес подарунки для колег на всі випадки
Льняний одяг: особливості носіння та переваги
Чи можна подати на аліменти будучи в шлюбі?
3 правила створення прибуткового бізнесу в Інтернет, заснованого на захопленні, хобі, пристрасті або улюбленій справі!
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ