Сучасні бомбери: cтиль мілітарі актуальний як ніколи

З тих пір, як люди винайшли одяг, він давно вже перестав виконувати чисто технічні функції, як то зігрівати тіло і захищати його від подряпин та опіків. У наш час одяг – найважливіший елемент в самопрезентації людини. Як то кажуть, «по одягу зустрічають». Тому важливо ретельно продумувати свій гардероб і вміло збирати щоденний look'і. Однією з найбільш «незручних» складових образу є верхній одяг. Адже на те він і верхній, щоб захищати від неприємних навколишніх умов. Але, на щастя, сучасна мода навчилася поєднувати функціональну і зовнішню привабливість одягу. Купити чоловічу куртку-бомбер, або парка жіноча може будь-хто, на свій індивідуальний смак.

Ці куртки більшість з нас вперше побачили по телевізору, як типовий одяг шкільної футбольної команди в США. Пам'ятайте це? А ми пам'ятаємо. Тоді протягом довгого часу класичною вважалася синьо-біла кольорова гамма з емблемами на рукаві і грудях. Зараз, на щастя, вибір кольорів і моделей куди більше.

Походження цієї моделі зрозуміло з назви: це скорочення від «бомбардувальник». Як і багато інших елементів гардеробу і аксесуарів, бомбери запозичені у американських льотчиків. А у вас теж іноді виникає відчуття, ніби льотчики США – наймодніші хлопці минулого століття?

Стильна куртка бомбер давно вже стала частиною як чоловічого, так і жіночого повсякденного гардероба. Більш того, виробники бомберів відразу ж відреагували на їх високу популярність і стали випускати дитячі моделі, мініатюрні копії дорослих курток. Купивши модний бомбер ви зможете включити його в самі різні за стилем образи:

вільний casual;

активний sport;

аристократичний preppy;

а молодь, наділена даром вишукано поєднувати непоєднуване, може надіти куртку з чоловічими класичними брюками або жіночою коктейльною сукнею.

Сучасний вибір моделей

Так чи інакше, такі куртки в інтернет-магазинах – це прямі «родичі» американських прабатьків. Класичні моделі можуть бути утепленими і тонкими, мати різні коміри і виготовлятися з абсолютно різних матеріалів. Однак найчастіше в магазинах зустрічаються бомбери з натуральної або екошкіри, з плоским коміром. Кольори можуть бути абсолютно різними: від натуральних і природних «шкіряних» відтінків, до яскравих, помітних моделей. Класикою вважаються модні чоловічі моделі, у яких рукава виготовляються зі шкіри, а основна частина, наприклад, з контрастного текстилю.

Правила експлуатації

Спеціальний догляд за таким одягом не вимагається. Бомбер можна прати при температурі 30-40 ° С. Єдине обмеження – такі вироби не можна сушити в деяких моделях старих промислових сушок, де вони піддаються короткочасному нагріванню понад 200 ° С.

Вироби з вишивкою, аплікацією, прямою і термотрансферною печаткою вимагають дбайливого догляду. Їх бажано прати на режимі ручного прання при температурі не вище 30 ° C, з використанням м'яких мийних засобів. Гладити таку форму можна з виворітного боку або через шар додаткової тканини. Після прання речі необхідно ретельно прополоскати, не викручуючи.