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Як правильно вибрати зубну щітку і інші засоби по догляду за порожниною рота

Піклуючись про своїх пацієнтів, стоматолог у Львові формула дент погоджується, що тільки якісного надання всього спектру стоматологічних послуг не досить. Як часто ми, практично не замислюючись, купуємо зубну пасту в якомусь магазині формату «біля дому», зубну щітку в супермаркеті і т.д. Адже якісний щоденний догляд за порожниною рота – це вкрай важлива процедура, і стоматолог тут вам не допоможе.

Однак стоматолог у Львові формула дент пропонує своїм пацієнтам деяку пасивну з його боку допомогу – якісні і перевірені засоби по догляду за порожниною рота. Це гелі, зубні пасти, щітки і т.п.

Ми вважаємо, що частина пацієнтів прислухається до поради свого лікаря, і вибере професійний підхід до щоденного догляду за порожниною рота. І для цього не треба мати ніякої особливої освіти! Просто використовуйте дієві пасти і ополіскувачі, якісні зубні нитки і щітки. Вони точно покращать стан зубів і ясен навіть після пари тижнів застосування!

Як вибрати зубну щітку?

Наприклад, пропоновані монопучкові зубні щітки зустріти на полицях звичайних магазинів вдається не часто. Їх чистячі тонкі щітинки, мають закруглену форму. Еластичні щітинки акуратно скомпоновані в вузький пучок, дозволять очистити такі ділянки порожнини рота, які звичайній щітці не під силу. Подібні щітки ідеально підходять не тільки для чищення здорових зубів, але і прекрасно допомагають доглядати за протезами, брекетами і іншими ортодонтичними конструкціями. І, не дивлячись на те, що монопучкові зубні щітки з'явилися у продажі відносно недавно, вони вже завоювали певну популярність у людей. При цьому, монопучкова щітка може використовуватися як із зубною пастою, так і без неї! Якість очищення від цього не залежить!

Що таке іригатор?

Для тих пацієнтів, які доглядають за порожниною рота особливо ретельно, ми пропонуємо іригатори. Це прилад, частково заміняє професійну чистку зубів. За допомогою множинної пульсації води за допомогою нього вельми успішно видаляється зубний наліт, відмінно очищається простір між зубами, а також відбувається масаж ясен. Сукупність якісного очищення з поліпшенням кровообігу сприяє збереженню здоров'я тканин, а, значить, в кінці кінців, продовжують «щасливе» життя ваших зубів!

Таким чином, в «Формула Дент» ви можете не тільки отримати консультації, пройти лікування, але і дізнатися про всі засоби по догляду за порожниною рота.

Наша клініка – одне з небагатьох медичних установ у Львові, яке здатне запропонувати нашим клієнтам самі доступні ціни на послуги стоматолога високої кваліфікації і з великим досвідом роботи в даній сфері. Оцінити наскільки це твердження відповідає дійсності, ви можете, завітавши до нас. Не зволікайте і завітайте до нашої клііки. Ми допоможемо зберегти здоров’я ваших зубів і ясен.

28 май 2021 /
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