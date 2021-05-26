«Эффект Скалли»

Персонаж Даны Скалли в популярном телесериале 1990-х годов вдохновил женщин со всего мира на занятия научной деятельностью.

Средства массовой информации, как известно, обладают удивительным свойством оказывать влияние на то, какую одежду мы носим, каким пользуемся смартфоном, какие покупаем продукты и даже туалетную бумагу. Стоит ли удивляться, что фильмы и сериалы, которые мы смотрим (особенно в юном возрасте), оказывают серьезное влияние не только на формирование нашей личности, но и наши поступки. На самом деле в этом нет ничего нового – издревле этим свойством обладали книги и театральные постановки. В конце концов, каждому из нас нужен пример для подражания – будь то родители, друзья, актеры, музыканты или другие деятели культуры, науки и искусства. Так, единственным женским персонажем, работающим в области науки на телевидении в 1990-х годах была агент ФБР Дана Скалли из «Секретных материалов». Удивительно, но она оказала намного большее влияние на женщин, чем можно было бы предположить. Агент Скалли помогла пересмотреть то, как женщины видят свое будущее и как общество, в свою очередь, рассматривает их. Из-за популярности этого телевизионного персонажа мир науки, техники, инженерии и математики изменился навсегда – и ученых есть доказательства.

Эффект агента ФБР

«Секретные материалы» я смотрела с детства. Правда, стать патологоанатом (коим в сериале и является агент Скалли) мне совершенно не хотелось. Тогда, глядя на то, как бесстрашный агент ФБР изучает содержимое кишечника очередного монстра, я задавалась вопросом о том, как она вообще выбрала такую профессию. Сегодня, годы спустя, пересматривая различные эпизоды, я наоборот с интересом наблюдаю за ее действиями (правда, желание стать врачом или патологоанатом так и не появилось).

Вообще, в детстве мне казалось, что не существует в мире ничего интереснее, чем работа агента Федерального бюро расследований (ФБР): помимо основного сериала в 1990-х выходили книги, написанные вдохновленными писателями-фантастами. Я читала их взахлеб, представляя, что когда вырасту стану похожей на агента Скалли и буду исследовать паранормальные явления. В какой-то момент я даже выпросила у мамы костюм, точь-в-точь, как у Скалли, а потом сделала соответствующую прическу (мне тогда было 12).

Агент Скалли, без преувеличений, привила мне любовь к науке и разнообразным явлениям, которые она может объяснить. Думаю, сейчас вы читаете эту статью во многом благодаря Джиллиан Андерсон, которая мастерски воплотила роль умной и отважной женщины-агента на телеэкране. Впоследствии, как показали результаты научных исследований, образ агента Скалли привлек в науку огромное количество женщин со всего мира, а сам эффект в итоге получил название «эффект Скалли».

Как привлечь женщин в науку?

Впервые об «эффекте Скалли» заговорили еще в середине 1990-х. Уже тогда Джиллиан Андерсон стала получать множество писем от поклонниц, которые начали научную карьеру, вдохновившись примером Скалли. Так, в 2013 году во время Comic Con на панели X-Files поклонница заявила, что пошла по стопам агента Скалли и получила научную степень по физике. А в 2016 году в интервью Ларри Кингу Джиллиан рассказала об «эффекте Скалли» следующее:

«Я думаю, женщины в первую очередь увидели в Дане Скалли то, чего им недоставало на телеэкране. В сериалах похожих на нее персонажей не было, да и в художественных фильмах они появлялись очень редко. Она вызвала у всех женщин мира примерно одну и ту же реакцию:

«Я на нее похожа! Я тоже умная и честная, я знаю, о чем говорю, и ни в чем не уступаю своим коллегам-мужчинам…».

Это многие оценили. Появился даже так называемый «эффект Скалли»: девушки активно заинтересовались наукой. А ФБР никогда до этого не сталкивалось с таким наплывом кандидаток — это уж точно! Стало модно быть умной», — рассказала актриса.



В 2018 году ученые из Института гендерных вопросов в СМИ Джины Дэвис заинтересовались эффектом Скалли. Они справедливо отметили, что в 1990-х годах на телеэкранах в прайм-тайм красовались в основном яркие блондинки с выдающимися формами. Так, создателю «Секретных Материалов» Крису Картеру пришлось отстаивать Джиллиан Андерсон на роль коллеги агента Малдера – руководство канала не понимало, что он в ней нашел.

Совместно с кинокомпанией 21 век Фокс исследователи из Института Джины Дэвис провели онлайн опрос, участие в котором приняли 2 021 женщин. Их просили указать повлиял ли на их интересы и выбор карьеры образ Даны Скалли. Примечательно, что все участницы опроса были старше 25 лет, так как у них уже имелся опыт работы и они с большей вероятностью смотрели сериал.

Результаты опроса показали, что почти половина опрошенных (49%) изучали науку и технологии в институте или в настоящее время работают в этой области; две трети респонденток (63%), знакомых с персонажем Джиллиан Андерсон, сообщили, что Дана Скалли повысила в их глазах важность науки и научного знания.

После того, как исследование было опубликовано, Джиллиан Андерсон выпустила видео об эффекте Скалли.



«Персонажи на экране телевизора и сюжетные линии, в которых они принимают участие, тем или иным образом формируют нашу жизнь. Случай с «эффектом Скалли» наглядно показывает, что демонстрация в средствах массовой информации так называемых нетрадиционных (для женщин) сфер деятельности, помогает женщинам определится с тем, что их действительно интересует и чем они хотят заниматься», – слова директора Института Джины Дэвис и соавтора исследования приводит издание Big Think.

И хотя сам Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» негативно отзывался о «Секретных материалах» (ему не нравилось торжество паранормального в сериале), сегодня он был бы определенно рад узнать, что в конечном итоге агент Скалли привела в ряды ученых множество женщин со всего мира.