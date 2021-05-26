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«Вечная молодость» насекомых

«Вечная молодость» насекомых

Муравей вида Temnothorax nylanderi

На данный момент ученым известно о существовании 14 000 видов муравьев и за большинством из них ведется пристальное наблюдение. На протяжении трех лет немецкие ученые наблюдали за несколькими колониями муравьев вида Temnothorax nylanderi которые, казалось бы, ведут максимально обычную жизнь. В их огромных группах есть муравьиная королева и рабочие особи, которые занимаются созданием и развитием муравейника. Однако, в их колониях время от времени происходят весьма интересные явления — иногда муравьи приносят зараженную паразитами пищу, после чего некоторые особи начинают молодеть и вести беззаботную жизнь. Однако, за «вечную молодость» они впоследствии платят ценой своей жизни. Давайте выясним, какими именно паразитами заражается муравьиная еда, что с ними происходит и зачем все это вообще нужно?

 


Самые необычные паразиты в мире

Муравьиная еда оказывается зараженной ленточными червями вида Anomotaenia brevis. Исследователи не рассказали как именно это происходит, по после попадания в кишечник муравьев (да, он у них тоже есть), паразиты придают своим «хозяевам» красивый внешний вид. Зараженные насекомые перестают выполнять свои рабочие задачи и получают максимум внимания от своих сородичей: за ними тщательно ухаживают и даже могут переносить с места на место. Ученые заметили, что иногда муравьи-зомби получают больше внимания, чем муравьиная королева. К сожалению, почему зараженные особи внезапно становятся всеобщими любимцами, ученым до сих пор точно неизвестно. Скорее всего, они испускают особые запахи и привлекают внимание мягким телом желтоватого цвета.

«Вечная молодость» насекомых

Паразиты Anomotaenia brevis внутри муравья

Продолжительность жизни муравьев вида Temnothorax nylanderi составляет всего несколько месяцев. Однако, зараженные особи жили гораздо дольше своих сородичей. Ученые пришли к выводу, что такие муравьи способны ставить невообразимые рекорды и оставаться в живых на протяжении целых 20 лет, как и их королева. Зараженные особи сами по себе становятся паразитами, потому что сильно мешают жизни своей колонии и даже могут стать причиной ее гибели. Дело в том, что ублажая зараженную особь, другие рабочие муравьи тратят силы, которые могли бы пустить на улучшение муравейника. К тому же, королева начинает получать меньше внимания, а ее здоровье напрямую сказывается на муравейнике.

«Вечная молодость» насекомых

Внешний вид Temnothorax nylanderi

Распространение паразитов

Но почему же ленточные черви так щедры и обеспечивают муравьям молодость и роскошную жизнь? Оказалось, что паразиты мало заинтересованы в муравьях — их главной задачей является попадание в организмы птиц, где они могут отложить яйца. Личинки попадают обратно на землю вместе с фекалиями и оттуда снова проникают в муравейники — такой вот круговорот паразитов. Чтобы попасть в пищеварительную систему птиц, муравьи используют муравьев. Они придают им «сочный» внешний вид, чтобы птицы с большей долей вероятности обратили на них внимание. Зараженные муравьи больше рискуют стать добычей, потому что ведут расслабленный образ жизни.

«Вечная молодость» насекомых

Главной целью Anomotaenia brevis являются не муравьи, а птицы

Данное открытие доказывает, насколько много интересных событий происходит прямо под нашими ногами. Муравьи вида Temnothorax nylanderi обитают не только на территории Германии: их можно встретить во Франции, Швеции и даже в России. Их можно распознать по желтовато-бурому цвету тела длиной не более 3 миллиметров. Несмотря на свои малые размеры, эти насекомые очень насекомые и при возникновении опасности атакуют и жалят врага. Примерно в июле в колониях появляются крылатые самцы и самки, брачный полет которых происходит в начале августа. Ранее я уже рассказывал про это явление — однажды рой летающих муравьев был виден даже из космоса.


 

 

Муравьи Temnothorax nylanderi на видео

Постоянные читатели нашего сайта наверняка понимают, насколько удивительными созданиями являются муравьи. Например, в мире существуют муравьи вида Harpegnathos saltator, которые способны изменять размеры своего головного мозга. Они обитают в Индии, не вырастают больше 10 миллиметров и способны совершать прыжки длиной до 10 сантиметров. При всем этом они способны выживать даже после трагических ситуаций. Но что это за «трагедия» и зачем эти крошечным существам способность менять размеры своего мозга?

26 май 2021 /
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