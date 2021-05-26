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Как быстро продать битый автомобиль

Принимая во внимание плотный дорожный трафик, каждый автовладелец рискует рано или поздно попасть в дорожно-транспортное происшествие, что может случиться по субъективным и объективным обстоятельствам. После аварии зачастую возникает необходимость в продаже автомобиля, поскольку при серьезных повреждениях многие автовладельцы решают просто купить новую машину. Соответственно, возникает потребность как можно быстрее продать битое транспортное средство, выручив за это денежные средства.

Что можно сделать с битым автомобилем?

продажа битого авто

После оформления ДТП, а также получения всех необходимых справок со стороны страховой компанией, перед автовладельцем возникает вопрос, что именно делать со своим автомобилем. Здесь существуют следующие варианты действия:

  • восстановление своими силами и дальнейшая продажа;
  • продажа в состояние ДТП (без восстановления кузовных деталей);
  • сдача в утиль и получение скидки на приобретение нового авто у дилера;
  • реализация на запчасти.

Сегодня существует такая услуга, как выкуп битых авто, позволяющая как можно быстрее реализовать свой автомобиль, не затрачивая на это много времени и сил. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, которые готовы оказать всяческое содействие автовладельцу в плане оформления всех необходимых документов, а также получении денежных средств.

Удобство и практичность данного способа реализации заключается в том, что клиенту не о чем не нужно волноваться, поскольку представитель компании возьмет решение всех организационных вопросов на себя. Стоит отметить, что хранить битый автомобиль на улице не рекомендуется, поскольку его могут быстро разобрать, сняв наиболее ценные детали и запчасти. Если требуется вынужденная стоянка, лучше всего поместить транспортное средство в охраняемое место - гараж или же на платную автостоянку, после чего следует как можно быстрее принять решение относительно реализации такого автомобиля.

Куда и как продать битый автомобиль?

Чтобы реализовать машину, побывавшую в аварии, можно воспользоваться досками объявлений, разместив соответствующую заметку на нескольких площадках. Помимо этого подать объявление можно также в газеты, которые до сих пор являются актуальными, однако удобней и проще обратиться к перекупщикам, объявления об услугах которых также можно найти в сети Интернет.

Такие люди обычно рассматривают самые разные варианты покупки авто с целью дальнейшего восстановления и продажи. По этой причине вне зависимости от состояния транспортного средства, с перекупщиком практически всегда можно договориться о реализации автомобиля за конкретную цену.

Вывод

Чтобы продать автомобиль за максимальную цену, потребуется самостоятельно его отрихтовать и подать объявление о продаже. Если же время для вас играет большую ценность, проще всего обратиться в специализированную компанию, которая занимается профессиональным выкупом битых авто, что позволит сэкономить время и мгновенно получить компенсационную сумму за свое транспортное средство.

26 май 2021 /
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