Зимующие пожары жгут северные леса

Лесные пожары не всегда прекращаются осенью – иногда огонь зимует в почве, чтобы весной вспыхнуть с новой силой.

Лесные пожары обычно появляются летом. С наступлением осени – зимы они угасают. Но некоторые пожары остаются тлеть в торфе всю зиму, чтобы потом вспыхнуть с новой силой. При этом довольно долго про такие засыпающие и просыпающиеся пожары знали только по рассказам пожарных, и экологи не всегда могли даже могли сказать, стоит ли доверять подобным свидетельствам.

Сотрудники Амстердамского свободного университета обратили внимание, что на некоторых снимках, сделанных со спутников, можно увидеть, что новый пожар начинается вплотную к территории предыдущего пожара. Причина пожара – это обычно молния или «человеческий фактор». Но такие случаи, когда новый пожар начинается встык со старым, трудно объяснить как молнией, так и нечаянным поджогом (всё-таки человек вряд ли будет играть с огнём вблизи прошлого пожарища). Сопоставив спутниковые снимки со свидетельствами пожарных, исследователи пришли к выводу, что это они и есть – пожары, которые засыпают на зиму и просыпаются весной, задолго до обычного сезона пожаров.

Те же снимки помогли оценить ущерб от таких «пожаров-зомби». В статье в Nature исследователи анализируют спутниковые данные по лесам Аляски и северной Канады, охватывающие время с 2002 по 2018 гг. Во время спячки пожар движется медленно, продвигаясь за всю зиму всего на 100–500 м. Основной вред он наносит, когда просыпается. В целом ущерб от перезимовавших пожаров составляет всего 0,8% от общего ущерба всех пожаров, случившихся за 16 лет. Но это в среднем. Иногда перезимовавший пожар оказывается чрезвычайно зловредным. Например, в 2008 году проснувшийся огонь сжёг около 13700 гектаров на Аляске, что составило примерно 38% от всех сожжённых в штате лесных территорий за тот год. Обычно перезимовавший пожар оказывается особенно сильным, если прошлое лето было особенно тёплым, и тлеющий огонь мог достаточно глубоко уйти в торф.

В связи с этим неизбежно приходится думать о глобальном потеплении: если летняя погода будет становиться всё жарче, ущерб от зимующих пожаров может стать больше. Другой вопрос, который тут возникает, касается методов борьбы со спящим огнём: как определить территорию, на которой он остался, и как его окончательно погасить. Наконец, было бы интересно, есть ли похожие зимующие пожары в других северных лесах – например, в сибирской тайге.