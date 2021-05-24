Иногда огонь зимует в почве
Лесные пожары не всегда прекращаются осенью – иногда огонь зимует в почве, чтобы весной вспыхнуть с новой силой.
Лесные пожары обычно появляются летом. С наступлением осени – зимы они угасают. Но некоторые пожары остаются тлеть в торфе всю зиму, чтобы потом вспыхнуть с новой силой. При этом довольно долго про такие засыпающие и просыпающиеся пожары знали только по рассказам пожарных, и экологи не всегда могли даже могли сказать, стоит ли доверять подобным свидетельствам.
фото: drhitch / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
Сотрудники Амстердамского свободного университета обратили внимание, что на некоторых снимках, сделанных со спутников, можно увидеть, что новый пожар начинается вплотную к территории предыдущего пожара. Причина пожара – это обычно молния или «человеческий фактор». Но такие случаи, когда новый пожар начинается встык со старым, трудно объяснить как молнией, так и нечаянным поджогом (всё-таки человек вряд ли будет играть с огнём вблизи прошлого пожарища). Сопоставив спутниковые снимки со свидетельствами пожарных, исследователи пришли к выводу, что это они и есть – пожары, которые засыпают на зиму и просыпаются весной, задолго до обычного сезона пожаров.
Те же снимки помогли оценить ущерб от таких «пожаров-зомби». В статье в Nature исследователи анализируют спутниковые данные по лесам Аляски и северной Канады, охватывающие время с 2002 по 2018 гг. Во время спячки пожар движется медленно, продвигаясь за всю зиму всего на 100–500 м. Основной вред он наносит, когда просыпается. В целом ущерб от перезимовавших пожаров составляет всего 0,8% от общего ущерба всех пожаров, случившихся за 16 лет. Но это в среднем. Иногда перезимовавший пожар оказывается чрезвычайно зловредным. Например, в 2008 году проснувшийся огонь сжёг около 13700 гектаров на Аляске, что составило примерно 38% от всех сожжённых в штате лесных территорий за тот год. Обычно перезимовавший пожар оказывается особенно сильным, если прошлое лето было особенно тёплым, и тлеющий огонь мог достаточно глубоко уйти в торф.
В связи с этим неизбежно приходится думать о глобальном потеплении: если летняя погода будет становиться всё жарче, ущерб от зимующих пожаров может стать больше. Другой вопрос, который тут возникает, касается методов борьбы со спящим огнём: как определить территорию, на которой он остался, и как его окончательно погасить. Наконец, было бы интересно, есть ли похожие зимующие пожары в других северных лесах – например, в сибирской тайге.
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