Космический корабль Virgin Galactic поднялся на высоту 90 километров. Космический туризм уже близко?

Часть полета VSS Unity

Компания Virgin Galactic провела первое за два года крупное испытание космического корабля VSS Unity. Аппарат был доставлен на высоту более 13 тысяч метров на самолете-носителе, после чего самостоятельно поднялся на 90 километров вернулся обратно на Землю. По словам генерального директора Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (Richard Branson), успешный полет доказал безопасность космического корабля и уже совсем скоро их клиенты смогут отправиться в путешествие за пределами Земли. Также в ходе тестового полета аппарат доставил в космос исследовательское оборудование NASA и собрал данные, необходимые для получения лицензии на оказание услуг по космическому туризму. Во время испытания внутри салона находились два пилота, а в следующих полетах рядом с ними окажутся некоторые сотрудники компании и сам Ричард Брэнсон. После этого в космический туризм отправятся 600 человек, которые забронировали себе места за 250 тысяч долларов несколько лет назад. Рассказываем, как прошел полет и насколько важную роль он играет в развитии Virgin Galactic.

Космический корабль VSS Unity

Летательный аппарат VSS Unity был представлен в 2016 году. Его нельзя считать космическим кораблем в прямом смысле этого слова и он скорее является космопланом — орбитальным самолетом, который не взлетает выше 100 километров. К сожалению, точные технические характеристики аппарата не обнародованы, но есть несколько интересных фактов. Например, название «Unity» было предложено британским физиком Стивеном Хокингом, за что компания изобразила его глаз на логотипе снаружи корабля. Первые два испытательных полета состоялись в конце 2018 и начале 2019 года. Третье испытание планировалось провести в феврале, но тест оказался успешным только наполовину — при возвращении на Землю двигатель VSS Unity перестал работать.

Космический корабль VSS Unity

Третий полет космического корабля VSS Unity

Повторная попытка взлета была предпринята 22 мая в 17:35 по московскому времени. Стартовой площадкой стал космодром «Америка» в штате Нью-Мексико. Для подъема корабля VSS Unity в воздух был использован самолет-носитель VMS Eve. После того, как корабль отстыковался от ракеты, находившиеся в кабине пилоты Си Джей Стеркоу (CJ Sturckow) и Дейв Маккей (Dave Mackay) запустили двигатель и выключили его через несколько минут. Оставлять его включенным и расходовать топливо было бы глупо — созданного импульса вполне хватило, чтобы достичь космоса.

Тестовый полет корабля VSS Unity

Космический корабль VSS Unity смог разогнаться до 3 675 километров в час и подняться на высоту 90 километров. На все это у аппарата ушел примерно час, и в 18:30 по московскому времени он развернулся и вернулся в земную атмосферу. В конечном итоге он приземлился на той же взлетно-посадочной полосе, откуда был совершен взлет.

Будущие полеты VSS Unity

В мае 2021 года Virgin Galactic объявила, что на этот год она запланировала еще четыре полета корабля VSS Unity. В них примут участие два пилота и несколько сотрудников компании. Среди первых космических туристов окажется и Ричард Брэнсон, который собирается слетать в космос уже давно. Своим примером он хочет показать миру, что созданный ими аппарат VSS Unity полностью готов к коммерческим запускам. Правда до отправки в космос других людей, компании необходимо получить соответствующую лицензию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В этом деле компании здорово помогут данные, собранные в ходе описанного испытания.

Первый туристический полет на корабле VSS Unity должен был пройти в середине 2020 года. Однако вместо этого компания только показала интерьер аппарата, который оснащен всеми удобствами для наблюдения за Землей с орбиты. Например, там есть несколько камер, которые будут снимать туристов во время полета, чтобы в конце получился красивый фильм. Посмотреть на изображения интерьера VSS Unity можно в этой статье. Там я писал, что одно из испытаний было проведено в 2020 году, но тогда аппарат поднялся только на 15,2 километров.