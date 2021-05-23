Почему каркасный дом преобладает в строительстве?

В последние годы практически каждый наш соотечественник слышал о таких же жилищах, как каркасные дома. Эти виды жилья отличаются невероятным комфортом, но главное преимущество - это быстровозводимость. Поэтому неудивительно, что каркасные дома с каждым годом обретают всё большую популярность в нашей стране.

Технология возведения таких строений вполне понятная, хотя и не является привычной. В первую очередь возводится каркас здания, далее обшиваются стены, а потом, в случае надобности, их утепляют специальными теплоизоляционными материалами. А почему в этом может быть надобность? Дело в том что, далеко не все люди хотят такой дом для круглогодичного проживания.

Например, многие предпочитают возводить такие жилища на своих дачных участках - на лето.

Более того, дорогие каркасные дома являются универсальными, и как было сказано выше, возводятся в краткие сроки.

Стоит перечислить следующие преимущества проживания в таких домах:

Полноценный комфорт. В каркасных домах вы легко сможете обеспечить семейный уют.

Сохранение тепла. Стоит, прежде всего сказать, что стены таких домов являются тонкими. Поэтому некоторые потребители не доверяют такому строению. Однако, как было отмечено выше, можно обшить стены теплоизоляционными материалами. Но это больше относится к регионам с суровыми климатическими условиями. А так - такие дома хорошо сохраняют тепло, и главный аргумент в эту пользу - то, что они являются скандинавскими. То есть, поскольку такие дома возводят в северных странах, это указывает на их хорошие теплоизоляционные свойства.

Легкость строительства. Используемые материалы для возведения каркасных домов отличаются лёгким весом, благодаря чему можно не привлекать много спецтехники. Иногда вполне достаточно обойтись физической силой. Более того, возводить такие дома можно в любое время года.

Легкость отделки. Это позволит вам значительно сэкономить на отделочных работах, поскольку стены внутри будут ровными.

Возможность создание дома мечты. Каркасные дома можно строить, практически любой квадратуры, даже в два этажа. Таким образом, можно будет обустроить на своём участке и обычной дачный домик, а также полноценное жилище на большую семью.

Поэтому неудивительно их столь обширное распространение за последние годы. Однако, стоит напомнить, что в отличие от кирпичных или бетонных домов, каркасные жилища менее долговечные.