Осторожный Сальвадор Дали

Картина Сальвадора Дали «Таинство тайной вечери» 1955 года с геометрическим фоном. Находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, США. Неопубликованные рисунки показывают скрупулезного художника, вдохновленного точными математическими соотношениями мастеров эпохи Возрождения.

Ранний набросок «Таинства тайной вечери» Сальвадора Дали показывает, что оригинальное мышление художника было гораздо более условным, чем можно было бы предположить по готовой работе. Картина, одна из самых популярных у Дали, представляет собой обширное изображение Тайной Вечери, на которой эфирный торс с распростертыми руками (возможно, воскресший Христос), возвышается над сидящими фигурами Христа – изображенными с чертами жены художника, Галы – и апостолов. Это один из трех рисунков Дали, которые, как полагают, ранее не публиковался. Каждый из них относится к его знаменитым картинам середины 1950-х годов, включая «Распятие» (Corpus Hypercubus), в котором он изобразил Галу как религиозную фигуру перед распятым Христом, и Череп Зурбарана – дань уважения испанскому мастеру 17-го века Франсиско де Зурбарану. В этой статье знакомимся с творчеством эксцентричного художника и разбираемся, почему на него стоит взглянуть с точки зрения науки.

Как обмануть мозг

Дали сделал себе имя, изображая подсознательные образы и миры сновидений, в которых обычные объекты претерпевают метаморфозы и искажения, наиболее известным из которых является «Постоянство памяти» – жуткий пейзаж с гигантскими тающими часами. Сам Дали был эксцентричным, большим, чем жизнь персонажем, который говорил, что каждое утро он испытывал «изысканную радость – радость быть Сальвадором Дали».

Как работал ум Дали — это вопрос постоянных догадок. Но одна из его работ помогла раскрыть, как работает наш разум . Или, точнее, как видит наш мозг . В 1940 году Дали завершил картину «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера». И там, в центре образа, находится Вольтер. Или это не так?

Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера. Сальвадор Дали, 1940 год.

Как отмечают исследователи из Университета Глазго, некоторые люди видят именно его бюст. Другие же видят «глаза» Вольтера как головы двух фигур – обычно пары монахинь. Эта визуальная двусмысленность, конечно, была намеренно создана Дали.

Наука в картинах Сальвадора Дали

В 2016 году исследователи из Университета Глазго впервые в мире взломали коммуникационный код нашего мозга. В ходе работы ученые спросили испытуемых, какое изображение на картине Дали они видели – или ни то, ни другое. Внимательно изучив полученные данные, исследователи смогли составить карту того, как мозг обрабатывал информацию. Как пишет BBC, возглавил исследование профессор Филипп Шинс, глава школы психологии Глазго. Он объясняет:

«Целью нашего исследование было изучение обработки информации мозгом. Обычно мы наблюдаем сигналы мозга, но понять, что именно эти сигналы делают невероятно трудно. По сути, они кодируют информацию из визуального мира, но если это действительно так, то каким образом? Посылают ли они информацию из одной области мозга в другую? И если да, то как?»



Вот тут-то и появляется Сальвадор Дали. И если уж на то пошло, Вольтер. Результаты исследования после опроса испытуемых показали, что правая часть мозга обрабатывала левую часть изображения, и наоборот. Отмечу, что отслеживание того, как наши глаза взаимодействуют с мозгом, а затем как мозг посылает сигналы самому себе, является результатом 15-летней работы профессора Шинса и его коллег.

Итак, если ученым все-таки удалось взломать код передачи информации в мозге и отследить изображения до области, где они обрабатываются, то как в таком случае мозг решает, Вольтер перед вами или две монахини? Ответа на этот вопрос, увы, нет. И действительно, некоторые люди думают, что у одной из монахинь есть борода, так что, возможно, это два голландских купца. Но, что бы вы ни думали, это ваше решение. А наука как никогда близко подобралась к тому, чтобы понять, как именно вы его принимаете.

Что же до новых, неопубликованных ранее картин Дали, то, как пишет The Guardian, они важны тем, что они раскрывают творческий процесс художника. Они показывают, что «безумный гений» был дотошным творцом, что противоречит его образу буйного сюрреалиста, который просто рисует все, что приходит в голову. На самом деле Сальвадор Дали был очень осторожен в своем искусстве и размышлял о том, как мозг обрабатывает изображения.