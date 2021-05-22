Великие бродяги Австралии

На этой реконструкции ящерица мегалания (Varanus priscus) прогоняет с гнезда гигантскую нелетающую птицу-дроморнитиду. Видно, что мегалания ничуть не уступает дроморнитиде по размеру. Эта гигантская ящерица во времена плейстоцена жила на территории современной Австралии и была, без преувеличения, самым грозным хищником континента. Ее длина, по разным оценкам, от 3,5 до 7 метров, вес — от 97 килограммов до почти 2 тонн. Таким образом, даже если ориентироваться на минимальные цифры, мегалания была размером с современного комодского варана, самую крупную из живущих ящериц, а верхнее значение ее габаритов и вовсе сравнимо с гребнистым крокодилом, одной из крупнейших современных рептилий.

Впервые мегалания была представлена научному миру в 1859 году, когда знаменитый британский палеонтолог Ричард Оуэн, «отец» динозавров, на основании фрагментарных позвонков, найденных на востоке Австралии, описал чудовищных размеров ящерицу. Он назвал ее «великой бродягой» (Megalania), дабы подчеркнуть наземный образ жизни великанши. Впрочем, для второй части родового имени Оуэн выбрал не слишком известную модификацию греческого слова (elaino ‘я брожу’), тогда как в латинском языке существует другое похожее слово — lania, женская форма слова lanio ‘мясник’; в результате иногда встречается ошибочная расшифровка имени мегалании — «великий мясник». Впрочем, согласно современной классификации, «мегалания» — это лишь неофициальное название вида, теперь причисляемого к современному роду варанов (Varanus), к которому также относятся и комодский варан, и самый обыкновенный серый варан, которого можно встретить на юге Казахстана (подобно тому как африканский вид динозавра-теропода целофизиса (Coelophysis) иногда называют по прежнему родовому имени мегапнозавром (Megapnosaurus)).

Восстановленный скелет мегалании в Мельбурнском музее в Австралии. Фотография с сайта cry-olophosaurus.tumblr.com

Остатки мегалании датируются поздним плейстоценом, от 1,5 миллионов до 40 тысяч лет назад. В те времена мир уже приобрел знакомый нам облик, хотя фаунистическое разнообразие было намного выше, чем в наши дни: по Евразии бродили мамонты, шерстистые носороги и саблезубые кошки, в Северной Америке еще не вымерли верблюды, лошади и гигантские наземные ленивцы, а в Австралии пышным цветом цвело эволюционное древо сумчатых, породившее целый сонм разнообразных животных. Жили там и гигантские вомбаты, весившие порядка трех тонн, и огромные кенгуру весом в четверть тонны, и причудливые хищники, вооруженные острыми как бритва резцами. Но даже крупнейший из плотоядных млекопитающих континента — сумчатый лев, который был размером с современную львицу и весил около полутора центнеров, — явно не мог поспорить с несколькими видами гигантских рептилий, которые безоговорочно доминировали над прочими австралийскими хищниками.

Причем речь тут идет не только о мегалании: хватало в плейстоценовой Австралии и других крупных пресмыкающихся, пусть даже не все они настолько превосходили размером своих современных родственников. Например, вонамби, реликтовая змея из семейства матсойид (Madtsoiidae), возникшего еще в середине мелового периода, была длиной около шести метров — как крупный сетчатый питон, но из-за особого строения черепа могла питаться только сравнительно небольшой добычей, которую она душила или топила в воде.

Другой крупной австралийской рептилией была квинкана — сухопутный крокодил из ныне вымершего подсемейства мекозухин (Mekosuchinae): в среднем она была не больше трех метров в длину, но встречались среди квинкан и особо крупные экземпляры длиной шесть метров! Добавьте к этому огромную, но, к счастью, растительноядную черепаху мейоланию (Meiolania) с двумя внушительными «рожками» на черепе и бронированным хвостом, чей панцирь достигал в длину двух метров, — и получите полный комплект герпетофоба!

Об образе жизни мегалании и ее филогенетическом положении внутри семейства варановых всё еще ведутся споры, хотя последнее на сегодняшний день исследование ближайшими из живущих родственников мегалании называет комодского варана и пестрого варана, заселяющего равнины Восточной и Юго-Восточной Австралии. Возможно, делая палеобиологическое описание мегалании, стоит опираться в своих выводах именно на привычки комодского дракона, который не только сравним с ней по габаритам, но и также занимает в своей экосистеме позицию доминирующего хищника, питающегося в том числе и крупными млекопитающими. Правда, если брать в расчет верхнюю возможную границу размеров мегалании, она была существенно тяжелее комодского варана (он редко весит больше центнера), а значит, передвигалась еще медленнее, чем он.

В 2009 году вышло исследование, в котором авторы рассчитали спринтерскую скорость мегалании, исходя из ее минимальных размеров (3,5 метра в длину, 97–158 килограммов веса). В зависимости от используемой модели скорость составила от 9,6 м/с (32–34 км/ч) до 2,6–3 м/с (9,4–10,8 км/ч). Вторая оценка ближе к показателям австралийского узкорылого крокодила, который достигает в длину двух-трех метров; первая же оценка даже превосходит показатели комодского варана, который на короткой дистанции способен развивать скорость до 20 км/ч. Вполне возможно, что истина находится где-то посередине. В таком случае трехметровая мегалания была шустрее крокодила, но вот современного родственника с острова Комодо уж точно не обогнала бы.

Реконструкция мегалании. Рисунок Влада Константинова с сайта deviantart.com

И это — нижняя граница возможных размеров животного; что же тут говорить о верхней, согласно которой взрослая мегалания могла достигать семиметровой длины? А тут всё еще менее радужно: скажем, современный гребнистый крокодил, самцы которого могут достигать схожих с ней размеров, на земле развивает скорость в 6,5 км/ч, а специалист по крокодилам Адам Бриттон (Adam Britton) утверждает, что средний крокодил этого вида бегает со скоростью максимум 12–14 км/ч, что несколько меньше средней скорости бега тренированного человека.

Добавим к этому, что мегалания, в отличие от крокодилов, не могла менять постановку конечностей, подводя их под туловище, а значит, ее показатели должны были быть ниже крокодильих — и получается, что, если «великая бродяга» и была активной охотницей, то ее добычей могли стать только животные еще более медлительные, чем она сама! Также возможно, что гигантская рептилия, достигнув таких габаритов, больше не охотилась сама, а паразитировала на других, более подвижных, хищниках, отбирая у них добычу. Учитывая то, что остатки мегалании встречаются крайне редко, а вот окаменелостей сумчатых хищников, таких как тилацин и сумчатый лев, найдено немало, эта гипотеза некоторым исследователям кажется особенно привлекательной.

Мегалания идет мимо стада дипротодонов, гигантских родственников современных вомбатов. С безопасного расстояния за огромной ящерицей наблюдает пара кенгуру. Рисунок © Laurie Beirne с сайта theconversation.com

Ну и, наконец, самый животрепещущий вопрос: а что же люди? Ведь, судя по данным, полученным методом радиоуглеродного анализа найденных окаменелостей, мегалания застала появление в Австралии первых людей современного типа, которые заселяли континент в период от 56 до 35 тысяч лет назад. Именно тогда исчезли многие крупные сумчатые животные: предполагается, что их погубили климатические изменения и хищническая деятельность человека. Однако, быть может, крупнейшая хищница континента представляла угрозу для древних австралийцев? Ученые считают, что едва ли: согласно данным исследования мускулатуры и строения конечностей девяти современных видов варанов, которые затем были экстраполированы на вымершую мегаланию, древняя великанша была слишком грузной, чтобы угнаться за двуногой добычей, а примитивный ящеричий мозг вряд ли мог помочь ей, когда в дело вступали факелы и копья.

В результате, оставшись без подходящей добычи, последние из этих гигантских рептилий исчезли с лица Земли порядка 50 тысяч лет назад, став лишь одной из многочисленных потерь, которые понесла австралийская мегафауна после прибытия на нее человека. После этого роль крупнейших наземных хищников Австралии вновь перешла к млекопитающим: сумчатые львы, сверхспециализированные хищники плейстоцена, вымерли чуть позже мегалании, но тилацины продержались вплоть до 30-х годов прошлого века, когда в неволе умер последний представитель этого вида, а тасманийский дьявол существует и поныне (см. картинку дня Сохранение тасманийского дьявола). Из наземных же рептилий Австралия может похвастать разве что гигантским вараном: хоть он так и называется, но среди этих ящериц редко попадаются экземпляры, весящие больше 20 килограммов, и основная добыча этого «великана» — кролики, лисы, птицы и другие ящерицы, в том числе и представители его собственного вида.

Гигантский варан. фото © Mark Sanders с сайта flickr.com

Увы, но время настоящих гигантов кануло в прошлое, и даже если в ходе предполагаемого проекта по восстановлению плейстоценового фаунистического комплекса (см. Pleistocene rewilding) в Австралию будут реинтродуцированы комодские вараны — это всё же будет лишь замена мегалании, но не она сама. Время не течет в обратную сторону, вымирание невозможно обратить, поэтому нам остались лишь разрозненные окаменелости «великой бродяги», тогда как и сама она, и мир, в котором она жила, человечество утратило навсегда.

Рисунок Peter Trusler с сайта nationalgeographic.com.

Анна Новиковская