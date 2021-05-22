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Как работает доильный аппарат для коз?

Большинство молочных ферм начинаются с разведения коров, но постепенно на ней появляются и другие животные: козы, овцы. В этот момент важно доильный аппарат для коз купить, и выбрать это устройство правильно. Для этого пригодится понимание конструкции мехдойки. Чем она отличается от стандартного варианта для коров? Какие есть дополнительные характеристики? Давайте посмотрим.

Есть ли разница в доильной установке?

Нет, доильная установка в обоих случаях одинаковая. Для коз, как и для коров, используют и масляные, и сухие модели; и моноблоки, и модули; и мобильные, и стационарные установки. Единственное — разнообразие систем доения, которые обеспечивает работа пульсатора. Нерегулируемые пульсаторы поддерживают только синхронную систему. Регулируемые — разные для коров и коз. В первом случае — попарную. Во втором — поочередную.

Доильное оборудование для коз

Вот здесь-то и концентрируются все отличия. Конструкция молочной линии для коз абсолютно другая. Начинается она с двух доильных стаканов, а не четырех, как в случае с коровами. На каждую из них надевают сосковую резину. Примечательно, что для мелкого рогатого скота используют исключительно силикон. Каучук слишком грубый, и подходит только коровам. Правда, уже и коров стараются переводить на силиконовые расходники.

После доильных стаканов молоко в доильных аппаратах для коз напрямую попадают в молочный рукав. Напоминаем, что в моделях для коров есть промежуточный пункт — коллектор. Там собирается и распределяется молоко, которое поступало со всех доильных стаканов. После молочного шланга молоко в обоих случаях попадает в доильный стакан. Здесь уже нет никаких отличий.

Где купить доильный аппарат для коз в Украине?

Недорого купить доильный аппарат для коз можно в одном случае — если брать устройство напрямую у производителя. Только одна компания производит специализированные доильные аппараты для коз в Украине. Речь идет про харьковский бренд Damilk.

Damilk — это не только производитель, но и крупнейший в стране интернет-магазин техники для молочных ферм. Вы здесь сможете купить доильный аппарат для коз, для коров, отдельные запчасти и расходники. Также в ассортименте есть сепараторы и маслобойки. Доставка в любую точку Украины в течение недели. Перевозчик — Новая Почта. Есть три способа оплаты, предусмотрена возможность курьерской доставки по указанному вами адресу. Работа курьера оплачивается отдельно.

22 май 2021 /
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