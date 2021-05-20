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Переоценка экранного времени

Мы не знаем, сколько времени проводим с гаджетами.

Под экранным временем мы понимаем то, которое мы потратили, уткнувшись носом в планшет, смартфон, ноутбук или телевизор. Правильнее было бы говорить «время, которое человек провёл перед экраном», но это слишком неудобно и длинно, так что оставим просто экранное время. Считается, что чем больше мы сидим в гаджетах, тем хуже для мозга. Экранное время обсуждают в связи с депрессиями, суицидами, асоциальным поведением, в связи с дефицитом внимания у детей и подростков и т. д. Экраны гаджетов нарушают сон и уменьшают мозг. Про экранное время говорят не только политики, журналисты и «неравнодушная общественность», но и психологи. Есть исследования, по которым всё так и выходит: чем больше ты провёл перед экраном гаджета, тем больше шансов получить психологические проблемы.

Переоценка экранного времени
(фото: spaxiax / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но с этими исследованиями есть одна проблема, связанная с тем, как оценивается экранное время. Можно отследить его по самому устройству, по времени активности смартфона, планшета и т. д. Или можно спросить человека, сколько времени, по его мнению, он проводит со своим гаджетом. Вторым способом собрать данные проще, но насколько субъективная оценка экранного времени соответствует реальности? Сотрудники Стелленбосского университета, Университета Осло и других научных центров проанализировали свыше 12 тыс. статей на тему экранного времени. Среди них удалось найти 47, с помощью которых можно было сравнить субъективное время и реальное. (Из чего можно сделать вывод, что в остальных статьях опирались только на какое-то одно время.)

Данные этих сорока семи работ охватывали 50 тыс. человек. То есть на материале 50 тыс. добровольцев можно было проверить, насколько субъективное экранное время соответствует реальному. Оказалось, что соответствует очень слабо: обычно мы неправильно оцениваем то время, которое провели перед экраном, завышая его или занижая. Если вернуться к самим исследованиям, то лишь около 5% опираются на истинное экранное время.

В связи с этим авторы работы в своей статье в Nature Human Behaviour задаются вопросом, насколько вообще достоверны многочисленные выводы относительно подростков с гаджетами, соцсетевых депрессий и тому подобного. Если у нас нет достоверных данных об экранном времени, то вряд ли мы можем судить о том, как длительное сидение в социальных сетях связано с депрессией и чувством одиночества, или о том, как компьютерные игры связаны с асоциальным поведением. Здесь нужны новые исследования с переоценкой экранного времени. И таких исследований нужно побольше. Потому что, к сожалению, минусы экранного времени слишком часто обсуждаются на наших экранах самыми разными людьми, и сам вопрос приобрёл ощутимую общественно-политическую окраску – чтобы что-то изменить в этих бессмысленных дискуссиях, потребуется немало усилий.

20 май 2021 /
Хочу все знать
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