» » Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Ученые выяснили, что предыдущие поколения людей совершали преступления чаще остальных

Время от времени археологи находят останки древних людей, которые явно погибли в результате нападения своих собратьев. Это значит, что преступления совершаются с незапамятных времен и было бы совершенно логично предполагать, что с ростом населения Земли их количество должно увеличиваться. Однако, недавно ученые обнаружили, что к 2016 году число краж и убийств значительно сократилось, причем это не связано с хорошей работой полиции. По их мнению, количество преступлений зависит от поколения людей и того, в каких условиях они росли. В ходе исследования они смогли выявить самое преступное время в современной истории, средний возраст большинства воров и убийц, а также основную причину их перехода на криминальный путь. Изучив все эти данные ученые смогли выяснить, что нужно сделать обществу, чтобы искоренить преступность во всем мире. Звучит довольно многообещающе, так что давайте углубимся в подробности.

 


Самое преступное время в истории

В ходе научной работы ученые изучили статистику преступлений в период с 1980 по 2016 год. Они выяснили, что начиная с 1990-х годов количество краж и убийств в США заметно уменьшилось. Причем это связано далеко не только с усилиями властей по сокращению преступности. Люди сами по себе стали менее агрессивными и начали вести законопослушный образ жизни. Судя по всему, в распоряжении авторов научной работы оказалась подробная статистика правонарушений с детальной информацией о нарушителях закона. Благодаря этим данным они сделали несколько интересных открытий.

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Оказалось, что после Второй мировой войны люди совершали больше всего преступлений

Исследование показало, что самым преступным поколением в современной истории являются беби-бумеры. Так принято называть людей, которые родились в период с 1946 по 1964 годы. Название этого поколения связано с резким увеличением рождаемости после Второй мировой войны. В СССР представители поколения «бумеров» стали очевидцами полета первого искусственного спутника Земли и легендарного полета Юрия Гагарина. В США на поколение беби-бумеров повлияла война во Вьетнаме, движение хиппи и другие явления 1960-х годов.

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

На беби-бумеров в США также сильно повлияло движение хиппи

После поколения «бумеров» следовало поколение X, к которому относятся люди, рожденные в период между 1963 и 1984 годами. Его представители тоже совершали преступления, но их количество явно стало меньше. Вот уж кто является настоящими добряками, так это миллениалы, родившиеся в 1985-1996 годах. Они также известны как «поколение Питера Пэна» из-за своей склонности оттягивать переход во взрослую жизнь. Можно сказать, что миллениалам повезло больше всех, потому что они первыми получили доступ к Интернету, а значит, к любой интересующей их информации.

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Миллениалы также известны как представители «поколения Y»


Почему люди совершают преступления?

По расчетам исследователей, чаще всего преступления совершают люди в возрасте около 18 лет. В период между 25 и 40 годами люди ведут себя гораздо сдержаннее и не имеют проблем с законом. Считается, что представители поколения «бумеров» совершали больше краж и убийств по причине того, что большинство из них жили бедно. Подростковая преступность издавна тесно связана с низкими доходами семьи, проблемами с учебой и просто жизнью в неблагополучном районе города. А вот у миллениалов, за редкими исключениями, таких проблем нет.

Как искоренить преступность?

Исходя из всего этого ученые пришли к выводу, что для искоренения преступности необходимо улучшать качество жизни молодежи. А вот нынешние решения вроде запугивания потенциальных преступников тюремным сроком или другими видами наказания, по словам исследователей, не очень эффективны. Важно отметить, что это совершенно не значит, что людям нужно улучшить условия жизни и дать полную свободу. Скорее всего, полностью очистить мир от преступности людям никогда не удастся, потому что конфликты в обществе все равно будут случаться. К тому же, в мире существуют психопаты, которые особенно часто идут против законов.

Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

К сожалению, полностью искоренить преступность вряд ли когда-нибудь удастся

Стоит отметить, что ученые регулярно занимаются изучением преступлений. Например, в 2019 году я рассказывал о том, как исследователи обнаружили закономерность между количеством нарушений закона и началом сезона аллергий. Оказалось, что во времена цветения растений люди реже переступают через закон и этому есть вполне логичное объяснение. Возможно, вы уже догадались, в чем заключается причина?

20 май 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Теснота
Хочу все знать

Теснота

Знаете ли Вы, что теснота — это один из факторов, повышающий агрессию?
Десять психологических фактов
Хочу все знать

Десять психологических фактов

Факт 1. Между внешним видом и преступностью есть прямая зависимость. Преступники менее привлекательны, чем средний человек. А люди, которые более привлекательны, гораздо реже идут на преступления.
По скорости генетических мутаций предсказали продолжительность жизни
Хочу все знать

По скорости генетических мутаций предсказали продолжительность жизни

Исследователи из Университета Юты выяснили, что различия в скорости накопления мутаций у здоровых молодых людей могут помочь спрогнозировать продолжительность жизни у обоих полов и то, насколько
Самые свежие афоризмы про любовь
Хочу все знать

Самые свежие афоризмы про любовь

Простые слова, которые когда-то произносили люди, но которые имеют очень глубокий смысл, касаются души, становятся афоризмами. Из поколения в поколение передаются из уст в уста, о них пишут книги,
Делает ли семейная жизнь нас счастливее?
Хочу все знать

Делает ли семейная жизнь нас счастливее?

Для многих людей создание семьи является чуть ли не самой главной целью в жизни. Исходя из этого факта, можно предположить, что чем лучше складывается личная жизнь таких людей, тем более счастливыми
Бизнес-идея: откройте общежития нового типа
Хочу все знать

Бизнес-идея: откройте общежития нового типа

Европейским и американским архитекторам приходится постоянно искать новые идеи, которые позволят решать жилищные проблемы. Вот и мысль построить общежития для молодого поколения рассматриваются и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца Уэльского5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфонаСколько всего опасных динозавров жило на Земле за всю историю?В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльямиКаким будет Колизей после реставрации?Новый взгляд на картины Ван ГогаПолеты по городу на ховерборде стали реальностьюХудший год в истории населения земли


Свежие Статьи
Учимся печатать силой мысли

Учимся печатать силой мысли

Первые слова древних людей

Первые слова древних людей

Грибы на марсе

Грибы на марсе

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+