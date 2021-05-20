Какое поколение людей совершало больше всего преступлений?

Ученые выяснили, что предыдущие поколения людей совершали преступления чаще остальных

Время от времени археологи находят останки древних людей, которые явно погибли в результате нападения своих собратьев. Это значит, что преступления совершаются с незапамятных времен и было бы совершенно логично предполагать, что с ростом населения Земли их количество должно увеличиваться. Однако, недавно ученые обнаружили, что к 2016 году число краж и убийств значительно сократилось, причем это не связано с хорошей работой полиции. По их мнению, количество преступлений зависит от поколения людей и того, в каких условиях они росли. В ходе исследования они смогли выявить самое преступное время в современной истории, средний возраст большинства воров и убийц, а также основную причину их перехода на криминальный путь. Изучив все эти данные ученые смогли выяснить, что нужно сделать обществу, чтобы искоренить преступность во всем мире. Звучит довольно многообещающе, так что давайте углубимся в подробности.

Самое преступное время в истории

В ходе научной работы ученые изучили статистику преступлений в период с 1980 по 2016 год. Они выяснили, что начиная с 1990-х годов количество краж и убийств в США заметно уменьшилось. Причем это связано далеко не только с усилиями властей по сокращению преступности. Люди сами по себе стали менее агрессивными и начали вести законопослушный образ жизни. Судя по всему, в распоряжении авторов научной работы оказалась подробная статистика правонарушений с детальной информацией о нарушителях закона. Благодаря этим данным они сделали несколько интересных открытий.

Оказалось, что после Второй мировой войны люди совершали больше всего преступлений

Исследование показало, что самым преступным поколением в современной истории являются беби-бумеры. Так принято называть людей, которые родились в период с 1946 по 1964 годы. Название этого поколения связано с резким увеличением рождаемости после Второй мировой войны. В СССР представители поколения «бумеров» стали очевидцами полета первого искусственного спутника Земли и легендарного полета Юрия Гагарина. В США на поколение беби-бумеров повлияла война во Вьетнаме, движение хиппи и другие явления 1960-х годов.

На беби-бумеров в США также сильно повлияло движение хиппи

После поколения «бумеров» следовало поколение X, к которому относятся люди, рожденные в период между 1963 и 1984 годами. Его представители тоже совершали преступления, но их количество явно стало меньше. Вот уж кто является настоящими добряками, так это миллениалы, родившиеся в 1985-1996 годах. Они также известны как «поколение Питера Пэна» из-за своей склонности оттягивать переход во взрослую жизнь. Можно сказать, что миллениалам повезло больше всех, потому что они первыми получили доступ к Интернету, а значит, к любой интересующей их информации.

Миллениалы также известны как представители «поколения Y»

Почему люди совершают преступления?

По расчетам исследователей, чаще всего преступления совершают люди в возрасте около 18 лет. В период между 25 и 40 годами люди ведут себя гораздо сдержаннее и не имеют проблем с законом. Считается, что представители поколения «бумеров» совершали больше краж и убийств по причине того, что большинство из них жили бедно. Подростковая преступность издавна тесно связана с низкими доходами семьи, проблемами с учебой и просто жизнью в неблагополучном районе города. А вот у миллениалов, за редкими исключениями, таких проблем нет.

Как искоренить преступность?

Исходя из всего этого ученые пришли к выводу, что для искоренения преступности необходимо улучшать качество жизни молодежи. А вот нынешние решения вроде запугивания потенциальных преступников тюремным сроком или другими видами наказания, по словам исследователей, не очень эффективны. Важно отметить, что это совершенно не значит, что людям нужно улучшить условия жизни и дать полную свободу. Скорее всего, полностью очистить мир от преступности людям никогда не удастся, потому что конфликты в обществе все равно будут случаться. К тому же, в мире существуют психопаты, которые особенно часто идут против законов.

Стоит отметить, что ученые регулярно занимаются изучением преступлений. Например, в 2019 году я рассказывал о том, как исследователи обнаружили закономерность между количеством нарушений закона и началом сезона аллергий. Оказалось, что во времена цветения растений люди реже переступают через закон и этому есть вполне логичное объяснение. Возможно, вы уже догадались, в чем заключается причина?