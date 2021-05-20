На фото — домик для летучих мышей, заполненный бразильскими складчатогубами (Tadarida brasiliensis), на стене одного из домов в Техасе (США). Про домики для птиц (по-научному они называются искусственными гнездовьями) слышали многие: это скворечники, синичники, ящики для сов и другие приспособления (см. картинку дня Гнездовые ящики для сов). Домики для летучих мышей менее известны, но устанавливаются с теми же целями — для поддержки популяций или для привлечения особей в определенное место.

Дом в Техасе, на котором расположено убежище для бразильских складчатогубов. фото с сайта merlintuttle.org

Такие компактные «летучемышники» развешивают на деревьях, шестах и домах, вход в них расположен снизу. Домик вмещает целую колонию от 10 до 100 и более особей в зависимости от размера убежища и вида летучих мышей. Материал, из которого изготавливается домик, должен иметь шероховатую поверхность (например, нестроганые доски), чтобы зверькам было легче зацепиться и держаться внутри. Если домик размещается в теплом месте, то в нем делают специальные щели — вентиляционные отверстия, чтобы мышам не было слишком жарко.

Домик для летучих мышей на территории памятника природы «Серебряный бор» в Москве. Внутри два узких отсека, куда забираются летучие мыши и цепляются за нестроганые доски, повиснув вниз головой и прижимаясь спиной ко второй стороне. фото Анны Сорокиной, 29 сентября 2020 года

Более 1200 видов летучих мышей условно можно разделить на три категории в зависимости от типа убежища: пещерные, живущие в дуплах или расщелинах деревьев и те, кто предпочитает строения человека. Именно последние нередко селятся рядом c людьми и охотнее всего занимают специальные домики — такие виды выбирают места, где нет сильных колебаний температуры, а дома людей прекрасно отвечают этим требованиям.

Бразильский складчатогуб. фото ©J. N. Stuart с сайта flickr.com, штат Нью-Мексико, США, 11 октября 2011 года

Сегодня во многих странах существуют центры по изучению и реабилитации рукокрылых. В России такие центры или отдельные волонтеры есть во многих городах, они занимаются спасением летучих мышей. Иногда рукокрылых находят в ходе ремонта балкона или чердака и, сложив целую колонию в мусорный мешок, выкидывают зверьков на помойку, обрекая их на гибель. Выпущенный на улицу в холодное время года зверек тоже погибнет, ведь летучие мыши впадают зимой в спячку. Поэтому при обнаружении летучей мыши ее нужно передать специалистам, чтобы спасти маленькую жизнь. Самый крупный Центр реабилитации рукокрылых в России существует с 2017 года при Московском зоопарке.

Волонтеры не только спасают летучих мышей, попавших в беду, но и занимаются просвещением людей, рассказывая им о пользе летающих зверьков и о том, как комфортно сосуществовать с ними. Например, в 2020 году в Москве прошел конкурс «Летучей мыши — по крыше!» — жители города принесли 12 самодельных домиков для летучих мышей, которые были развешены на трех природных территориях Москвы.

Инициатор конкурса «Летучей мыши — по крыше!» Анна Сорокина с домиком-победителем. Он небольшой — его удобно разместить на дереве, и в городе летучие мыши редко селятся крупными колониями, обычно в них не больше 30 особей. В домике могут поселится рыжие вечерницы, водяные ночницы или лесные нетопыри. фото из газеты «Вечерняя Москва» от 18.08.2020 (№90)

Пользу, которую летучие мыши приносят людям и природе в целом, трудно переоценить. Они уничтожают огромные количества опасных насекомых, помогая не только человеку, но и целым экосистемам. Летучие мыши нередко питаются насекомыми, которые являются вредителями многих растений. Именно поэтому они заслуживают уважения и поддержки со стороны человека. И домики для летучих мышей — это самое малое, чем мы можем отблагодарить наших рукокрылых соседей по планете.

фото с сайта merlintuttle.org.

Анна Сорокина