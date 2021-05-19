Оказывается, искусственное кофе можно сделать из шелухи и семян

Если верить статистике, жители США каждый день выпивают по 400 миллионов чашек кофе. В России любителей бодрящего напитка тоже много: по данным «Росчайкофе», в 2019 году россияне купили 180 тысяч тонн этого продукта. Каждый год в продажу выпускается около 120 миллионов пакетов кофе, но в будущем он может оказаться в дефиците. Дело в том, что рост кофейных деревьев очень зависит от окружающих условий, а во всем мире наблюдаются последствия глобального потепления. Чтобы у людей осталась возможность насладиться любимым напитком, американская компания Atomo разработала искусственный кофе, произведенный из шелухи подсолнечных семечек и семян арбуза. Представители компании уверяют, что их напиток полностью повторяет запах и вкус настоящего кофе и даже содержит в себе бодрящие вещества. Звучит интригующе, но в то же время очень странно. Давайте разбираться в деталях.

Как производится кофе?

Если говорить по-умному, кофе — это напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева или куста. По легенде, когда-то давно один пастух заметил, что при поедании этих зерен животные становились очень энергичными. Попробовав их сам, он убедился в бодрящем эффекте кофе и рассказал об этом своим знакомым. Сначала люди просто жевали кофейные зерна, но потом научились делать полноценный напиток. Все это происходило примерно в 850 году нашей эры, однако по-настоящему кофе стал популярен только в XII веке. Именно в те времена зерна начали обжаривать, перемалывать и заливать горячей водой. Арабы любили добавлять в напиток пряности вроде имбиря и корицы, а другие народы добавляли в кофе молоко.

Тысячи лет назад люди просто жевали кофейные зерна

Наиболее распространенным видом кофе является арабика. Именно этот сорт кофе подается в сетях Starbucks и многих других заведениях. Зерна арабики добываются из аравийского дерева, который произрастает строго на высоте от 900 до 2000 метров над уровнем моря. Зерна этого сорта имеют продолговатую форму и трещину в форме буквы «S» посередине. Аравийские деревья выращиваются в прохладных регионах с отчетливыми дождливыми и засушливыми сезонами. Однако из-за климатических изменений предсказать погоду очень сложно и природа преподносит неожиданные неприятности. Считается, что из-за глобального потепления уже сейчас поставщики арабики временами теряют до 50% урожая. С такими темпами мир может остаться без кофе.

Искусственный кофе Atomo

По данным издания Bloomberg, американская компания Atomo знает, как решить грядущую проблему. Она разработала искусственный кофе, в котором нет ни одного настоящего кофейного зерна. Напиток производится строго из ненужного сырья в виде шелухи семян подсолнечника и семян арбуза. Если говорить очень коротко и без сложностей, производитель воссоздает вкус и запах кофе, выделяя из сырья молекулы, которые способны их имитировать. Доказательств этому пока нет, но производитель уверяет, что в их напитке даже есть кофеин. Если это действительно правда, в продукте должно быть все, за что люди любят кофе: вкус, аромат и бодрящий эффект.





Репортаж об искусственном кофе Atomo

Основателями компании Atomo являются предприниматели Энди Клайч (Andy Kleitsch) и Джаррет Стопфорт (Jarret Stopforth). По их словам, на создание «кофе без кофе» они потратили около двух лет. Компания планирует выпустить свое кофе в продажу уже в 2021 году. Только сначала напиток будет изготавливаться методом холодного заваривания «колд брю», то есть смешиваться с холодной водой и настаиваться на протяжении нескольких часов. Делать все это вручную не придется, потому что кофе будет продаваться в жестяных банках, как газировка. То есть насладиться горячим кофе из переработанных отходов пока не получится. Но компания хочет выпустить такой вариант в будущем.

По словам Джаррета Стопфорта, им нравится думать о себе «как о Tesla на рынке кофе». Кажется, компания очень серьезна в своих намерениях и действительно не собирается останавливаться на достигнутом. По данным платформы Crunchbase, компания Atomo уже получила инвестиции в размере 11,6 миллионов долларов. Среди инвесторов числится венчурная компания Horizons Ventures, которая ранее уже поддержала производителя искусственного мяса Impossible Foods.

Напоследок хочу напомнить, что из-за климатических изменений к 2099 году дефицитным продуктом может стать и пиво. Интересно, найдется ли ему замена?