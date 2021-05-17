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Язык начинался с общепонятных звуков

Независимо от того, на каком языке говорит человек, он может точно угадать некоторые звуки из абсолютно чужого языка.

Считается, что язык должен был начинаться с общепонятных жестов или картинок, которые сопровождались озвучкой голосом. Человек видел что-то, что ему показывал соплеменник, и то, что было перед глазами, было понятно всем. Голосовой звук «приклеивался» к визуальному знаку, причём звук мог быть любым, то есть сам по себе он не обязательно должен быть понятен всем и каждому.

Язык начинался с общепонятных звуков
(Иллюстрация: olly18 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако исследователи из Бирмингемского университета вместе с коллегами из Дании, Турции, США, Эстонии и других стран пришли к выводу, что роль общепонятных звуков в зарождении языка недооценивают. В их эксперименте участвовали люди, говорившие на 28 языках из 12 различных языковых семей, причём среди этих языков были такие, которые существуют преимущественно в устном виде, почти без письменности. Участники эксперимента слушали английские слова, обозначавшие живых существ, или какие-то неживые сущности, или свойства предметов, или числительные, или указательные местоимения – и, послушав, должны были предположить, что именно означают эти звуки.

В статье в Scientific Reports говорится, что несмотря на огромную разницу между языками, смысл некоторых звуков угадывался довольно точно. Например, по звучанию слова sleep (спать, сон) очень многие точно угадывали, что речь идёт о чём-то, связанном со сном – точность догадок составляла 98,6%. Для указательного that точность угадывания была намного ниже – 34,5%. Вообще лучше всего о значении звуков догадывались в таких словах, как eat (есть, поедать), child (ребёнок), tiger (тигр), water (вода), а хуже всего значение опознавалось в словах sharp (острый), dull (тупой, глупый), вышеупомянутый that и некоторых других.

В целом авторы делают вывод, что язык начинался не только с визуальных иконок, но и с определённых звуков, которые тоже могли быть своеобразными иконками – их узнавали все без помощи визуальных знаков. Ну, а как зрительные общепонятные знаки взаимодействовали со слуховыми, это уже дело для дальнейших исследований.

17 май 2021 /
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