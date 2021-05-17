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Зрительные иллюзии кошек

Котики оказались восприимчивы к зрительным иллюзиям – они предпочитают сидеть внутри воображаемого квадратного контура, как если бы они оказались в настоящей коробке.

О том, что котики любят сидеть в коробках, знают даже те, у кого котики не живут. Кстати, коробки любят не только домашние кошки, но и рыси, львы, леопарды и тигры, только у них коробки должны быть, конечно, побольше. Тягу к коробкам объясняют по-разному: с одной стороны, это как бы место для засады, с другой – средство от стресса, с третьей – персональный обогреватель (кошки любят тепло, а в коробке всегда теплее, чем вне коробки). Как бы то ни было, тяга к коробкам, ящикам, корзинам и т. д. у котиков настолько велика, что они готовы даже вообразить себе коробку, лишь бы посидеть в ней.

Зрительные иллюзии кошек
(фото: payphoto / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка и Университета Ла Троба поставили с кошками следующий эксперимент: на пол или на коврик наклеивали четыре кружка с вырезанным сектором. Сектора вырезали, чтобы он образовывал прямой угол, а кружки наклеивали так, чтобы их вырезанные сектора создавали иллюзорный квадратный контур. Рядом с иллюзорным квадратом наклеивали ещё одну четвёрку кружков, но теперь их вырезанные сектора смотрели наружу, и никакого квадрата не получалось. Наконец, на полу делали ещё и настоящий квадрат. Затем в комнату запускали котиков и наблюдали, где они будут сидеть.

Зрительные иллюзии кошек

 

Точнее, всё это проделывали не сами исследователи, а добровольцы, которых нашли по интернету. Авторы работы справедливо рассудили, что в эксперименте котики будут вести себя максимально естественно, если эксперимент проведут их хозяева у них дома, без каких-либо посторонних людей рядом и уже тем более без поездок в лабораторию. Добровольцев нашлось более пятисот шестидесяти, но только тридцать смогли провести все нужные тесты. Но и у этих тридцати кошки часто вообще не обращали внимания на кружки с вырезом. В общем, только девять котиков хотя бы раз выбрали, где сидеть – в воображаемом квадрате или вне его.

Известно, что кошки любят сидеть не только внутри настоящих коробок с настоящими стенками, но и внутри нарисованных коробок или вообще внутри какой-то площадки, у которой границы просто обозначены – например верёвкой, липкой лентой и т. д. В данном же случае исследователей интересовало, насколько кошки восприимчивы к иллюзии, когда явного замкнутого контура нет, но кажется, что он есть.

В статье в Applied Animal Behaviour Science говорится, что иллюзорный квадрат котики выбирали почти так же часто, как и обычный, явный квадрат. Правда, был один котик по имени Тоторо, который неожиданно раз за разом выбирал третий вариант – кружки, обращённые вырезанными секторами наружу. Вероятно, он просто был сильно заинтригован необычным узором – всё-таки простое кошачье любопытство тоже нельзя сбрасывать со счёта.

В общем, кошки восприимчивы к визуальным иллюзиям – кстати говоря, как и собаки, которых на этот предмет тоже изучали. И хотя исследование кажется кандидатом на Шнобелевскую премию, нельзя не признать, что из полученных результатов можно сделать довольно фундаментальные выводы о когнитивных способностях зверей, об особенностях восприятия и о многих других важных вещах. Но прежде чем делать глобальные выводы, хорошо бы всё-таки повторить «иллюзорные» эксперименты с большим числом котиков, хотя учитывая кошачий нрав, это явно займёт много времени и терпения.

По материалам LiveScience

17 май 2021 /
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